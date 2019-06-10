Бразилия: Серия A 2019

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Флуминенсе
0:0
Конец матча
Фламенго
0'
2' Желтая карточка
Да Мотта Роберт
16' Желтая карточка
Аллан Родригес
44' Желтая карточка
Para I
46' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
82' Желтая карточка
Frazan
90'+5
25
Detofol
Agenor
21
Igor
Juliao
13
Frazan
6
Yuri
Oliveira
Lima
19
Caio
XIII
29
Аллан
Родригес
20
Daniel
XII
18
Лусиано
Невес
10
Гансо
Пауло
23
Хоао
Педро
30
Brenner
da
Silva
1
Алвес
Диего
21
Para
I
43
Leo
Duarte
3
Кайо
Родриго
6
Rene
III
25
Да
Мотта
Роберт
5
Виллиан
Арао
7
Рибейро
Эвертон
10
Диего
Рибас
27
Bruno
Henrique
IV
9
Габриэл
Барбоза
Флуминенсе
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

2'
 
Да Мотта Роберт
16'
Аллан Родригес
 
44'
 
Para I
46'
Пауло Маркос
Brenner da Silva
 
46'
 
Беррио Орландо
Диего Рибас
46'
 
Рибейро Эвертон
78'
 
Витиньо Виктор
Габриэл Барбоза
82'
Frazan
 
89'
 
Ronaldo VI
Да Мотта Роберт

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе
Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао
Фламенго Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго
Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Мадурейра 0:2 Фламенго

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Фламенго: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Фламенго 1:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:2 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:2 Флуминенсе Кубок Кариоки Фламенго 0:1 Флуминенсе Кариока
Фламенго 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Фламенго Серия A Флуминенсе 1:1 Фламенго Кубок Кариоки Флуминенсе 4:0 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:3 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 0:1 Фламенго Копа Судамерикана Фламенго 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки Флуминенсе 0:1 Фламенго Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:1 Фламенго Чемпионат Кариока Флуминенсе 3:3 Фламенго Чемпионат Кариока Флуминенсе 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Флуминенсе Серия A Фламенго 0:0 Флуминенсе Кариока Флуминенсе 1:2 Фламенго Кариока, 1 раунд
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 8 7 1 0 16 - 2 22
2. Сантос 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Атлетико Минейро 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Ботафого Рибейрао 8 5 0 3 8 - 7 15
5. Фламенго 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Байя 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Интернасьональ 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Сан-Паулу 8 3 4 1 7 - 4 13
9. Коринтианс 7 3 3 1 7 - 4 12
10. Атлетико Паранаэнсе 8 3 1 4 12 - 10 10
11. Сеара 8 3 1 4 10 - 8 10
12. Гойяс 6 3 0 3 6 - 6 9
13. Гремио 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Крузейро 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Шапекоэнсе 7 2 1 4 8 - 10 7
16. Флуминенсе 8 2 1 5 12 - 15 7
17. Форталеза 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Васко да Гама 8 1 3 4 7 - 14 6
19. Алагоано 8 1 3 4 3 - 13 6
20. Аваи 8 0 4 4 4 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Пара получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Аллан Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Да Мотта Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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