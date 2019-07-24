Швеция: Суперэттан 2019

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ГАИС
1:0
Второй тайм: 84'
Норрбю
0'
34' Желтая карточка
Nicklas Savolainen
1:0
44' Гол
Leonard Pllana
45' Желтая карточка
Niklas Olsson
84'
30
Юханссон
Марко
22
Aiden
Harvey
6
Carl
Nystroem
3
August
Wangberg
20
Predrag
Randjelovic
II
11
Бом
Карл
17
Niklas
Olsson
7
Marcus
Berg
I
8
Розенквист
Расмус
10
Leonard
Pllana
9
Paulo
Marcelo
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
2
Abbas
Mohamad
4
Didric
Andersson
3
Jonathan
Azulay
17
Jasin
Khayat
10
Abdelrahman
Saidi
8
Nicklas
Savolainen
7
Dijan
Vukojevic
13
Robin
Stroemberg
14
Рексхепи
Дардан
ГАИС
4-4-2
Норрбю
5-3-1-1

Ход матча

34'
 
Nicklas Savolainen
44'
Leonard Pllana
1:0
45'
Niklas Olsson
 
54'
 
Richard Yarsuvat
Dijan Vukojevic
54'
 
Пекальски Иво
Robin Stroemberg
66'
Alexander Angelin
Бом Карл
 
67'
Maans Saebboe
Розенквист Расмус
 
74'
Adam Waestlund
Niklas Olsson
 
78'
 
Hugo Svensson
Nicklas Savolainen

Предыдущие игры

ГАИС Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дегерфорс 0:1 ГАИС ГАИС 1:5 Далкурд ГАИС 0:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС
Варберг БоИС 2:1 ГАИС Мьельбю 2:0 ГАИС ГАИС 1:1 Вестерос СК Хальмстад 1:2 ГАИС ГАИС 0:1 Фрей ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Сюрианска 0:0 ГАИС ГАИС 0:3 Браге Броммапойкарна 1:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Треллеборг 2:2 ГАИС Хеккен 1:2 ГАИС Хеккен 4:1 ГАИС ГАИС 4:3 Нючепинг Гётеборг 0:3 ГАИС Эребру 2:1 ГАИС
Норрбю Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю
Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю

Последние игры между собой

ГАИС: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Норрбю: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Норрбю 1:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 4:1 Норрбю Суперэттан ГАИС 2:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:0 ГАИС Суперэттан
Норрбю 3:3 ГАИС Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 16 11 3 2 29 - 14 36
2. Мьельбю 16 10 1 5 21 - 15 31
3. Браге 16 9 3 4 24 - 12 30
4. Йёнчёпинг 16 8 3 5 27 - 14 27
5. Далкурд 16 8 2 6 23 - 25 26
6. Эргрюте ФФ 16 7 5 4 21 - 15 26
7. Норрбю 0:1 16 6 5 5 20 - 21 23
8. Дегерфорс 16 6 3 7 21 - 20 21
9. Хальмстад 16 6 2 8 17 - 17 20
10. ГАИС 1:0 16 5 4 7 13 - 23 19
11. Вестерос СК 16 4 7 5 22 - 18 19
12. Треллеборг 16 4 6 6 19 - 22 18
13. Сюрианска 15 4 3 8 16 - 27 15
14. Фрей 16 3 5 8 17 - 32 14
15. Броммапойкарна 16 3 4 9 20 - 27 13
16. Эстер 15 1 8 6 11 - 19 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Никлас Олссон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Leonard Pllana бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Nicklas Savolainen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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