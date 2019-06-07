США: МЛС 2019

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Нью-Йорк Сити
5:2
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
1:0
10' Гол
Митрицэ Александру
2:0
17' Гол
Эбер Араужо
3:0
28' Гол
Тажури-Шради Исмаэль
3:1
37' Гол в свои ворота
Эбер Араужо
45' Желтая карточка
Моралес Максимильяно
4:1
49' Гол
Эбер Араужо
72' Желтая карточка
Forrest Lasso
4:2
76' Гол в свои ворота
Sebastien Ibeagha
83' Желтая карточка
Депланье Матье
88' Желтая карточка
Хагглунд Ник
89' Желтая карточка
Паркс Китон
5:2
90' Гол
Моралес Максимильяно
90' Желтая карточка
Хойт Джастин
90'+6
41
Brad
Stuver
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
16
James
Sands
15
Tony
Rocha
29
Тажури-Шради
Исмаэль
8
Ринг
Александр
10
Моралес
Максимильяно
11
Valentin
Castellanos
9
Эбер
Араужо
28
Митрицэ
Александру
18
Spencer
Richey
3
Forrest
Lasso
14
Хагглунд
Ник
32
Хойт
Джастин
17
Депланье
Матье
33
Станко
Калеб
45
Ледесма
Эммануэль
8
Victor
Ulloa
19
Corben
Bone
7
Лама
Ролан
9
Ади
Фанендо
Нью-Йорк Сити
3-4-3
Цинциннати
4-1-4-1

Ход матча

10'
Митрицэ Александру
(Моралес Максимильяно)
1:0
17'
Эбер Араужо
(Тиннерхольм Антон)
2:0
28'
Тажури-Шради Исмаэль
(Тиннерхольм Антон)
3:0
37'
3:1
Эбер Араужо
45'
Моралес Максимильяно
 
46'
 
Бертоне Леонардо
Victor Ulloa
49'
Эбер Араужо
(Моралес Максимильяно)
4:1
56'
 
Frankie Amaya
Corben Bone
57'
Sebastien Ibeagha
James Sands
 
60'
 
Kekuta Manneh
Лама Ролан
63'
Паркс Китон
Тажури-Шради Исмаэль
 
72'
 
Forrest Lasso
76'
4:2
Sebastien Ibeagha
83'
 
Депланье Матье
86'
Justin Haak
Митрицэ Александру
 
88'
 
Хагглунд Ник
89'
Паркс Китон
 
90'
Моралес Максимильяно
(Valentin Castellanos)
5:2
90'
 
Хойт Джастин

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 8 4 4 28 - 18 28
2. Ди Си Юнайтед 17 7 6 4 23 - 18 27
3. Монреаль Импакт 18 8 3 7 21 - 28 27
4. Атланта Юнайтед 15 8 2 5 19 - 11 26
5. Нью-Йорк Ред Буллз 15 7 3 5 25 - 16 24
6. Нью-Йорк Сити 5:2 14 5 8 1 23 - 17 23
7. Торонто 14 5 3 6 24 - 23 18
8. Орландо Сити 15 5 3 7 22 - 21 18
9. Чикаго Файр 16 4 6 6 24 - 23 18
10. Коламбус Кру 16 5 2 9 16 - 24 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 16 4 4 8 17 - 33 16
12. Цинциннати 2:5 16 3 2 11 14 - 33 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 11 4 1 39 - 13 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 16 9 1 6 22 - 19 28
3. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
4. Хьюстон Динамо 13 7 3 3 21 - 14 24
5. Даллас 15 6 3 6 20 - 20 21
6. Миннесота Юнайтед 15 6 3 6 23 - 24 21
7. Реал Солт-Лейк 15 6 1 8 21 - 27 19
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Ванкувер Уайткэпс 16 4 6 6 17 - 20 18
10. Спортинг Канзас-Сити 14 3 6 5 24 - 25 15
11. Портленд Тимберс 13 4 2 7 19 - 26 14
12. Колорадо Рэпидс 15 3 3 9 24 - 34 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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