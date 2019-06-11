Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Эквадор (до 20 лет)
0:1
Конец матча
Южная Корея (до 20 лет)
0'
0:1
39' Гол
Чхве Джун
90'+6
Эквадор (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

Ход матча

39'
0:1
Чхве Джун
54'
 
Чо Ёнук
Ким Сеюн
73'
 
Пак Тхэджун
Ли Ганъин
76'
Сегура Даниэль
Эспиноса Джон
 
82'
 
Ом Вонсан
Ко Джэхён
83'
Арсе Хефферсон
Кинтеро Серхио
 

Предыдущие игры

Эквадор (до 20 лет) Последние 20 матчей: +6 =4 -10
США (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:3 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет)
Япония (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 5:0 Боливия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 3:2 Эквадор (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Чили до 20 4:1 Эквадор (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 2:1 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 2:1 Перу (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Венесуэла (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет) Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Южная Корея (до 20 лет) 3:3 Сенегал (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет)
Португалия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Катар (до 19 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Шотландия (до 21 года) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Того (до 21 года) Франция (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 3:0 Гвинея (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Мексика (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Ирак (до 20 лет) 3:3 Южная Корея (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет)
1/8 финала
6 Колумбия (до 20 лет)
5 Новая Зеландия (до 20 лет)
4 Украина (до 20 лет)
1 Панама (до 20 лет)
1 Италия (до 20 лет)
0 Польша (до 20 лет)
6 Аргентина (до 20 лет)
7 Мали (до 20 лет)
2 Франция (до 20 лет)
3 США (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
0 Япония (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
2 Сенегал (до 20 лет)
1 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
0 Колумбия (до 20 лет)
1 Украина (до 20 лет)
4 Италия (до 20 лет)
2 Мали (до 20 лет)
1 США (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
6 Южная Корея (до 20 лет)
5 Сенегал (до 20 лет)
1/2 финала
1 Украина (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Эквадор (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
Финал
0 Украина (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Чхве Джун бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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