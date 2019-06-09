Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
1:0
Конец матча
Форталеза
0'
72' Красная карточка
Osvaldo
73' Желтая карточка
Фелипе Мартинс
85' Желтая карточка
Марсело Бук
88' Желтая карточка
Alisson II
1:0
89' Гол
Пепе Кеплер
89' Желтая карточка
Felipe Alves
90' Желтая карточка
Carlinho
90'+6
1
Paulo
Victor
III
2
Лео
Моура
3
Джеромел
Педро
38
Tonhao
6
Лео
Гомеш
16
Thaciano
8
Майкон
Тьяго
23
Alisson
II
21
Jean
Pyerre
9
Тарделли
Диего
10
Визеу
Фелипе
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
4
Роджер
де
Карвальо
6
Carlinho
15
Фелипе
Мартинс
55
Juninho
V
20
Ромариньо
Рикардо
28
Adriano
Marlon
11
Osvaldo
21
Kieza
Гремио
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

Ход матча

30'
 
Nathan III
Роджер де Карвальо
53'
Пепе Кеплер
Визеу Фелипе
 
61'
 
Андре
Kieza
72'
 
Osvaldo
73'
 
Фелипе Мартинс
75'
Андре Филипе
Thaciano
 
76'
 
Gabriel Dias
Adriano Marlon
85'
Patrick Ferreira
Тарделли Диего
 
85'
 
Марсело Бук
88'
Alisson II
 
89'
Пепе Кеплер
(Jean Pyerre)
1:0
89'
 
Felipe Alves
90'
 
Carlinho

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио
Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио
Форталеза Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза Botafogo PB 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама
Форталеза 1:0 Botafogo PB Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз Льянерос 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза Форталеза 0:2 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Сеара 0:1 Форталеза ФК Атлетико 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Форталеза 0:0 Tigres FC

Последние игры между собой

Гремио: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Форталеза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Гремио 2:0 Форталеза Кубок Бразилии Форталеза 0:2 Гремио Кубок Бразилии
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 8 7 1 0 16 - 2 22
2. Атлетико Минейро 7 5 0 2 12 - 7 15
3. Сантос 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Байя 8 4 2 2 10 - 8 14
5. Фламенго 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Интернасьональ 8 4 1 3 10 - 7 13
7. Сан-Паулу 0:0 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Ботафого Рибейрао 7 4 0 3 6 - 6 12
9. Коринтианс 7 3 3 1 7 - 4 12
10. Атлетико Паранаэнсе 8 3 1 4 12 - 10 10
11. Сеара 8 3 1 4 10 - 8 10
12. Гойяс 6 3 0 3 6 - 6 9
13. Гремио 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Крузейро 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Шапекоэнсе 7 2 1 4 8 - 10 7
16. Форталеза 8 2 1 5 6 - 12 7
17. Флуминенсе 7 2 0 5 12 - 15 6
18. Алагоано 7 1 3 3 2 - 11 6
19. Васко да Гама 8 1 3 4 7 - 14 6
20. Аваи 0:0 8 0 4 4 4 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Роджер де Карвальо уходит, Nathan вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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