Бразилия: Серия A 2019
64' Желтая карточкаSamuel VII
76' Желтая карточкаGregore
76' Желтая карточкаАртур IV
78' Желтая карточкаRicardinho VI
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
37
Rick
77
Bergson
14
Эрнандо
17
Elton
I
26
Gregore
20
Фернандао
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
-
37 RickПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 BergsonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 AuremirПолузащитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
70 RomarioНападающий
-
-
-
10 Felipe XVI
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Elton IПолузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 ФернандаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Виктор ПаулоЗащитник
-
4 ЖаксонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Рожерио ЖозеНападающий
-
77 Артур IVНападающий
-
-
27 Shaylon
-
Ход матча
26'
55'
64'
76'
76'
78'
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара
Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс Форталеза 0:0 Сеара Сеара 1:1 Atletico Cearense
Байя Последние 20 матчей: +13 =3 -4Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя
Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas Жекие 0:5 Байя
Последние игры между собой
Сеара: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Байя: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Байя 3:1 Сеара Серия B Сеара 1:0 Байя Серия B Сеара 2:2 Байя Серия B Байя 1:0 Сеара Серия B Сеара 2:1 Байя Кубок Северо-Востока Байя 0:1 Сеара Кубок Северо-Востока Байя 2:1 Сеара Серия A Сеара 3:0 Байя Серия A Сеара 2:1 Байя Серия B Байя 1:0 Сеара Серия B Байя 1:1 Сеара Серия B Сеара 2:2 Байя Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|8
|7
|1
|0
|16 - 2
|22
|2.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Сантос
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Байя
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Интернасьональ
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Ботафого Рибейрао
|7
|4
|0
|3
|6 - 6
|12
|9.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|11.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|12.
|Гойяс
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|13.
|Гремио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Крузейро
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Шапекоэнсе
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|16.
|Форталеза
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|17.
|Флуминенсе
|7
|2
|0
|5
|12 - 15
|6
|18.
|Алагоано
|7
|1
|3
|3
|2 - 11
|6
|19.
|Васко да Гама
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|20.
|Аваи
|0:0
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
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