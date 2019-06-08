Бразилия: Серия A 2019
Палмейрас
1:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
11' Желтая карточкаМело Фелипе
28' Желтая карточкаЛео Перейра
34' Желтая карточкаВеллингтон III
42' Желтая карточкаNikao
77' Желтая карточкаАзеведо Марсио
1:0
80' ПенальтиRaphael Veiga
90' Желтая карточкаZe Rafael
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
23
Madson
II
13
Андре
Пауло
11
Nikao
39
Bruno
Moura
7
Roni
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Защитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
39 Arthur VII
-
-
17 Jean III
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Madson IIЗащитник
-
13 Андре ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
39 Bruno MouraПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Roni IIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кайо РанхелВратарь
-
26 ErickЗащитник
-
30 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Marcelo XIII
-
21 Lucas Halter
-
Ход матча
11'
28'
34'
42'
77'
80'
1:0
90'
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +15 =3 -2Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас
Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза Мелгар 0:4 Палмейрас Палмейрас 3:0 Хуниор Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Палмейрас 5:0 Новоризонтину Новоризонтину 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Палмейрас 3:0 Мелгар
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +11 =2 -7Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама Вильстерман 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Толедо Толедо 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:0 Депортес Толима Атлетико Паранаэнсе 3:0 Риу-Бранку Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фоз до Игуасу
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Палмейрас 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 3:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|8
|7
|1
|0
|16 - 2
|22
|2.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Сантос
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Байя
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Интернасьональ
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Ботафого Рибейрао
|7
|4
|0
|3
|6 - 6
|12
|9.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|11.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|12.
|Гойяс
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|13.
|Гремио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Крузейро
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Шапекоэнсе
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|16.
|Форталеза
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|17.
|Флуминенсе
|7
|2
|0
|5
|12 - 15
|6
|18.
|Алагоано
|7
|1
|3
|3
|2 - 11
|6
|19.
|Васко да Гама
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|20.
|Аваи
|0:0
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
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