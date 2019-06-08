Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Южная Корея (до 20 лет)
3:3
Итог после пенальти
Сенегал (до 20 лет)
0'
0:1
37' Гол
Дианье Кевин
1:1
62' Пенальти
Ли Ганъин
1:2
76' Пенальти
Ньяне Ибраима
2:2
90' Гол
Ли Джисоль
3:2
96' Гол
Чо Ёнук
3:3
120' Гол
Сисс Амаду
3:2
Пен' Пенальти
 120'
Южная Корея (до 20 лет)
Сенегал (до 20 лет)

Ход матча

37'
0:1
Дианье Кевин
53'
Чо Ёнук
Чон Седжин
 
62'
Ли Ганъин
1:1
76'
1:2
Ньяне Ибраима
80'
Ким Джонмин
Пак Тхэджун
 
81'
Ом Вонсан
Ли Джэик
 
82'
 
Мбоу Мамаду
Н'Диайе Мусса
90'
 
Н'Диайе Диа
Ньяне Ибраима
90'
 
Драме Ибраима
Санья Амаду
90'
Ли Джисоль
2:2
96'
Чо Ёнук
3:2
99'
 
Данфа Мамаду
Ньянг Уссейну
105'
Ким Джусон
Ли Ганъин
 
120'
3:3
Сисс Амаду
Пен
3:2

Предыдущие игры

Южная Корея (до 20 лет) Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Япония (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет)
Катар (до 19 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Шотландия (до 21 года) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Того (до 21 года) Франция (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 3:0 Гвинея (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Мексика (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Ирак (до 20 лет) 3:3 Южная Корея (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Южная Корея (до 20 лет)
Сенегал (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сенегал (до 20 лет) 2:1 Нигерия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Польша (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Колумбия (до 20 лет) Таити (до 20 лет) 0:3 Сенегал (до 20 лет)
Мали (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 5:1 Burkina Faso U20 Гана (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Саудовская Аравия (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 2:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 Гвинея (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Камерун (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 3:4 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:1 Судан (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:3 Мали (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 5:0 Сенегал (до 20 лет)
1/8 финала
2 Франция (до 20 лет)
3 США (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
0 Япония (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
2 Сенегал (до 20 лет)
1 Нигерия (до 20 лет)
6 Колумбия (до 20 лет)
5 Новая Зеландия (до 20 лет)
4 Украина (до 20 лет)
1 Панама (до 20 лет)
1 Италия (до 20 лет)
0 Польша (до 20 лет)
6 Аргентина (до 20 лет)
7 Мали (до 20 лет)
1/4 финала
1 США (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
6 Южная Корея (до 20 лет)
5 Сенегал (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
1 Украина (до 20 лет)
4 Италия (до 20 лет)
2 Мали (до 20 лет)
1/2 финала
0 Эквадор (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Украина (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Дианье Кевин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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