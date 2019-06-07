Лига наций УЕФА 2018-2019
Швейцария
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Стадион: Афонсу Энрикеш
Англия
Предыдущие игры
Швейцария Последние 20 матчей: +10 =4 -6Португалия 3:1 Швейцария Швейцария 3:3 Дания Грузия 0:2 Швейцария Швейцария 5:2 Бельгия
Швейцария 0:1 Катар Исландия 1:2 Швейцария Бельгия 2:1 Швейцария Англия 1:0 Швейцария Швейцария 6:0 Исландия Швеция 1:0 Швейцария Швейцария 2:2 Коста-Рика Сербия 1:2 Швейцария Бразилия 1:1 Швейцария Швейцария 2:0 Япония Швейцария 6:0 Панама Греция 0:1 Швейцария Швейцария 0:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:1 Швейцария Португалия 2:0 Швейцария Швейцария 5:2 Венгрия
Англия Последние 20 матчей: +13 =2 -5Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия
Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия Англия 0:1 Бельгия Англия 6:1 Панама Тунис 1:2 Англия Англия 2:0 Коста-Рика Англия 2:1 Нигерия Англия 1:1 Италия Голландия 0:1 Англия
Последние игры между собой
Швейцария: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Англия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Швейцария
54% (27)
Ничья
8% (4)
Англия
38% (19)
2:1 Швейцария
28% (14)
1:2 Англия
24% (12)
1:0 Швейцария
12% (6)
1:1 Ничья
8% (4)
0:1 Англия
6% (3)
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