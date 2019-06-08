Швеция: Суперэттан 2019
Броммапойкарна
1:1
Конец матча
Мьельбю
37' Желтая карточкаGustav Sandberg-Magnusson
41' Желтая карточкаAlexander Nilsson II
0:1
60' ГолTaylor Silverholt
1:1
90' ГолAron Sanden
20
Hampus
Elgan
11
Adam
Graden
25
Albin
Linner
- Основной состав
-
20 Hampus ElganВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Adam GradenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Albin LinnerНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
36 Ahmed Bonnah
-
-
19 Aron Sanden
-
Главный тренер: Luis Pimenta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Ход матча
60'
90'
1:1
Предыдущие игры
Броммапойкарна Последние 20 матчей: +7 =3 -10Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Сюрианска 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Броммапойкарна
Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Норрбю 2:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Варберг БоИС 3:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 ГАИС Далкурд 0:4 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК АИК 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Сириус Хеккен 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 4:2 Браге Русенгор 1:3 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна
Мьельбю Последние 20 матчей: +12 =1 -7Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг
Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю
Последние игры между собой
Броммапойкарна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Мьельбю: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|11
|9
|2
|0
|23 - 7
|29
|2.
|Мьельбю
|12
|8
|1
|3
|16 - 10
|25
|3.
|Норрбю
|11
|5
|5
|1
|14 - 11
|20
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|5.
|Йёнчёпинг
|11
|5
|2
|4
|17 - 8
|17
|6.
|Эргрюте ФФ
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|7.
|Дегерфорс
|12
|4
|3
|5
|15 - 16
|15
|8.
|Вестерос СК
|12
|3
|6
|3
|11 - 10
|15
|9.
|Треллеборг
|12
|3
|6
|3
|16 - 16
|15
|10.
|Далкурд
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|11.
|ГАИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 14
|13
|12.
|Фрей
|12
|3
|4
|5
|13 - 22
|13
|13.
|Хальмстад
|11
|3
|2
|6
|10 - 13
|11
|14.
|Сюрианска
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|15.
|Эстер
|11
|1
|6
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Броммапойкарна
|12
|2
|2
|8
|14 - 21
|8
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