Бразилия: Серия A 2019
Крузейро
0:0
Конец матча
Коринтианс
69' Желтая карточкаРобиньо Робсон
84' Желтая карточкаMarllon
26
Деде
18
Додо
Родолфо
10
Тиаго
Невес
32
Роша
Педро
99
Sassa
II
13
Marllon
15
Ральф
Телес
10
Jadson
I
30
Junior
Urso
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
99 Sassa IIНападающий
- Запасные игроки
-
42 ВевертонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 RanielНападающий
-
11 David VI
-
27 Jadson III
-
12 Рафаэл Пирес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 MarllonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
10 Jadson IПолузащитник
-
30 Junior UrsoПолузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 EveraldoНападающий
-
20 Regis I
-
-
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
65'
69'
84'
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +12 =3 -5Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро
Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе
Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара
Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Сантос 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:1 Сеара Коринтианс 2:1 Сантос Коринтианс 1:1 Ферровиария Ферровиария 1:1 Коринтианс Итуано 0:1 Коринтианс
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Коринтианс 2:2 Крузейро Товарищеские матчи Крузейро 0:2 Коринтианс Товарищеские матчи Крузейро 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 3:2 Коринтианс Серия A Крузейро 4:2 Коринтианс Кубок Коринтианс 2:1 Крузейро Кубок Коринтианс 1:1 Крузейро Серия A Коринтианс 3:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Коринтианс Серия A Крузейро 0:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Крузейро Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Крузейро 2:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Крузейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|8
|7
|1
|0
|16 - 2
|22
|2.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Сантос
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Байя
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Интернасьональ
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Ботафого Рибейрао
|7
|4
|0
|3
|6 - 6
|12
|9.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|11.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|12.
|Гойяс
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|13.
|Гремио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Крузейро
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Шапекоэнсе
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|16.
|Форталеза
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|17.
|Флуминенсе
|7
|2
|0
|5
|12 - 15
|6
|18.
|Алагоано
|7
|1
|3
|3
|2 - 11
|6
|19.
|Васко да Гама
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|20.
|Аваи
|0:0
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
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