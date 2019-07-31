Швеция: Суперэттан 2019
16' Желтая карточкаКарлссон Монц
23' Желтая карточкаДюрестам Патрик
0:1
28' Гол в свои воротаMartin Falkeborn
21
Миллер
Дуэйн
44
Abdel
Diarra
88
Ахмед
Аммар
28
Бенеям
Белье
14
Dida
Rashidi
24
Перссон
Юхан
11
Хельг
Симон
28
Кин
Джеймс
- Основной состав
-
21 Миллер ДуэйнВратарь
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Ахмед АммарПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Бенеям БельеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Dida RashidiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Mattias GencПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Sasa MaticПолузащитник
-
-
-
15 Ihab Naser
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перссон ЮханПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хельг СимонПолузащитник
-
28 Кин ДжеймсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Shina XIV
Ход матча
16'
23'
28'
0:1
Предыдущие игры
Сюрианска Последние 20 матчей: +7 =4 -9ГАИС 0:1 Сюрианска Сюрианска 0:2 Браге Треллеборг 1:2 Сюрианска Норрбю 3:2 Сюрианска
Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Сюрианска 1:0 Броммапойкарна Браге 1:0 Сюрианска Вестерос СК 0:0 Сюрианска Сюрианска 1:2 Мьельбю Далкурд 4:1 Сюрианска Сюрианска 0:0 ГАИС Хальмстад 2:2 Сюрианска Сюрианска 1:5 Варберг БоИС Фрей 0:3 Сюрианска Сюрианска 1:4 Дегерфорс АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Вернаму 2:2 Сюрианска Сюрианска 1:0 Вернаму Сюрианска 3:1 Ассириска
Эстер Последние 20 матчей: +3 =8 -9Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Сюрианска: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|17
|11
|3
|3
|30 - 16
|36
|2.
|Мьельбю
|17
|11
|1
|5
|23 - 16
|34
|3.
|Браге
|17
|9
|3
|5
|25 - 14
|30
|4.
|Эргрюте ФФ
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|5.
|Йёнчёпинг
|17
|8
|4
|5
|28 - 15
|28
|6.
|Далкурд
|17
|8
|3
|6
|24 - 26
|27
|7.
|Норрбю
|17
|7
|5
|5
|23 - 22
|26
|8.
|Дегерфорс
|17
|6
|4
|7
|22 - 21
|22
|9.
|Хальмстад
|17
|6
|3
|8
|19 - 19
|21
|10.
|Треллеборг
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|11.
|Вестерос СК
|17
|4
|8
|5
|23 - 19
|20
|12.
|ГАИС
|17
|5
|4
|8
|13 - 24
|19
|13.
|Сюрианска
|0:1
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|14.
|Броммапойкарна
|17
|3
|5
|9
|22 - 29
|14
|15.
|Фрей
|17
|3
|5
|9
|17 - 33
|14
|16.
|Эстер
|1:0
|17
|2
|8
|7
|13 - 22
|14
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