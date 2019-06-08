Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Южная Корея (до 20 лет)
3:3
Итог после пенальти
Сенегал (до 20 лет)
0:1
37' ГолДианье Кевин
1:1
62' ПенальтиЛи Ганъин
1:2
76' ПенальтиНьяне Ибраима
2:2
90' ГолЛи Джисоль
3:2
96' ГолЧо Ёнук
3:3
120' ГолСисс Амаду
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Чхве ДжунЗащитник
- Защитник
-
5 Ким ХёнуЗащитник
-
3 Ли ДжэикЗащитник
- Защитник
-
14 Пак ТхэджунПолузащитник
-
10 Ли ГанъинПолузащитник
-
15 Чон ХоджинПолузащитник
- Нападающий
-
9 О СехунНападающий
- Запасные игроки
-
12 Пак ЧиминВратарь
-
21 Чхве МинсуВратарь
-
17 Ли СанджунЗащитник
-
16 Ким ДжусонЗащитник
-
8 Ли ГюхёкЗащитник
-
13 Ко ДжэхёнПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ким СеюнПолузащитник
-
18 Чо ЁнукНападающий
-
11 Ом ВонсанНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Дионку АльфаЗащитник
- Защитник
-
20 Сисс АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ндоу ФалиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Данфа МамадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кото Джозеф
Ход матча
37'
0:1
53'
62'
1:1
76'
1:2
90'
2:2
96'
3:2
105'
120'
3:3
Пен
3:2
Предыдущие игры
Южная Корея (до 20 лет) Последние 20 матчей: +8 =2 -10Япония (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет)
Катар (до 19 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Шотландия (до 21 года) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Того (до 21 года) Франция (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 3:0 Гвинея (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Мексика (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Ирак (до 20 лет) 3:3 Южная Корея (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Южная Корея (до 20 лет)
Сенегал (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =3 -6Сенегал (до 20 лет) 2:1 Нигерия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Польша (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Колумбия (до 20 лет) Таити (до 20 лет) 0:3 Сенегал (до 20 лет)
Мали (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 5:1 Burkina Faso U20 Гана (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Саудовская Аравия (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 2:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 Гвинея (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Камерун (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 3:4 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:1 Судан (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:3 Мали (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 5:0 Сенегал (до 20 лет)
1/8 финала
2 Франция (до 20 лет)
3 США (до 20 лет)
- 2:3 ФРА-США
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
- 1:3 УРУ-ЭКВ
0 Япония (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
- 0:1 ЯПО-ЮЖН
2 Сенегал (до 20 лет)
1 Нигерия (до 20 лет)
- 2:1 СЕН-НИГ
6 Колумбия (до 20 лет)
5 Новая Зеландия (до 20 лет)
- 1:1 КОЛ-НОВ
4 Украина (до 20 лет)
1 Панама (до 20 лет)
- 4:1 УКР-ПАН
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
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