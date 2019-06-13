Бразилия: Серия A 2019

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Форталеза
2:1
Конец матча
Крузейро
0'
1:0
2' Гол
Андре
1:1
10' Гол
Sassa II
20' Желтая карточка
Лео Ренан
34' Желтая карточка
Додо Родолфо
44' Желтая карточка
Alejandro Ariel Cabral
2:1
45' Гол
Андре
49' Желтая карточка
Nathan III
49' Желтая карточка
Деде
50' Желтая карточка
Робиньо Робсон
64' Вторая желтая карточка
Nathan III
71' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
90'+5
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
14
Nathan
III
6
Carlinho
55
Juninho
V
15
Фелипе
Мартинс
10
Dodô
II
20
Ромариньо
Рикардо
17
Марсиньо
Силва
91
Андре
1
Фабио
Лопес
29
Lucas
Daniel
Romero
26
Деде
3
Лео
Ренан
18
Додо
Родолфо
8
Энрике
Лима
5
Alejandro
Ariel
Cabral
19
Робиньо
Робсон
10
Тиаго
Невес
32
Роша
Педро
99
Sassa
II
Форталеза
4-3-3
Крузейро
4-5-1

Ход матча

2'
Андре
(Carlinho)
1:0
10'
1:1
Sassa II
(Роша Педро)
20'
 
Лео Ренан
34'
 
Додо Родолфо
44'
 
Alejandro Ariel Cabral
45'
Андре
(Juninho V)
2:1
46'
 
Jadson III
Alejandro Ariel Cabral
49'
Nathan III
 
49'
 
Деде
50'
 
Робиньо Робсон
60'
Matheus Alessandro
Марсиньо Силва
 
60'
Tinga I
Андре
 
63'
 
Raniel
Sassa II
64'
Nathan III
 
71'
 
Lucas Daniel Romero
72'
 
Маркиньос II
Додо Родолфо
74'
Derley II
Ромариньо Рикардо
 

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза Botafogo PB 0:1 Форталеза
Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Botafogo PB Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз Льянерос 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза Форталеза 0:2 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Сеара 0:1 Форталеза ФК Атлетико 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара
Крузейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе
Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 8 7 1 0 16 - 2 22
2. Сантос 9 6 2 1 12 - 7 20
3. Фламенго 9 5 2 2 15 - 9 17
4. Интернасьональ 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Атлетико Минейро 8 5 0 3 13 - 10 15
6. Ботафого Рибейрао 9 5 0 4 8 - 8 15
7. Байя 9 4 2 3 11 - 11 14
8. Сан-Паулу 8 3 4 1 7 - 4 13
9. Гойяс 7 4 0 3 9 - 7 12
10. Коринтианс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Гремио 9 3 2 4 10 - 11 11
12. Атлетико Паранаэнсе 8 3 1 4 12 - 10 10
13. Сеара 8 3 1 4 10 - 8 10
14. Форталеза 9 3 1 5 8 - 13 10
15. Крузейро 9 2 2 5 9 - 16 8
16. Флуминенсе 8 2 1 5 12 - 15 7
17. Шапекоэнсе 8 2 1 5 9 - 13 7
18. Васко да Гама 8 1 3 4 7 - 14 6
19. Алагоано 9 1 3 5 3 - 15 6
20. Аваи 8 0 4 4 4 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Андре бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Алехандро Кабрал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Додо Родолфо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Лео Ренан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Sassa бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Андре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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