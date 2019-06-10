Бразилия: Серия A 2019
Флуминенсе
0:0
Конец матча
Фламенго
2' Желтая карточкаДа Мотта Роберт
16' Желтая карточкаАллан Родригес
44' Желтая карточкаPara I
46' Желтая карточкаРибейро Эвертон
82' Желтая карточкаFrazan
21
Igor
Juliao
13
Frazan
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
10
Гансо
Пауло
23
Хоао
Педро
21
Para
I
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
10
Диего
Рибас
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
13 FrazanЗащитник
- Защитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
23 Хоао ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Luan Chagas
-
-
17 Leo I
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Para IЗащитник
-
43 Leo DuarteЗащитник
- Защитник
-
6 Rene IIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Лукаш ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
2 RodineiЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 ЛинкольнНападающий
-
16 Ronaldo VI
-
-
17 Hugo Moura
-
-
37 Cesar II
-
31 Klebinho
Ход матча
16'
44'
46'
82'
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе
Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао
Фламенго Последние 20 матчей: +13 =3 -4Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго
Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Мадурейра 0:2 Фламенго
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Фламенго: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Фламенго 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Фламенго Серия A Флуминенсе 1:1 Фламенго Кубок Кариоки Флуминенсе 4:0 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:3 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 0:1 Фламенго Копа Судамерикана Фламенго 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки Флуминенсе 0:1 Фламенго Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:1 Фламенго Чемпионат Кариока Флуминенсе 3:3 Фламенго Чемпионат Кариока Флуминенсе 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Флуминенсе Серия A Фламенго 0:0 Флуминенсе Кариока Флуминенсе 1:2 Фламенго Кариока, 1 раунд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|8
|7
|1
|0
|16 - 2
|22
|2.
|Сантос
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Ботафого Рибейрао
|8
|5
|0
|3
|8 - 7
|15
|5.
|Фламенго
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Байя
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Интернасьональ
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Сан-Паулу
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|9.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|11.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|12.
|Гойяс
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|13.
|Гремио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Крузейро
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Шапекоэнсе
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|16.
|Флуминенсе
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Форталеза
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Васко да Гама
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|19.
|Алагоано
|8
|1
|3
|4
|3 - 13
|6
|20.
|Аваи
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
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