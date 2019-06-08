Бразилия: Серия A 2019

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  4. Серия A 2019
Палмейрас
1:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
11' Желтая карточка
Мело Фелипе
28' Желтая карточка
Лео Перейра
34' Желтая карточка
Веллингтон III
42' Желтая карточка
Nikao
77' Желтая карточка
Азеведо Марсио
1:0
80' Пенальти
Raphael Veiga
90' Желтая карточка
Ze Rafael
90'+4
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
25
Antonio
Carlos
I
3
Эду
Драсена
6
Diogo
VII
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
20
Лима
Лукас
II
8
Ze
Rafael
16
Дейверсон
Силва
1
Aderbar
Santos
23
Madson
II
13
Андре
Пауло
4
Лео
Перейра
6
Азеведо
Марсио
5
Веллингтон
III
11
Nikao
39
Bruno
Moura
18
Лео
Ситтадини
7
Roni
III
38
Thonny
Anderson
Палмейрас
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-1-4-1

Ход матча

11'
Мело Фелипе
 
28'
 
Лео Перейра
34'
 
Веллингтон III
42'
 
Nikao
46'
Мойсес Лима
Энрике Бруно
 
57'
 
Marcelo XIII
Thonny Anderson
61'
 
Lucas Halter
Лео Перейра
66'
Raphael Veiga
Лима Лукас II
 
77'
 
Азеведо Марсио
80'
Raphael Veiga
1:0
80'
 
Назарио Бруно
Андре Пауло
84'
Тьяго Сантос
Мело Фелипе
 
90'
Ze Rafael
 

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас
Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза Мелгар 0:4 Палмейрас Палмейрас 3:0 Хуниор Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Палмейрас 5:0 Новоризонтину Новоризонтину 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Палмейрас 3:0 Мелгар
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама Вильстерман 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Толедо Толедо 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:0 Депортес Толима Атлетико Паранаэнсе 3:0 Риу-Бранку Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фоз до Игуасу

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Палмейрас 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 3:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 8 7 1 0 16 - 2 22
2. Атлетико Минейро 7 5 0 2 12 - 7 15
3. Сантос 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Байя 8 4 2 2 10 - 8 14
5. Фламенго 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Интернасьональ 8 4 1 3 10 - 7 13
7. Сан-Паулу 0:0 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Ботафого Рибейрао 7 4 0 3 6 - 6 12
9. Коринтианс 7 3 3 1 7 - 4 12
10. Атлетико Паранаэнсе 8 3 1 4 12 - 10 10
11. Сеара 8 3 1 4 10 - 8 10
12. Гойяс 6 3 0 3 6 - 6 9
13. Гремио 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Крузейро 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Шапекоэнсе 7 2 1 4 8 - 10 7
16. Форталеза 8 2 1 5 6 - 12 7
17. Флуминенсе 7 2 0 5 12 - 15 6
18. Алагоано 7 1 3 3 2 - 11 6
19. Васко да Гама 8 1 3 4 7 - 14 6
20. Аваи 0:0 8 0 4 4 4 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Никао получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Веллингтон III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Лео Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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