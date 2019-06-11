Бразилия: Серия A 2019

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Гойяс
3:1
Конец матча
Шапекоэнсе
0'
1:0
37' Пенальти
Kayke
1:1
45' Гол
Rafael Pereira I
45' Желтая карточка
Geovane II
66' Красная карточка
Bruno Pacheco III
71' Желтая карточка
Leandro Barcia
2:1
78' Гол
Жефферсон
3:1
90' Пенальти
Kayke
90'+4
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
3
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
33
Yago
IV
13
Жефферсон
5
Geovane
II
20
Leo
Sena
30
Leandro
Barcia
89
Giovanni
Augusto
11
Майкл
77
Kayke
98
Tiepo
31
Bryan
Mascarenhas
3
Gum
33
Rafael
Pereira
I
6
Bruno
Pacheco
III
86
Соуза
Сантос
Эликарлос
8
Marcio
Araujo
10
Кампаньяро
Густаво
88
Camilo
III
27
Arthur
VIII
77
Everaldo
I
Гойяс
4-2-3-1
Шапекоэнсе
4-2-3-1

Ход матча

6'
Rafael Vaz
David Omar Rodriguez Barrera II
 
37'
Kayke
1:0
40'
Yago I
Leo Sena
 
45'
1:1
Rafael Pereira I
(Camilo III)
45'
Geovane II
 
64'
 
Renato Kayzer
Кампаньяро Густаво
66'
 
Bruno Pacheco III
69'
 
Эрнандес II
Camilo III
71'
Leandro Barcia
 
78'
Жефферсон
2:1
79'
Marlone
Giovanni Augusto
 
80'
 
Diego Torres II
Bryan Mascarenhas
90'
Kayke
3:1

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс
Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Клуб Регатас Бразил Гойяс 2:1 Гояния Сержипи 0:2 Гойяс
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао Шапекоэнсе 1:2 Жоинвилль Крисьюма 0:1 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Шапекоэнсе 1:3 Гойяс Серия A Гойяс 0:0 Шапекоэнсе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 8 7 1 0 16 - 2 22
2. Сантос 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Атлетико Минейро 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Ботафого Рибейрао 8 5 0 3 8 - 7 15
5. Фламенго 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Байя 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Интернасьональ 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Сан-Паулу 8 3 4 1 7 - 4 13
9. Гойяс 7 4 0 3 9 - 7 12
10. Коринтианс 7 3 3 1 7 - 4 12
11. Атлетико Паранаэнсе 8 3 1 4 12 - 10 10
12. Сеара 8 3 1 4 10 - 8 10
13. Гремио 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Крузейро 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Флуминенсе 8 2 1 5 12 - 15 7
16. Шапекоэнсе 8 2 1 5 9 - 13 7
17. Форталеза 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Васко да Гама 8 1 3 4 7 - 14 6
19. Алагоано 8 1 3 4 3 - 13 6
20. Аваи 8 0 4 4 4 - 9 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Джеоване получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Rafael Pereira бьет в цель!
  • 40'
    Leo Sena уходит, Yago вместо него
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Кайке из команды Гойяс забивает с точки!
  • 6'
    David Duarte уходит, Rafael Vaz вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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