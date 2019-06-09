США: МЛС 2019

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Колорадо Рэпидс
1:0
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
26' Желтая карточка
Andre Shinyashiki
1:0
29' Гол
Kei Ansu Kamara
69' Желтая карточка
Chase Gasper
78' Желтая карточка
Кинтеро Карлос
90' Желтая карточка
Nicolas Mezquida
90' Желтая карточка
Акоста Келлин II
90'+9
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
II
28
Николсон
Сэм
26
Cole
Bassett
99
Andre
Shinyashiki
23
Kei
Ansu
Kamara
1
Манноне
Вито
15
Боксолл
Михаэл
3
Ikenna
Ike
Opara
14
Brent
Kallman
31
Hassani
Dotson
12
Lawrence
Olum
6
Алонсо
Освальдо
13
Ethan
Finlay
25
Кинтеро
Карлос
10
Miguel
Ibarra
I
9
Angelo
Rodriguez
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

26'
Andre Shinyashiki
 
29'
Kei Ansu Kamara
(Прайс Джек)
1:0
57'
 
Chase Gasper
Боксолл Михаэл
64'
 
Abu Danladi
Ethan Finlay
66'
 
Collin Martin
Алонсо Освальдо
67'
Nicolas Mezquida
Andre Shinyashiki
 
69'
 
Chase Gasper
73'
Блумберг Юхан
Cole Bassett
 
78'
 
Кинтеро Карлос
82'
Уилсон Дэнни
Прайс Джек
 
90'
Nicolas Mezquida
 
90'
Акоста Келлин II
 

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта
Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 9 4 4 31 - 20 31
2. Ди Си Юнайтед 17 7 6 4 23 - 18 27
3. Монреаль Импакт 18 8 3 7 21 - 28 27
4. Атланта Юнайтед 15 8 2 5 19 - 11 26
5. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 3 6 27 - 19 24
6. Нью-Йорк Сити 14 5 8 1 23 - 17 23
7. Торонто 15 5 4 6 26 - 25 19
8. Орландо Сити 15 5 3 7 22 - 21 18
9. Чикаго Файр 16 4 6 6 24 - 23 18
10. Коламбус Кру 16 5 2 9 16 - 24 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 16 4 4 8 17 - 33 16
12. Цинциннати 16 3 2 11 14 - 33 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 11 4 1 39 - 13 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 16 9 1 6 22 - 19 28
3. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
4. Хьюстон Динамо 13 7 3 3 21 - 14 24
5. Даллас 16 6 4 6 22 - 22 22
6. Миннесота Юнайтед 16 6 3 7 23 - 25 21
7. Реал Солт-Лейк 15 6 1 8 21 - 27 19
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 5 4 6 23 - 27 19
9. Ванкувер Уайткэпс 16 4 6 6 17 - 20 18
10. Спортинг Канзас-Сити 15 3 7 5 26 - 27 16
11. Колорадо Рэпидс 16 4 3 9 25 - 34 15
12. Портленд Тимберс 13 4 2 7 19 - 26 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Andre Shinyashiki получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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