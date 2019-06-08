Швеция: Суперэттан 2019

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0 Босния и Герцеговина

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Чемпионат мира по футболу среди женщин (Группа A)

Чемпионат мира по футболу среди женщин (Группа B)

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Дания: Второй дивизион: Понижение

0 Гибралтар (до 21 года)

10 Беларусь (до 21 года)

ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи (Группа 7)

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Ирландия: Первый дивизион

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Италия: Серия С. Понижение: Плей-офф (Финал)

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Колумбия: Примера А Апертура (Финал)

Кубок королей (Матч за 3-е место)

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0 Катар (до 23 лет)

5 Бразилия (до 22 лет)

2 Франция (до 18 лет)

Молодёжный фестиваль в Тулоне (Группа B)

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Чемпионат мира (до 20 лет) (1/4 финала)