Бразилия: Серия A 2019

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Алагоано
1:2
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
51' Желтая карточка
Ronaldo Aparecido Rodrigues II
1:0
62' Гол
Карлиньос Андраде
75' Желтая карточка
Castan da Silva Luciano
1:1
83' Гол
Cicero II
85' Желтая карточка
Rodrigo Pimpao
1:2
90' Гол
Alex Santana II
90'+7
12
Jordi
2
Аподи
Диаллиссон
13
Gerson
Guimaraes
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
29
Jonathan
David
Gomez
19
Didira
10
Matheus
Savio
25
Maranhao
II
20
Кассиано
Диас
1
Кавальери
Диего
4
Fernando
Costanza
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Gilson
I
8
Cicero
II
11
Erik
IV
5
Alex
Santana
II
10
Joao
Paulo
I
9
Luiz
Fernando
IV
7
Соуза
Диего
Алагоано
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1

Ход матча

51'
Ronaldo Aparecido Rodrigues II
 
62'
Карлиньос Андраде
(Аподи Диаллиссон)
1:0
63'
Formagini Caridade Madson Micao
Maranhao II
 
69'
 
Rodrigo Pimpao
Luiz Fernando IV
70'
 
Lucas Campos
Joao Paulo I
75'
Castan da Silva Luciano
 
78'
Dawhan
Matheus Savio
 
83'
1:1
Cicero II
(Соуза Диего)
85'
Робсон Жануариу
Jonathan David Gomez
 
85'
 
Rodrigo Pimpao
86'
 
Rickson
Erik IV
90'
1:2
Alex Santana II
(Fernando Costanza)

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано
Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе Алагоано 1:0 Сальгиеро
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао
Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 8 7 1 0 16 - 2 22
2. Сантос 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Атлетико Минейро 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Ботафого Рибейрао 8 5 0 3 8 - 7 15
5. Фламенго 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Байя 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Интернасьональ 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Сан-Паулу 8 3 4 1 7 - 4 13
9. Коринтианс 7 3 3 1 7 - 4 12
10. Атлетико Паранаэнсе 8 3 1 4 12 - 10 10
11. Сеара 8 3 1 4 10 - 8 10
12. Гойяс 6 3 0 3 6 - 6 9
13. Гремио 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Крузейро 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Шапекоэнсе 7 2 1 4 8 - 10 7
16. Флуминенсе 8 2 1 5 12 - 15 7
17. Форталеза 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Васко да Гама 8 1 3 4 7 - 14 6
19. Алагоано 8 1 3 4 3 - 13 6
20. Аваи 8 0 4 4 4 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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