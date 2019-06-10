Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
3:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
39' Гол
Саша Эдуардо
45' Желтая карточка
Fabio Santos IV
2:0
45' Пенальти
Jean Mota
2:1
71' Гол
Alerrandro
80' Желтая карточка
Jose Welison
3:1
82' Гол
Карлос Санчес II
90' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VI
90'+4
22
Everson
4
Виктор
Феррас
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
26
Агилар
Фелипе
3
Жорже
Марко
21
Diego
Pituca
30
Jean
Lucas
31
Marinho
II
10
Сотельдо
Йеферсон
41
Jean
Mota
27
Саша
Эдуардо
1
Victor
IV
2
Patric
II
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
7
Mendes
Elias
II
14
Jose
Welison
8
Чара
Йимми
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
9
Оливейра
Рикардо
II
Сантос
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

39'
Саша Эдуардо
(Jean Mota)
1:0
45'
 
Fabio Santos IV
45'
Jean Mota
2:0
58'
 
Жеуванио
Чара Йимми
66'
Карлос Санчес II
Marinho II
 
68'
 
Alerrandro
Оливейра Рикардо II
71'
2:1
Alerrandro
(Patric II)
80'
 
Jose Welison
82'
Карлос Санчес II
3:1
83'
Felipe Jonatan
Jean Mota
 
85'
Урибе Фернандо
Саша Эдуардо
 
85'
 
Натан Аллан
Jose Welison
90'
Perez Martinez Lucas VI
 

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сантос 1:2 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос Сантос 2:0 Атлетико Грау Сантос 0:0 Интернасьональ
Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос Сантос 3:0 Васко да Гама Сантос 5:2 Пумас Алагоано 0:0 Сантос Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос Сантос 2:1 Керетаро Сантос 2:0 Васко да Гама Монтеррей 4:0 Сантос Сантос 3:0 Атлетико Гойяненсе Сантос 3:2 Тигрес Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 0:0 Пачука
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро
Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas

Последние игры между собой

Сантос: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико Минейро: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Сантос 1:2 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 0:0 Сантос Кубок Сантос 3:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Сантос Серия A
Сантос 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сантос Серия A Сантос 4:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Сантос Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 8 7 1 0 16 - 2 22
2. Сантос 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Атлетико Минейро 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Ботафого Рибейрао 8 5 0 3 8 - 7 15
5. Фламенго 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Байя 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Интернасьональ 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Сан-Паулу 8 3 4 1 7 - 4 13
9. Коринтианс 7 3 3 1 7 - 4 12
10. Атлетико Паранаэнсе 8 3 1 4 12 - 10 10
11. Сеара 8 3 1 4 10 - 8 10
12. Гойяс 6 3 0 3 6 - 6 9
13. Гремио 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Крузейро 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Шапекоэнсе 7 2 1 4 8 - 10 7
16. Флуминенсе 8 2 1 5 12 - 15 7
17. Форталеза 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Васко да Гама 8 1 3 4 7 - 14 6
19. Алагоано 8 1 3 4 3 - 13 6
20. Аваи 8 0 4 4 4 - 9 4
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Jean Mota из команды Сантос забивает с точки!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Ромеу Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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