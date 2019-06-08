Швеция: Суперэттан 2019

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Броммапойкарна
1:1
Конец матча
Мьельбю
0'
37' Желтая карточка
Gustav Sandberg-Magnusson
41' Желтая карточка
Alexander Nilsson II
0:1
60' Гол
Taylor Silverholt
1:1
90' Гол
Aron Sanden
90'+6
20
Hampus
Elgan
24
Fritiof
Bjoerken
8
Marcus
Hansson
4
Oscar
Pehrsson
15
Johan
Falkmar
11
Adam
Graden
9
Dusan
Jajic
18
Markus
Gustafsson
25
Albin
Linner
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
22
Alexander
Nilsson
II
13
Carljohan
Eriksson
I
3
Amer
Eriksson-Ibragic
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
5
Джазе
Моханад
21
Констанделиас
Феликс
12
David
Loefquist
7
Viktor
Gustafson
11
Эйольфссон
Гисли
16
Jacob
Bergstroem
23
Карлссон
Отар
Броммапойкарна
4-3-3
Мьельбю
4-4-2

Ход матча

37'
Gustav Sandberg-Magnusson
 
41'
Alexander Nilsson II
 
45'
Samuel Svenlen
Marcus Hansson
 
57'
 
Taylor Silverholt
Констанделиас Феликс
58'
 
Jesper Gustavsson
David Loefquist
60'
0:1
Taylor Silverholt
(Jesper Gustavsson)
75'
Нордстрём Билли
Albin Linner
 
76'
 
Jakob Ottosson
Карлссон Отар
76'
Aron Sanden
Johan Falkmar
 
90'
Aron Sanden
(Нордстрём Билли)
1:1

Предыдущие игры

Броммапойкарна Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Сюрианска 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Броммапойкарна
Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Норрбю 2:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Варберг БоИС 3:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 ГАИС Далкурд 0:4 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК АИК 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Сириус Хеккен 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 4:2 Браге Русенгор 1:3 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна
Мьельбю Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг
Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю

Последние игры между собой

Броммапойкарна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Мьельбю: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Мьельбю 2:1 Броммапойкарна Суперэттан Броммапойкарна 2:2 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 0:1 Броммапойкарна Аллсвенскан Броммапойкарна 0:1 Мьельбю Аллсвенскан
Броммапойкарна 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 4:2 Броммапойкарна Аллсвенскан Броммапойкарна 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Броммапойкарна Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Броммапойкарна Суперэттан Броммапойкарна 2:1 Мьельбю Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 11 9 2 0 23 - 7 29
2. Мьельбю 12 8 1 3 16 - 10 25
3. Норрбю 11 5 5 1 14 - 11 20
4. Браге 11 5 3 3 15 - 9 18
5. Йёнчёпинг 11 5 2 4 17 - 8 17
6. Эргрюте ФФ 11 4 3 4 16 - 14 15
7. Дегерфорс 12 4 3 5 15 - 16 15
8. Вестерос СК 12 3 6 3 11 - 10 15
9. Треллеборг 12 3 6 3 16 - 16 15
10. Далкурд 11 4 2 5 12 - 17 14
11. ГАИС 11 3 4 4 10 - 14 13
12. Фрей 12 3 4 5 13 - 22 13
13. Хальмстад 11 3 2 6 10 - 13 11
14. Сюрианска 11 2 3 6 10 - 20 9
15. Эстер 11 1 6 4 8 - 12 9
16. Броммапойкарна 12 2 2 8 14 - 21 8
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