Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Эквадор (до 20 лет)
0:1
Конец матча
Южная Корея (до 20 лет)
0:1
39' ГолЧхве Джун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Лара ХоанВратарь
-
18 Лоор ЛуисЗащитник
-
14 Мина РичардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пласа СтивенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Селико Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Чхве ДжунЗащитник
- Защитник
-
5 Ким ХёнуЗащитник
-
3 Ли ДжэикЗащитник
- Защитник
-
20 Ким СеюнПолузащитник
-
13 Ко ДжэхёнПолузащитник
-
10 Ли ГанъинПолузащитник
-
15 Чон ХоджинПолузащитник
-
9 О СехунНападающий
- Запасные игроки
-
12 Пак ЧиминВратарь
-
21 Чхве МинсуВратарь
-
17 Ли СанджунЗащитник
-
16 Ким ДжусонЗащитник
-
8 Ли ГюхёкЗащитник
-
14 Пак ТхэджунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ом ВонсанНападающий
-
18 Чо ЁнукНападающий
Ход матча
39'
0:1
73'
Предыдущие игры
Эквадор (до 20 лет) Последние 20 матчей: +6 =4 -10США (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:3 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет)
Япония (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 5:0 Боливия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 3:2 Эквадор (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Чили до 20 4:1 Эквадор (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 2:1 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 2:1 Перу (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Венесуэла (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет) Последние 20 матчей: +9 =1 -10Южная Корея (до 20 лет) 3:3 Сенегал (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет)
Португалия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Катар (до 19 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Шотландия (до 21 года) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Того (до 21 года) Франция (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 3:0 Гвинея (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Мексика (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Ирак (до 20 лет) 3:3 Южная Корея (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет)
1/8 финала
6 Колумбия (до 20 лет)
5 Новая Зеландия (до 20 лет)
- 1:1 КОЛ-НОВ
4 Украина (до 20 лет)
1 Панама (до 20 лет)
- 4:1 УКР-ПАН
1 Италия (до 20 лет)
0 Польша (до 20 лет)
- 1:0 ИТА-ПОЛ
6 Аргентина (до 20 лет)
7 Мали (до 20 лет)
- 2:2 АРГ-МАЛ
2 Франция (до 20 лет)
3 США (до 20 лет)
- 2:3 ФРА-США
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
- 1:3 УРУ-ЭКВ
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Украина (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
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