Швеция: Суперэттан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2019
Сюрианска
0:1
Перерыв
Эстер
0'
16' Желтая карточка
Карлссон Монц
23' Желтая карточка
Дюрестам Патрик
0:1
28' Гол в свои ворота
Martin Falkeborn
21
Миллер
Дуэйн
2
Martin
Falkeborn
44
Abdel
Diarra
23
Дюрестам
Патрик
11
Раялаксо
Себастьян
88
Ахмед
Аммар
4
Success
Chimankpa
Nwosu
28
Бенеям
Белье
8
Elias
Durmaz
14
Dida
Rashidi
9
Andrew
Stadler
30
Tobias
Andersson
21
Filip
Oernblom
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
29
Валль
Йоханнес
7
Carl
Johansson
III
24
Перссон
Юхан
18
Jonathan
Drott
11
Хельг
Симон
28
Кин
Джеймс
17
Christian
Ljungberg
Сюрианска
4-1-2-1-2
Эстер
4-4-2

Ход матча

16'
 
Карлссон Монц
23'
Дюрестам Патрик
 
28'
0:1
Martin Falkeborn

Предыдущие игры

Сюрианска Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ГАИС 0:1 Сюрианска Сюрианска 0:2 Браге Треллеборг 1:2 Сюрианска Норрбю 3:2 Сюрианска
Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Сюрианска 1:0 Броммапойкарна Браге 1:0 Сюрианска Вестерос СК 0:0 Сюрианска Сюрианска 1:2 Мьельбю Далкурд 4:1 Сюрианска Сюрианска 0:0 ГАИС Хальмстад 2:2 Сюрианска Сюрианска 1:5 Варберг БоИС Фрей 0:3 Сюрианска Сюрианска 1:4 Дегерфорс АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Вернаму 2:2 Сюрианска Сюрианска 1:0 Вернаму Сюрианска 3:1 Ассириска
Эстер Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС
Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер Эстер 0:1 Норрбю Фрей 3:2 Эстер Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё

Последние игры между собой

Сюрианска: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Сюрианска 2:1 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Сюрианска Суперэттан Сюрианска 0:1 Эстер Аллсвенскан Сюрианска 3:0 Эстер Суперэттан
Эстер 1:1 Сюрианска Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 17 11 3 3 30 - 16 36
2. Мьельбю 17 11 1 5 23 - 16 34
3. Браге 17 9 3 5 25 - 14 30
4. Эргрюте ФФ 17 8 5 4 23 - 16 29
5. Йёнчёпинг 17 8 4 5 28 - 15 28
6. Далкурд 17 8 3 6 24 - 26 27
7. Норрбю 17 7 5 5 23 - 22 26
8. Дегерфорс 17 6 4 7 22 - 21 22
9. Хальмстад 17 6 3 8 19 - 19 21
10. Треллеборг 17 5 6 6 20 - 22 21
11. Вестерос СК 17 4 8 5 23 - 19 20
12. ГАИС 17 5 4 8 13 - 24 19
13. Сюрианска 0:1 17 5 3 9 17 - 28 18
14. Броммапойкарна 17 3 5 9 22 - 29 14
15. Фрей 17 3 5 9 17 - 33 14
16. Эстер 1:0 17 2 8 7 13 - 22 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    28'
    ГООООООООЛ - Мартин Фалкеборн очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    23'
    Дюрестам Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Карлссон Монц получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...