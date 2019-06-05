США: МЛС 2019

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Монреаль Импакт
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0' 18'
1
Буш
Ивен
2
Кабрера
Виктор
5
Диалло
Закария
4
Rudy
Camacho
28
Shamit
Shome
13
Ken
Krolicki
32
Азира
Майкл
25
Daniel
Kinumbe
19
Omar
Browne
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
8
Тайдер
Сафир
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
12
Saad
Abdul-Salam
3
Jonathan
Campbell
5
Толо
Нуху
21
Делем
Жорди
19
Шипп
Харри
16
Alex
Roldan
8
Родригес
Виктор
II
70
Handwalla
Bwana
17
Брюин
Уилл
Монреаль Импакт
3-4-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити
Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Сиэтл Саундерс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Монреаль Импакт 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт МЛС Сиэтл Саундерс 1:4 Монреаль Импакт МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Монреаль Импакт U

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 8 4 4 28 - 18 28
2. Ди Си Юнайтед 17 7 6 4 23 - 18 27
3. Атланта Юнайтед 15 8 2 5 19 - 11 26
4. Монреаль Импакт 0:0 18 7 4 7 19 - 27 25
5. Нью-Йорк Ред Буллз 15 7 3 5 25 - 16 24
6. Нью-Йорк Сити 13 4 8 1 18 - 15 20
7. Торонто 14 5 3 6 24 - 23 18
8. Орландо Сити 15 5 3 7 22 - 21 18
9. Чикаго Файр 16 4 6 6 24 - 23 18
10. Коламбус Кру 16 5 2 9 16 - 24 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 16 4 4 8 17 - 33 16
12. Цинциннати 15 3 2 10 12 - 28 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 11 4 1 39 - 13 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 16 9 1 6 22 - 19 28
3. Сиэтл Саундерс 0:0 16 7 6 3 25 - 19 27
4. Хьюстон Динамо 13 7 3 3 21 - 14 24
5. Даллас 15 6 3 6 20 - 20 21
6. Миннесота Юнайтед 15 6 3 6 23 - 24 21
7. Реал Солт-Лейк 15 6 1 8 21 - 27 19
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Ванкувер Уайткэпс 16 4 6 6 17 - 20 18
10. Спортинг Канзас-Сити 14 3 6 5 24 - 25 15
11. Портленд Тимберс 13 4 2 7 19 - 26 14
12. Колорадо Рэпидс 15 3 3 9 24 - 34 12
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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