Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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США (до 20 лет)
1:2
Конец матча
Эквадор (до 20 лет)
0'
0:1
30' Гол
Сифуэнтес Хосе
1:1
36' Гол
Веа Тимоти
1:2
43' Гол
Эспиноса Джон
90'+6
США (до 20 лет)
Эквадор (до 20 лет)

Ход матча

30'
0:1
Сифуэнтес Хосе
36'
Веа Тимоти
1:1
43'
1:2
Эспиноса Джон
46'
Льянес Улиссес
Де ла Фуэнте Конрад
 
57'
 
Кастильо Луис
Паласиос Диего
74'
Ледесма Ричард
Мендес Алексис
 
75'
 
Алсивар Хорди
Ресабала Хордан
86'
Ренникс Джастин
Кейта Абубакар II
 
89'
 
Сегура Даниэль
Кампана Леонардо

Предыдущие игры

США (до 20 лет) Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Франция (до 20 лет) 2:3 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Катар (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:0 Нигерия (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет)
США (до 20 лет) 2:0 Мексика (до 20 лет) Гондурас (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:0 Коста-Рика (до 20 лет) США (до 20 лет) 7:0 Suriname U20 Saint Vincent and The Grenadines U20 0:6 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:1 Тринидад и Тобаго (до 20 лет) U.S. Virgin Islands U20 0:13 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 7:1 Puerto Rico U20 Венесуэла (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:1 Саудовская Аравия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 0:0 Гондурас (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:1 Сальвадор (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет)
Эквадор (до 20 лет) Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Уругвай (до 20 лет) 1:3 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет)
Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 5:0 Боливия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 3:2 Эквадор (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Чили до 20 4:1 Эквадор (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 2:1 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 2:1 Перу (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Венесуэла (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет)

Последние игры между собой

США (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эквадор (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) Чемпионат мира (до 20 лет)
1/8 финала
0 Япония (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
2 Сенегал (до 20 лет)
1 Нигерия (до 20 лет)
2 Франция (до 20 лет)
3 США (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
6 Колумбия (до 20 лет)
5 Новая Зеландия (до 20 лет)
4 Украина (до 20 лет)
1 Панама (до 20 лет)
1 Италия (до 20 лет)
0 Польша (до 20 лет)
6 Аргентина (до 20 лет)
7 Мали (до 20 лет)
1/4 финала
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Сенегал (до 20 лет)
1 США (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
1 Украина (до 20 лет)
4 Италия (до 20 лет)
2 Мали (до 20 лет)
1/2 финала
?
Эквадор (до 20 лет)
0 Украина (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
Финал
?
?
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Эспиноса Джон бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Веа Тимоти бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Jose Cifuentes бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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