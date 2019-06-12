Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 23'
Гремио
6
Gilson
I
11
Erik
IV
10
Joao
Paulo
I
38
Tonhao
16
Thaciano
23
Alisson
II
21
Jean
Pyerre
10
Визеу
Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
-
10 Joao Paulo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 ДжинПолузащитник
-
20 Алан СантосПолузащитник
-
19 Yuri VIПолузащитник
-
-
23 Wenderson
-
18 Igor Cassio
-
15 Lucas Barros
-
22 Lucas Campos
-
21 Pachu
-
12 Saulo II
-
19 Rickson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
21 Jean PyerreПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Визеу ФелипеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Пепе КеплерЗащитник
-
90 Андре ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
15 Vico
-
24 Brenno
-
-
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +11 =4 -5Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас
Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао
Гремио Последние 20 матчей: +9 =6 -5Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро
Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Гремио: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Гремио 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Гремио Серия A Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Гремио Серия A Ботафого Рибейрао 3:3 Гремио Серия A Гремио 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Гремио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|8
|7
|1
|0
|16 - 2
|22
|2.
|Сантос
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|9
|5
|1
|3
|8 - 7
|16
|4.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|5.
|Фламенго
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Байя
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Интернасьональ
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Сан-Паулу
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|9.
|Гойяс
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|10.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|12.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|13.
|Гремио
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|14.
|Крузейро
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Флуминенсе
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|16.
|Шапекоэнсе
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|17.
|Форталеза
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Васко да Гама
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|19.
|Алагоано
|8
|1
|3
|4
|3 - 13
|6
|20.
|Аваи
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
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