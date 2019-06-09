Бразилия: Серия A 2019
72' Красная карточкаOsvaldo
73' Желтая карточкаФелипе Мартинс
85' Желтая карточкаМарсело Бук
88' Желтая карточкаAlisson II
1:0
89' ГолПепе Кеплер
89' Желтая карточкаFelipe Alves
90' Желтая карточкаCarlinho
38
Tonhao
16
Thaciano
23
Alisson
II
21
Jean
Pyerre
10
Визеу
Фелипе
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
6
Carlinho
55
Juninho
V
11
Osvaldo
21
Kieza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
21 Jean PyerreПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Визеу ФелипеНападающий
- Запасные игроки
-
25 Пепе КеплерЗащитник
- Защитник
-
90 Андре ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
15 Vico
-
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
21 KiezaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Bruno MeloЗащитник
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 АндреНападающий
-
14 Nathan III
-
-
-
10 Dodô II
-
Ход матча
72'
73'
75'
85'
88'
89'
1:0
89'
90'
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +9 =6 -5Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио
Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио
Форталеза Последние 20 матчей: +8 =4 -8Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза Botafogo PB 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама
Форталеза 1:0 Botafogo PB Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз Льянерос 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза Форталеза 0:2 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Сеара 0:1 Форталеза ФК Атлетико 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Форталеза 0:0 Tigres FC
Последние игры между собой
Гремио: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Форталеза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|8
|7
|1
|0
|16 - 2
|22
|2.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Сантос
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Байя
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Интернасьональ
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Ботафого Рибейрао
|7
|4
|0
|3
|6 - 6
|12
|9.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|11.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|12.
|Гойяс
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|13.
|Гремио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Крузейро
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Шапекоэнсе
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|16.
|Форталеза
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|17.
|Флуминенсе
|7
|2
|0
|5
|12 - 15
|6
|18.
|Алагоано
|7
|1
|3
|3
|2 - 11
|6
|19.
|Васко да Гама
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|20.
|Аваи
|0:0
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
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