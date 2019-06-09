Бразилия: Серия A 2019

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Крузейро
0:0
Конец матча
Коринтианс
0'
69' Желтая карточка
Робиньо Робсон
84' Желтая карточка
Marllon
90'+4
1
Фабио
Лопес
29
Lucas
Daniel
Romero
26
Деде
3
Лео
Ренан
18
Додо
Родолфо
8
Энрике
Лима
5
Alejandro
Ariel
Cabral
19
Робиньо
Робсон
10
Тиаго
Невес
32
Роша
Педро
99
Sassa
II
27
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Мичел
Маседо
13
Marllon
3
Henrique
XIV
35
Авелар
Данило
15
Ральф
Телес
10
Jadson
I
30
Junior
Urso
7
Сорноса
Хуниор
25
Clayson
19
Gustavo
Souza
III
Крузейро
4-2-3-1
Коринтианс
4-1-4-1

Ход матча

17'
 
Мендес Бруно II
Мичел Маседо
64'
Raniel
Sassa II
 
65'
David VI
Роша Педро
 
69'
Робиньо Робсон
 
70'
 
Everaldo
Сорноса Хуниор
75'
Jadson III
Alejandro Ariel Cabral
 
80'
 
Алмейда Ричард
Junior Urso
84'
 
Marllon

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро
Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе
Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара
Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Сантос 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:1 Сеара Коринтианс 2:1 Сантос Коринтианс 1:1 Ферровиария Ферровиария 1:1 Коринтианс Итуано 0:1 Коринтианс

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Крузейро 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:2 Крузейро Кубок Крузейро 1:0 Коринтианс Кубок Коринтианс 2:0 Крузейро Серия A
Коринтианс 2:2 Крузейро Товарищеские матчи Крузейро 0:2 Коринтианс Товарищеские матчи Крузейро 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 3:2 Коринтианс Серия A Крузейро 4:2 Коринтианс Кубок Коринтианс 2:1 Крузейро Кубок Коринтианс 1:1 Крузейро Серия A Коринтианс 3:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Коринтианс Серия A Крузейро 0:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Крузейро Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Крузейро 2:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Крузейро Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 8 7 1 0 16 - 2 22
2. Атлетико Минейро 7 5 0 2 12 - 7 15
3. Сантос 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Байя 8 4 2 2 10 - 8 14
5. Фламенго 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Интернасьональ 8 4 1 3 10 - 7 13
7. Сан-Паулу 0:0 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Ботафого Рибейрао 7 4 0 3 6 - 6 12
9. Коринтианс 7 3 3 1 7 - 4 12
10. Атлетико Паранаэнсе 8 3 1 4 12 - 10 10
11. Сеара 8 3 1 4 10 - 8 10
12. Гойяс 6 3 0 3 6 - 6 9
13. Гремио 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Крузейро 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Шапекоэнсе 7 2 1 4 8 - 10 7
16. Форталеза 8 2 1 5 6 - 12 7
17. Флуминенсе 7 2 0 5 12 - 15 6
18. Алагоано 7 1 3 3 2 - 11 6
19. Васко да Гама 8 1 3 4 7 - 14 6
20. Аваи 0:0 8 0 4 4 4 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Мичел Маседо уходит, Мендес Бруно II вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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