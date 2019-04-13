Лига наций УЕФА 2018-2019

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Ирландия: Первый дивизион

0 Бахрейн (до 23 лет)

2 Мексика (до 22 лет)

4 Ирландия (до 21 года)

1 Китай (до 23 лет)

Молодёжный фестиваль в Тулоне (Группа C)

0 Бельгия (до 21 года)

3 Франция (до 21 года)

0 Кипр (до 21 года)

3 Украина (до 21 года)

1 Болгария (до 21 года)

1 Израиль (до 21 года)

Товарищеские матчи (до 21 года)

Хорватия: Первый дивизион: Квалификация (Финал)

Чемпионат мира (до 20 лет) (1/8 финала)