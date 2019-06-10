Бразилия: Серия A 2019
Сантос
3:1
Конец матча
Атлетико Минейро
1:0
39' ГолСаша Эдуардо
45' Желтая карточкаFabio Santos IV
2:0
45' ПенальтиJean Mota
2:1
71' ГолAlerrandro
80' Желтая карточкаJose Welison
3:1
82' ГолКарлос Санчес II
90' Желтая карточкаPerez Martinez Lucas VI
22
Everson
21
Diego
Pituca
30
Jean
Lucas
31
Marinho
II
41
Jean
Mota
27
Саша
Эдуардо
16
Igor
Rabello
14
Jose
Welison
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
30 Jean LucasПолузащитник
-
31 Marinho IIПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Yuri Alberto
-
19 Kaio Jorge
-
40 Jobson III
-
33 John Victor
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Iago MaidanaЗащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
31 МайклПолузащитник
-
44 Alerrandro
-
88 Jair II
-
-
29 Vinicius X
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
39'
1:0
45'
45'
2:0
58'
71'
2:1
80'
82'
3:1
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сантос 1:2 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос Сантос 2:0 Атлетико Грау Сантос 0:0 Интернасьональ
Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос Сантос 3:0 Васко да Гама Сантос 5:2 Пумас Алагоано 0:0 Сантос Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос Сантос 2:1 Керетаро Сантос 2:0 Васко да Гама Монтеррей 4:0 Сантос Сантос 3:0 Атлетико Гойяненсе Сантос 3:2 Тигрес Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 0:0 Пачука
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро
Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas
Последние игры между собой
Сантос: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико Минейро: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|8
|7
|1
|0
|16 - 2
|22
|2.
|Сантос
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Ботафого Рибейрао
|8
|5
|0
|3
|8 - 7
|15
|5.
|Фламенго
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Байя
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Интернасьональ
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Сан-Паулу
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|9.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|11.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|12.
|Гойяс
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|13.
|Гремио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Крузейро
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Шапекоэнсе
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|16.
|Флуминенсе
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Форталеза
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Васко да Гама
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|19.
|Алагоано
|8
|1
|3
|4
|3 - 13
|6
|20.
|Аваи
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
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