Бразилия: Серия A 2019
Гойяс
3:1
Конец матча
Шапекоэнсе
1:0
37' ПенальтиKayke
1:1
45' ГолRafael Pereira I
45' Желтая карточкаGeovane II
66' Красная карточкаBruno Pacheco III
71' Желтая карточкаLeandro Barcia
2:1
78' ГолЖефферсон
3:1
90' ПенальтиKayke
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
33
Yago
IV
13
Жефферсон
20
Leo
Sena
11
Майкл
77
Kayke
98
Tiepo
3
Gum
88
Camilo
III
27
Arthur
VIII
77
Everaldo
I
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
15 Гедес ДаниэлЗащитник
- Защитник
-
33 Yago IVЗащитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МайклПолузащитник
-
77 KaykeНападающий
- Запасные игроки
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 MarloneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Giovanny
-
25 Rafinha XI
-
-
6 Yago I
-
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
-
3 GumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
-
27 Arthur VIIIПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
-
21 Эрнандес IIЗащитник
- Защитник
-
28 Русшел АланПолузащитник
-
18 AylonПолузащитник
-
83 RegisПолузащитник
-
-
-
85 Tharlis
-
-
34 Joilson
Ход матча
37'
1:0
45'
1:1
45'
71'
78'
2:1
90'
3:1
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +11 =1 -8Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс
Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Клуб Регатас Бразил Гойяс 2:1 Гояния Сержипи 0:2 Гойяс
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +9 =3 -8Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао Шапекоэнсе 1:2 Жоинвилль Крисьюма 0:1 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|8
|7
|1
|0
|16 - 2
|22
|2.
|Сантос
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Ботафого Рибейрао
|8
|5
|0
|3
|8 - 7
|15
|5.
|Фламенго
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Байя
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Интернасьональ
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Сан-Паулу
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|9.
|Гойяс
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|10.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|12.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|13.
|Гремио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Крузейро
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Флуминенсе
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|16.
|Шапекоэнсе
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|17.
|Форталеза
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Васко да Гама
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|19.
|Алагоано
|8
|1
|3
|4
|3 - 13
|6
|20.
|Аваи
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
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