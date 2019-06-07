США: МЛС 2019
Нью-Йорк Сити
5:2
Конец матча
Стадион: Янки
Цинциннати
1:0
10' ГолМитрицэ Александру
2:0
17' ГолЭбер Араужо
3:0
28' ГолТажури-Шради Исмаэль
3:1
37' Гол в свои воротаЭбер Араужо
45' Желтая карточкаМоралес Максимильяно
4:1
49' ГолЭбер Араужо
72' Желтая карточкаForrest Lasso
4:2
76' Гол в свои воротаSebastien Ibeagha
83' Желтая карточкаДепланье Матье
88' Желтая карточкаХагглунд Ник
89' Желтая карточкаПаркс Китон
5:2
90' ГолМоралес Максимильяно
90' Желтая карточкаХойт Джастин
41
Brad
Stuver
16
James
Sands
15
Tony
Rocha
14
Хагглунд
Ник
32
Хойт
Джастин
33
Станко
Калеб
19
Corben
Bone
- Основной состав
-
41 Brad StuverВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 James SandsЗащитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
19 Jesus MedinaНападающий
-
80 Justin Haak
-
21 Dan Bedoya
-
13 Luis Barraza
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Защитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Corben BoneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Yoann Damet
Ход матча
10'
17'
2:0
28'
37'
3:1
49'
72'
76'
83'
88'
89'
90'
90'
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +6 =9 -5Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: +5 =4 -11Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|2.
|Ди Си Юнайтед
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|3.
|Монреаль Импакт
|18
|8
|3
|7
|21 - 28
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|2
|5
|19 - 11
|26
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|7
|3
|5
|25 - 16
|24
|6.
|Нью-Йорк Сити
|5:2
|14
|5
|8
|1
|23 - 17
|23
|7.
|Торонто
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|8.
|Орландо Сити
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|9.
|Чикаго Файр
|16
|4
|6
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Коламбус Кру
|16
|5
|2
|9
|16 - 24
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|4
|4
|8
|17 - 33
|16
|12.
|Цинциннати
|2:5
|16
|3
|2
|11
|14 - 33
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|9
|1
|6
|22 - 19
|28
|3.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Хьюстон Динамо
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|5.
|Даллас
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|6.
|Миннесота Юнайтед
|15
|6
|3
|6
|23 - 24
|21
|7.
|Реал Солт-Лейк
|15
|6
|1
|8
|21 - 27
|19
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|4
|6
|6
|17 - 20
|18
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|3
|6
|5
|24 - 25
|15
|11.
|Портленд Тимберс
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
|12.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
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