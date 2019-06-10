Бразилия: Серия A 2019
Алагоано
1:2
Конец матча
Ботафого Рибейрао
51' Желтая карточкаRonaldo Aparecido Rodrigues II
1:0
62' ГолКарлиньос Андраде
75' Желтая карточкаCastan da Silva Luciano
1:1
83' ГолCicero II
85' Желтая карточкаRodrigo Pimpao
1:2
90' ГолAlex Santana II
12
Jordi
19
Didira
25
Maranhao
II
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 DidiraПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Maranhao IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 CelsinhoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 Dawhan
-
14 Lucas Dias
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Joao Paulo IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
16 ДжинПолузащитник
-
22 Lucas Campos
-
23 Wenderson
-
18 Igor Cassio
-
21 Pachu
-
-
15 Lucas Barros
-
12 Saulo II
-
19 Rickson
Ход матча
62'
78'
83'
1:1
85'
90'
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +9 =7 -4Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано
Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе Алагоано 1:0 Сальгиеро
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао
Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|8
|7
|1
|0
|16 - 2
|22
|2.
|Сантос
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Ботафого Рибейрао
|8
|5
|0
|3
|8 - 7
|15
|5.
|Фламенго
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Байя
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Интернасьональ
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Сан-Паулу
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|9.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|11.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|12.
|Гойяс
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|13.
|Гремио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Крузейро
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Шапекоэнсе
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|16.
|Флуминенсе
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Форталеза
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Васко да Гама
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|19.
|Алагоано
|8
|1
|3
|4
|3 - 13
|6
|20.
|Аваи
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
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