Бразилия: Серия A 2019

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Сеара
0:0
Конец матча
Байя
0'
64' Желтая карточка
Samuel VII
76' Желтая карточка
Gregore
76' Желтая карточка
Артур IV
78' Желтая карточка
Ricardinho VI
90'+4
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
3
Вальдо
Валмиро
13
Luiz
Otavio
II
46
Карлето
Тиаго
8
Ricardinho
VI
19
Fabinho
VIII
37
Rick
89
Galhardo
Thiago
11
Fernando
Sobral
77
Bergson
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
28
Lucas
Fonseca
6
Moises
VII
17
Elton
I
26
Gregore
18
Douglas
Gomes
7
Jose
Elber
20
Фернандао
98
Artur
Guimaraes
Сеара
4-2-3-1
Байя
4-3-3

Ход матча

26'
 
Артур IV
Jose Elber
55'
Leandro Carvalho
Rick
 
60'
 
Рамирес Сантос
Elton I
64'
Samuel VII
 
65'
Romario
Bergson
 
72'
 
Рожерио Жозе
Фернандао
76'
 
Gregore
76'
 
Артур IV
78'
Ricardinho VI
 
83'
Кен Педро
Ricardinho VI
 

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара
Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс Форталеза 0:0 Сеара Сеара 1:1 Atletico Cearense
Байя Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя
Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas Жекие 0:5 Байя

Последние игры между собой

Сеара: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Байя: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Байя 2:1 Сеара Серия A Сеара 0:2 Байя Серия A Байя 0:0 Сеара Кубок Северо-Востока Сеара 0:1 Байя Кубок Северо-Востока
Байя 3:1 Сеара Серия B Сеара 1:0 Байя Серия B Сеара 2:2 Байя Серия B Байя 1:0 Сеара Серия B Сеара 2:1 Байя Кубок Северо-Востока Байя 0:1 Сеара Кубок Северо-Востока Байя 2:1 Сеара Серия A Сеара 3:0 Байя Серия A Сеара 2:1 Байя Серия B Байя 1:0 Сеара Серия B Байя 1:1 Сеара Серия B Сеара 2:2 Байя Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 8 7 1 0 16 - 2 22
2. Атлетико Минейро 7 5 0 2 12 - 7 15
3. Сантос 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Байя 8 4 2 2 10 - 8 14
5. Фламенго 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Интернасьональ 8 4 1 3 10 - 7 13
7. Сан-Паулу 0:0 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Ботафого Рибейрао 7 4 0 3 6 - 6 12
9. Коринтианс 7 3 3 1 7 - 4 12
10. Атлетико Паранаэнсе 8 3 1 4 12 - 10 10
11. Сеара 8 3 1 4 10 - 8 10
12. Гойяс 6 3 0 3 6 - 6 9
13. Гремио 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Крузейро 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Шапекоэнсе 7 2 1 4 8 - 10 7
16. Форталеза 8 2 1 5 6 - 12 7
17. Флуминенсе 7 2 0 5 12 - 15 6
18. Алагоано 7 1 3 3 2 - 11 6
19. Васко да Гама 8 1 3 4 7 - 14 6
20. Аваи 0:0 8 0 4 4 4 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Jose Elber уходит, Артур IV вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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