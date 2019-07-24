Швеция: Суперэттан 2019
34' Желтая карточкаNicklas Savolainen
1:0
44' ГолLeonard Pllana
45' Желтая карточкаNiklas Olsson
22
Aiden
Harvey
11
Бом
Карл
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Aiden HarveyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бом КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
27 Kim Dickson
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
Предыдущие игры
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =4 -9Дегерфорс 0:1 ГАИС ГАИС 1:5 Далкурд ГАИС 0:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС
Норрбю Последние 20 матчей: +6 =7 -7Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю
Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю
Последние игры между собой
ГАИС: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Норрбю: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|16
|11
|3
|2
|29 - 14
|36
|2.
|Мьельбю
|16
|10
|1
|5
|21 - 15
|31
|3.
|Браге
|16
|9
|3
|4
|24 - 12
|30
|4.
|Йёнчёпинг
|16
|8
|3
|5
|27 - 14
|27
|5.
|Далкурд
|16
|8
|2
|6
|23 - 25
|26
|6.
|Эргрюте ФФ
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|7.
|Норрбю
|0:1
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|8.
|Дегерфорс
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|9.
|Хальмстад
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|10.
|ГАИС
|1:0
|16
|5
|4
|7
|13 - 23
|19
|11.
|Вестерос СК
|16
|4
|7
|5
|22 - 18
|19
|12.
|Треллеборг
|16
|4
|6
|6
|19 - 22
|18
|13.
|Сюрианска
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|14.
|Фрей
|16
|3
|5
|8
|17 - 32
|14
|15.
|Броммапойкарна
|16
|3
|4
|9
|20 - 27
|13
|16.
|Эстер
|15
|1
|8
|6
|11 - 19
|11
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