США: МЛС 2019
Колорадо Рэпидс
1:0
Конец матча
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Миннесота Юнайтед
26' Желтая карточкаAndre Shinyashiki
1:0
29' ГолKei Ansu Kamara
69' Желтая карточкаChase Gasper
78' Желтая карточкаКинтеро Карлос
90' Желтая карточкаNicolas Mezquida
90' Желтая карточкаАкоста Келлин II
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
26
Cole
Bassett
13
Ethan
Finlay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
26 Cole BassettПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Conor Casey
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Abu Danladi
-
23 Mason Toye
-
-
77 Chase Gasper
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
29'
1:0
69'
78'
90'
90'
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +5 =4 -11Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =3 -11Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта
Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|9
|4
|4
|31 - 20
|31
|2.
|Ди Си Юнайтед
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|3.
|Монреаль Импакт
|18
|8
|3
|7
|21 - 28
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|2
|5
|19 - 11
|26
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|3
|6
|27 - 19
|24
|6.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|8
|1
|23 - 17
|23
|7.
|Торонто
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|8.
|Орландо Сити
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|9.
|Чикаго Файр
|16
|4
|6
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Коламбус Кру
|16
|5
|2
|9
|16 - 24
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|4
|4
|8
|17 - 33
|16
|12.
|Цинциннати
|16
|3
|2
|11
|14 - 33
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|9
|1
|6
|22 - 19
|28
|3.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Хьюстон Динамо
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|5.
|Даллас
|16
|6
|4
|6
|22 - 22
|22
|6.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 25
|21
|7.
|Реал Солт-Лейк
|15
|6
|1
|8
|21 - 27
|19
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|4
|6
|6
|17 - 20
|18
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|3
|7
|5
|26 - 27
|16
|11.
|Колорадо Рэпидс
|16
|4
|3
|9
|25 - 34
|15
|12.
|Портленд Тимберс
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
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