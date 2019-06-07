Лига наций УЕФА 2018-2019

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Швейцария
 
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Стадион:
Англия

Предыдущие игры

Швейцария Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Португалия 3:1 Швейцария Швейцария 3:3 Дания Грузия 0:2 Швейцария Швейцария 5:2 Бельгия
Швейцария 0:1 Катар Исландия 1:2 Швейцария Бельгия 2:1 Швейцария Англия 1:0 Швейцария Швейцария 6:0 Исландия Швеция 1:0 Швейцария Швейцария 2:2 Коста-Рика Сербия 1:2 Швейцария Бразилия 1:1 Швейцария Швейцария 2:0 Япония Швейцария 6:0 Панама Греция 0:1 Швейцария Швейцария 0:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:1 Швейцария Португалия 2:0 Швейцария Швейцария 5:2 Венгрия
Англия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия
Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия Англия 0:1 Бельгия Англия 6:1 Панама Тунис 1:2 Англия Англия 2:0 Коста-Рика Англия 2:1 Нигерия Англия 1:1 Италия Голландия 0:1 Англия

Последние игры между собой

Швейцария: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Англия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Англия 1:0 Швейцария Товарищеские матчи Англия 2:0 Швейцария ЕВРО 2016: Отборочные матчи Швейцария 0:2 Англия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Англия 2:2 Швейцария ЕВРО 2012
Швейцария 1:3 Англия ЕВРО 2012 Англия 2:1 Швейцария Товарищеские матчи
1/2 финала
3 Португалия
1 Швейцария
3 Голландия
1 Англия
Финал
0 Португалия
0 Голландия
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Англия

    До начала игры, которая состоится 09.06.2019, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Швейцария - Англия
    Швейцария
    54% (27)
    Ничья
    8% (4)
    Англия
    38% (19)
    2:1 Швейцария
    28% (14)
    1:2 Англия
    24% (12)
    1:0 Швейцария
    12% (6)
    1:1 Ничья
    8% (4)
    0:1 Англия
    6% (3)
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