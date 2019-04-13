Лига наций УЕФА 2018-2019

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Голландия
 
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Стадион:
Англия

Предыдущие игры

Голландия Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция
Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия Словакия 1:1 Голландия Португалия 0:3 Голландия Голландия 0:1 Англия Румыния 0:3 Голландия Шотландия 0:1 Голландия Голландия 2:0 Швеция Беларусь 1:3 Голландия Голландия 3:1 Болгария Франция 4:0 Голландия Голландия 5:0 Люксембург Голландия 5:0 Кот-д'Ивуар
Англия Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США
Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия Англия 0:1 Бельгия Англия 6:1 Панама Тунис 1:2 Англия Англия 2:0 Коста-Рика Англия 2:1 Нигерия Англия 1:1 Италия Голландия 0:1 Англия Англия 0:0 Бразилия

Последние игры между собой

Голландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Англия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Голландия 0:1 Англия Товарищеские матчи Англия 1:2 Голландия Товарищеские матчи Англия 2:3 Голландия Товарищеские матчи Голландия 2:2 Англия Товарищеские матчи
1/2 финала
0 Голландия
0 Англия
0 Португалия
0 Швейцария
Финал
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Англия

    До начала игры, которая состоится 06.06.2019, осталось 2 дня 21 час 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Голландия - Англия
    Голландия
    41.6% (42)
    Ничья
    22.8% (23)
    Англия
    35.6% (36)
    2:1 Голландия
    26.7% (27)
    1:2 Англия
    25.7% (26)
    1:1 Ничья
    12.9% (13)
    2:2 Ничья
    7.9% (8)
    3:2 Голландия
    4% (4)
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