Швеция: Суперэттан 2019
60' Желтая карточкаBesard Sabovic
62' Желтая карточкаEdvin Kurtulus
1:0
90' ГолKerfala Cissoko
11
Сисей
Йозеф
80
Арин
Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкНападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ahmed AwadНападающий
-
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Karim SadatНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
Ход матча
60'
62'
90'
1:0
Предыдущие игры
Далкурд Последние 20 матчей: +8 =3 -9Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге
Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен Далкурд 1:0 Эребру Эстерсунд 3:0 Далкурд
Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС
Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад Хальмстад 1:2 Эргрюте Хальмстад 1:0 Браге
Последние игры между собой
Далкурд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Хальмстад: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|11
|9
|2
|0
|23 - 7
|29
|2.
|Мьельбю
|12
|8
|1
|3
|16 - 10
|25
|3.
|Норрбю
|11
|5
|5
|1
|14 - 11
|20
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|5.
|Йёнчёпинг
|11
|5
|2
|4
|17 - 8
|17
|6.
|Далкурд
|12
|5
|2
|5
|13 - 17
|17
|7.
|Эргрюте ФФ
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Дегерфорс
|12
|4
|3
|5
|15 - 16
|15
|9.
|Вестерос СК
|12
|3
|6
|3
|11 - 10
|15
|10.
|Треллеборг
|12
|3
|6
|3
|16 - 16
|15
|11.
|ГАИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 14
|13
|12.
|Фрей
|12
|3
|4
|5
|13 - 22
|13
|13.
|Хальмстад
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|14.
|Сюрианска
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|15.
|Эстер
|11
|1
|6
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Броммапойкарна
|12
|2
|2
|8
|14 - 21
|8
Загрузка...