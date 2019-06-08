Швеция: Суперэттан 2019

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Вестерос СК
2:0
Конец матча
Фрей
0'
1:0
12' Гол
Filip Tronet
56' Желтая карточка
Kim Skoglund
2:0
61' Гол в свои ворота
Marcus Degerlund
90' Желтая карточка
Filip Tronet
90'+6
1
Anton
Fagerstroem
25
Ravy
Tsouka
Dozi
15
Calle
Svensson
4
Sean
Sabetkar
2
Флорен
Йеспер
16
Boris
Ljevar
10
Karwan
Safari
8
Jonas
Hellgren
23
Filip
Tronet
19
Douglas
Karlberg
22
Samuel
Holm
1
Jonas
Olsson
XI
3
Jon
Birkfeldt
4
Hjalmar
Ekdal
2
Marcus
Degerlund
16
Samouil
Izountouemoi
27
Kim
Skoglund
6
Pedro
Ribeiro
I
23
Abdul
Halik
Hudu
8
Mattias
Bouvin
14
Andre
Alsanati
20
Melvin
Frithzell
Вестерос СК
4-3-3
Фрей
4-4-2

Ход матча

12'
Filip Tronet
(Boris Ljevar)
1:0
23'
Simon Johansson
Jonas Hellgren
 
56'
 
Kim Skoglund
59'
 
Luca Gerbino Polo
Andre Alsanati
61'
Marcus Degerlund
2:0
68'
 
Olle Edlund
Kim Skoglund
76'
 
Amadeus Soegaard
Samouil Izountouemoi
78'
Спэн Брайан
Samuel Holm
 
85'
Carlos Gaete
Ravy Tsouka Dozi
 
90'
Filip Tronet
 

Предыдущие игры

Вестерос СК Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска
Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна
Фрей Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей Фрей 1:1 Броммапойкарна
ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей Фрей 1:3 Хаммарбю Фрей 1:0 Вернаму АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Фрей 2:2 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Фрей
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 11 9 2 0 23 - 7 29
2. Мьельбю 12 8 1 3 16 - 10 25
3. Норрбю 11 5 5 1 14 - 11 20
4. Браге 11 5 3 3 15 - 9 18
5. Йёнчёпинг 11 5 2 4 17 - 8 17
6. Эргрюте ФФ 11 4 3 4 16 - 14 15
7. Дегерфорс 12 4 3 5 15 - 16 15
8. Вестерос СК 12 3 6 3 11 - 10 15
9. Треллеборг 12 3 6 3 16 - 16 15
10. Далкурд 11 4 2 5 12 - 17 14
11. ГАИС 11 3 4 4 10 - 14 13
12. Фрей 12 3 4 5 13 - 22 13
13. Хальмстад 11 3 2 6 10 - 13 11
14. Сюрианска 11 2 3 6 10 - 20 9
15. Эстер 11 1 6 4 8 - 12 9
16. Броммапойкарна 12 2 2 8 14 - 21 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Jonas Hellgren уходит, Simon Johansson вместо него
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Filip Tronet бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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