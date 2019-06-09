Швеция: Суперэттан 2019

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Далкурд
1:0
Конец матча
Хальмстад
0'
60' Желтая карточка
Besard Sabovic
62' Желтая карточка
Edvin Kurtulus
1:0
90' Гол
Kerfala Cissoko
90'+5
1
Андерссон
Андреас
11
Сисей
Йозеф
6
Robin
Tranberg
4
Диллан
Исмаил
16
Торбьорнссон
Маркус
15
Alexander
Ekblad
8
Emil
Berger
7
Лаван
Равез
24
Besard
Sabovic
9
Simon
Alexandersson
80
Арин
Франк
1
Нильссон
Малькольм
26
Edvin
Kurtulus
15
Ларссон
Петер
4
Юханссон
Андреас
21
Бенгтссон
Андреас
2
Thomas
Boakye
6
Алланссон
Йоэль
23
Джурич
Душан
27
Erik
Ahlstrand
11
Karim
Sadat
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
Далкурд
5-3-1-1
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

60'
Besard Sabovic
 
62'
 
Edvin Kurtulus
65'
 
Jonathan Svedberg
Джурич Душан
70'
Kerfala Cissoko
Арин Франк
 
70'
Ahmed Awad
Emil Berger
 
81'
Irfan Jasarevic
Robin Tranberg
 
85'
 
Emil Tot Wikstroem
Erik Ahlstrand
85'
 
Pontus Silfver
Thomas Boakye
90'
Kerfala Cissoko
(Ahmed Awad)
1:0

Предыдущие игры

Далкурд Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге
Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен Далкурд 1:0 Эребру Эстерсунд 3:0 Далкурд
Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС
Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад Хальмстад 1:2 Эргрюте Хальмстад 1:0 Браге

Последние игры между собой

Далкурд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Хальмстад: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Далкурд 1:0 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 0:0 Далкурд Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 11 9 2 0 23 - 7 29
2. Мьельбю 12 8 1 3 16 - 10 25
3. Норрбю 11 5 5 1 14 - 11 20
4. Браге 11 5 3 3 15 - 9 18
5. Йёнчёпинг 11 5 2 4 17 - 8 17
6. Далкурд 12 5 2 5 13 - 17 17
7. Эргрюте ФФ 11 4 3 4 16 - 14 15
8. Дегерфорс 12 4 3 5 15 - 16 15
9. Вестерос СК 12 3 6 3 11 - 10 15
10. Треллеборг 12 3 6 3 16 - 16 15
11. ГАИС 11 3 4 4 10 - 14 13
12. Фрей 12 3 4 5 13 - 22 13
13. Хальмстад 12 3 2 7 10 - 14 11
14. Сюрианска 11 2 3 6 10 - 20 9
15. Эстер 11 1 6 4 8 - 12 9
16. Броммапойкарна 12 2 2 8 14 - 21 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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