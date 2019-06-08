США: МЛС 2019
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:2
Конец матча
Стадион: Avaya Stadium
Даллас
13' Желтая карточкаDominique Badji
14' Желтая карточкаЛопес Маркос IV
0:1
27' Гол в свои воротаДаниель Вега
1:1
46' ГолВондоловски Крис
2:1
54' ГолЭрикссон Магнус I
2:2
65' ГолFrancis Atuahene
90' Желтая карточкаJesus Ferreira
17
Даниель
Вега
93
Judson
20
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
15
Jacori
Hayes
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 JudsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Siad Haji
-
33 Paul Marie
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
20 Jimmy MaurerВратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Jacori HayesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
30 Kyle Zobeck
-
26 John Nelson
-
22 Ema Twumasi
-
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
13'
14'
27'
0:1
46'
54'
65'
2:2
90'
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед
Даллас Последние 20 матчей: +7 =3 -10Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас
Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Даллас 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 1:2 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Орландо Сити
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Даллас: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Даллас МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Даллас МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Даллас МЛС Даллас 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Даллас МЛС Даллас 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Даллас МЛС Даллас 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Даллас МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Даллас МЛС Даллас 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Даллас 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Даллас МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:2
|17
|8
|4
|5
|28 - 20
|28
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|16
|8
|3
|5
|27 - 16
|27
|3.
|Ди Си Юнайтед
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|4.
|Монреаль Импакт
|18
|8
|3
|7
|21 - 28
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|2
|5
|19 - 11
|26
|6.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|8
|1
|23 - 17
|23
|7.
|Торонто
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|8.
|Орландо Сити
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|9.
|Чикаго Файр
|16
|4
|6
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Коламбус Кру
|16
|5
|2
|9
|16 - 24
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|4
|4
|8
|17 - 33
|16
|12.
|Цинциннати
|16
|3
|2
|11
|14 - 33
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|9
|1
|6
|22 - 19
|28
|3.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Хьюстон Динамо
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|5.
|Даллас
|16
|6
|4
|6
|22 - 22
|22
|6.
|Миннесота Юнайтед
|15
|6
|3
|6
|23 - 24
|21
|7.
|Реал Солт-Лейк
|15
|6
|1
|8
|21 - 27
|19
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|4
|6
|6
|17 - 20
|18
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|3
|7
|5
|26 - 27
|16
|11.
|Портленд Тимберс
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
|12.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
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