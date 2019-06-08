Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
США (до 20 лет)
1:2
Конец матча
Эквадор (до 20 лет)
0:1
30' ГолСифуэнтес Хосе
1:1
36' ГолВеа Тимоти
1:2
43' ГолЭспиноса Джон
- Основной состав
-
12 Очоа ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Реал МэттьюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Лара ХоанВратарь
- Вратарь
-
18 Лоор ЛуисЗащитник
-
14 Мина РичардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Селико Хорхе
Ход матча
30'
0:1
36'
1:1
43'
1:2
Предыдущие игры
США (до 20 лет) Последние 20 матчей: +16 =2 -2Франция (до 20 лет) 2:3 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Катар (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:0 Нигерия (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет)
США (до 20 лет) 2:0 Мексика (до 20 лет) Гондурас (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:0 Коста-Рика (до 20 лет) США (до 20 лет) 7:0 Suriname U20 Saint Vincent and The Grenadines U20 0:6 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:1 Тринидад и Тобаго (до 20 лет) U.S. Virgin Islands U20 0:13 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 7:1 Puerto Rico U20 Венесуэла (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:1 Саудовская Аравия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 0:0 Гондурас (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:1 Сальвадор (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет)
Эквадор (до 20 лет) Последние 20 матчей: +5 =5 -10Уругвай (до 20 лет) 1:3 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет)
Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 5:0 Боливия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 3:2 Эквадор (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Чили до 20 4:1 Эквадор (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 2:1 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 2:1 Перу (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Венесуэла (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет)
Последние игры между собой
США (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эквадор (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
0 Япония (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
- 0:1 ЯПО-ЮЖН
2 Сенегал (до 20 лет)
1 Нигерия (до 20 лет)
- 2:1 СЕН-НИГ
2 Франция (до 20 лет)
3 США (до 20 лет)
- 2:3 ФРА-США
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
- 1:3 УРУ-ЭКВ
6 Колумбия (до 20 лет)
5 Новая Зеландия (до 20 лет)
- 1:1 КОЛ-НОВ
4 Украина (до 20 лет)
1 Панама (до 20 лет)
- 4:1 УКР-ПАН
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— Эквадор (до 20 лет)
0 Украина (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
Финал
— ?
— ?
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