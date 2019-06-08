США: МЛС 2019

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Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:2
Конец матча

Стадион:
Даллас
0'
13' Желтая карточка
Dominique Badji
14' Желтая карточка
Лопес Маркос IV
0:1
27' Гол в свои ворота
Даниель Вега
1:1
46' Гол
Вондоловски Крис
2:1
54' Гол
Эрикссон Магнус I
2:2
65' Гол
Francis Atuahene
90' Желтая карточка
Jesus Ferreira
90'+6
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
3
Аффольтер
Франсуа
23
Юнгвирт
Флориан
27
Лопес
Маркос
IV
93
Judson
14
Jackson
Yueill
7
Эрикссон
Магнус
I
11
Казаишвили
Валерий
10
Эспиноса
Кристиан
8
Вондоловски
Крис
20
Jimmy
Maurer
2
Reggie
Cannon
24
Хеджес
Мэтт
4
Брессан
Матеус
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
15
Jacori
Hayes
21
Michael
Barrios
23
Thomas
Roberts
14
Dominique
Badji
27
Jesus
Ferreira
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Даллас
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Dominique Badji
14'
Лопес Маркос IV
 
27'
0:1
Даниель Вега
46'
Вондоловски Крис
(Эрикссон Магнус I)
1:1
54'
Эрикссон Магнус I
(Tommy Thompson)
2:1
64'
 
Francis Atuahene
Michael Barrios
65'
2:2
Francis Atuahene
(Jacori Hayes)
71'
Paul Marie
Лопес Маркос IV
 
77'
Siad Haji
Казаишвили Валерий
 
77'
 
Ema Twumasi
Thomas Roberts
84'
 
Bryan Reynolds
Dominique Badji
90'
 
Jesus Ferreira

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед
Даллас Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас
Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Даллас 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 1:2 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Орландо Сити

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Даллас: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас МЛС Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Даллас 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Даллас МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Даллас МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Даллас МЛС Даллас 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Даллас МЛС Даллас 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Даллас МЛС Даллас 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Даллас МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Даллас МЛС Даллас 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Даллас 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Даллас МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:2 17 8 4 5 28 - 20 28
2. Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 16 8 3 5 27 - 16 27
3. Ди Си Юнайтед 17 7 6 4 23 - 18 27
4. Монреаль Импакт 18 8 3 7 21 - 28 27
5. Атланта Юнайтед 15 8 2 5 19 - 11 26
6. Нью-Йорк Сити 14 5 8 1 23 - 17 23
7. Торонто 15 5 4 6 26 - 25 19
8. Орландо Сити 15 5 3 7 22 - 21 18
9. Чикаго Файр 16 4 6 6 24 - 23 18
10. Коламбус Кру 16 5 2 9 16 - 24 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 16 4 4 8 17 - 33 16
12. Цинциннати 16 3 2 11 14 - 33 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 11 4 1 39 - 13 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 16 9 1 6 22 - 19 28
3. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
4. Хьюстон Динамо 13 7 3 3 21 - 14 24
5. Даллас 16 6 4 6 22 - 22 22
6. Миннесота Юнайтед 15 6 3 6 23 - 24 21
7. Реал Солт-Лейк 15 6 1 8 21 - 27 19
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 5 4 6 23 - 27 19
9. Ванкувер Уайткэпс 16 4 6 6 17 - 20 18
10. Спортинг Канзас-Сити 15 3 7 5 26 - 27 16
11. Портленд Тимберс 13 4 2 7 19 - 26 14
12. Колорадо Рэпидс 15 3 3 9 24 - 34 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    ГООООООООЛ - Даниель Вега очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    14'
    Лопес Маркос IV получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Dominique Badji получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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