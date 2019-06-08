Швеция: Суперэттан 2019
Вестерос СК
2:0
Конец матча
Фрей
1:0
12' ГолFilip Tronet
56' Желтая карточкаKim Skoglund
2:0
61' Гол в свои воротаMarcus Degerlund
90' Желтая карточкаFilip Tronet
16
Boris
Ljevar
23
Filip
Tronet
22
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
- Нападающий
-
22 Samuel HolmНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Emil SkoghНападающий
-
14 Спэн БрайанНападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kim SkoglundПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Olle Edlund
-
-
-
-
Ход матча
12'
1:0
56'
61'
2:0
90'
Предыдущие игры
Вестерос СК Последние 20 матчей: +10 =6 -4Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска
Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна
Фрей Последние 20 матчей: +6 =8 -6Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей Фрей 1:1 Броммапойкарна
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|11
|9
|2
|0
|23 - 7
|29
|2.
|Мьельбю
|12
|8
|1
|3
|16 - 10
|25
|3.
|Норрбю
|11
|5
|5
|1
|14 - 11
|20
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|5.
|Йёнчёпинг
|11
|5
|2
|4
|17 - 8
|17
|6.
|Эргрюте ФФ
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|7.
|Дегерфорс
|12
|4
|3
|5
|15 - 16
|15
|8.
|Вестерос СК
|12
|3
|6
|3
|11 - 10
|15
|9.
|Треллеборг
|12
|3
|6
|3
|16 - 16
|15
|10.
|Далкурд
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|11.
|ГАИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 14
|13
|12.
|Фрей
|12
|3
|4
|5
|13 - 22
|13
|13.
|Хальмстад
|11
|3
|2
|6
|10 - 13
|11
|14.
|Сюрианска
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|15.
|Эстер
|11
|1
|6
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Броммапойкарна
|12
|2
|2
|8
|14 - 21
|8
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