Лига наций УЕФА 2018-2019
Голландия
Позже
Стадион: Афонсу Энрикеш
Англия
Предыдущие игры
Голландия Последние 20 матчей: +12 =4 -4Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция
Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия Словакия 1:1 Голландия Португалия 0:3 Голландия Голландия 0:1 Англия Румыния 0:3 Голландия Шотландия 0:1 Голландия Голландия 2:0 Швеция Беларусь 1:3 Голландия Голландия 3:1 Болгария Франция 4:0 Голландия Голландия 5:0 Люксембург Голландия 5:0 Кот-д'Ивуар
Англия Последние 20 матчей: +13 =3 -4Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США
Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия Англия 0:1 Бельгия Англия 6:1 Панама Тунис 1:2 Англия Англия 2:0 Коста-Рика Англия 2:1 Нигерия Англия 1:1 Италия Голландия 0:1 Англия Англия 0:0 Бразилия
Последние игры между собой
Голландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Англия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Голландия
41.6% (42)
Ничья
22.8% (23)
Англия
35.6% (36)
2:1 Голландия
26.7% (27)
1:2 Англия
25.7% (26)
1:1 Ничья
12.9% (13)
2:2 Ничья
7.9% (8)
3:2 Голландия
4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...