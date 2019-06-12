Бразилия: Серия A 2019

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Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 23'
Гремио
0' 23'
1
Кавальери
Диего
4
Fernando
Costanza
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Gilson
I
8
Cicero
II
11
Erik
IV
10
Joao
Paulo
I
5
Alex
Santana
II
9
Luiz
Fernando
IV
7
Соуза
Диего
1
Paulo
Victor
III
6
Лео
Гомеш
5
Мичел
Феррейра
38
Tonhao
29
Juninho
Capixaba
13
Ромуло
Монтейро
16
Thaciano
23
Alisson
II
21
Jean
Pyerre
9
Тарделли
Диего
10
Визеу
Фелипе
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1
Гремио
4-2-3-1

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас
Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао
Гремио Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро
Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Гремио: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Ботафого Рибейрао 2:1 Гремио Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:2 Гремио Бразилейро Серия А
Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Гремио 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Гремио Серия A Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Гремио Серия A Ботафого Рибейрао 3:3 Гремио Серия A Гремио 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Гремио Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 8 7 1 0 16 - 2 22
2. Сантос 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Ботафого Рибейрао 0:0 9 5 1 3 8 - 7 16
4. Атлетико Минейро 8 5 0 3 13 - 10 15
5. Фламенго 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Байя 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Интернасьональ 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Сан-Паулу 8 3 4 1 7 - 4 13
9. Гойяс 7 4 0 3 9 - 7 12
10. Коринтианс 7 3 3 1 7 - 4 12
11. Атлетико Паранаэнсе 8 3 1 4 12 - 10 10
12. Сеара 8 3 1 4 10 - 8 10
13. Гремио 0:0 9 2 3 4 9 - 11 9
14. Крузейро 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Флуминенсе 8 2 1 5 12 - 15 7
16. Шапекоэнсе 8 2 1 5 9 - 13 7
17. Форталеза 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Васко да Гама 8 1 3 4 7 - 14 6
19. Алагоано 8 1 3 4 3 - 13 6
20. Аваи 8 0 4 4 4 - 9 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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