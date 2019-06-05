США: МЛС 2019
Монреаль Импакт
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Сапуто
Сиэтл Саундерс
1
Буш
Ивен
28
Shamit
Shome
13
Ken
Krolicki
32
Азира
Майкл
19
Omar
Browne
24
Фрай
Стефан
21
Делем
Жорди
19
Шипп
Харри
16
Alex
Roldan
17
Брюин
Уилл
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Shamit ShomeПолузащитник
-
13 Ken KrolickiПолузащитник
-
32 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Omar BrowneНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
-
34 Риччи ЛукаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Karifa Yao
-
Главный тренер: Гард Реми
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
-
16 Alex RoldanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
-
23 Henry Wingo
-
-
75 Danny Leyva
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =3 -8Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити
Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Сиэтл Саундерс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|2.
|Ди Си Юнайтед
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|3.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|2
|5
|19 - 11
|26
|4.
|Монреаль Импакт
|0:0
|18
|7
|4
|7
|19 - 27
|25
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|7
|3
|5
|25 - 16
|24
|6.
|Нью-Йорк Сити
|13
|4
|8
|1
|18 - 15
|20
|7.
|Торонто
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|8.
|Орландо Сити
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|9.
|Чикаго Файр
|16
|4
|6
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Коламбус Кру
|16
|5
|2
|9
|16 - 24
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|4
|4
|8
|17 - 33
|16
|12.
|Цинциннати
|15
|3
|2
|10
|12 - 28
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|9
|1
|6
|22 - 19
|28
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|16
|7
|6
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Хьюстон Динамо
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|5.
|Даллас
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|6.
|Миннесота Юнайтед
|15
|6
|3
|6
|23 - 24
|21
|7.
|Реал Солт-Лейк
|15
|6
|1
|8
|21 - 27
|19
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|4
|6
|6
|17 - 20
|18
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|3
|6
|5
|24 - 25
|15
|11.
|Портленд Тимберс
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
|12.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
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