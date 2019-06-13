Бразилия: Серия A 2019
1:0
2' ГолАндре
1:1
10' ГолSassa II
20' Желтая карточкаЛео Ренан
34' Желтая карточкаДодо Родолфо
44' Желтая карточкаAlejandro Ariel Cabral
2:1
45' ГолАндре
49' Желтая карточкаNathan III
49' Желтая карточкаДеде
50' Желтая карточкаРобиньо Робсон
64' Вторая желтая карточкаNathan III
71' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
14
Nathan
III
6
Carlinho
55
Juninho
V
10
Dodô
II
91
Андре
26
Деде
18
Додо
Родолфо
10
Тиаго
Невес
32
Роша
Педро
99
Sassa
II
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
14 Nathan IIIЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Dodô IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
-
13 Патрик IIНападающий
- Нападающий
-
21 KiezaНападающий
-
2 Tinga I
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
99 Sassa IIНападающий
- Запасные игроки
-
42 ВевертонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кака ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
-
17 RanielНападающий
-
11 David VI
-
27 Jadson III
-
12 Рафаэл Пирес
-
39 Vitor Eudes
Ход матча
10'
1:1
20'
34'
49'
49'
50'
64'
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +8 =3 -9Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза Botafogo PB 0:1 Форталеза
Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Botafogo PB Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз Льянерос 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза Форталеза 0:2 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Сеара 0:1 Форталеза ФК Атлетико 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара
Крузейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе
Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|8
|7
|1
|0
|16 - 2
|22
|2.
|Сантос
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|3.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|Интернасьональ
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|6.
|Ботафого Рибейрао
|9
|5
|0
|4
|8 - 8
|15
|7.
|Байя
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|8.
|Сан-Паулу
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|9.
|Гойяс
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|10.
|Коринтианс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Гремио
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|13.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|14.
|Форталеза
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Крузейро
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|16.
|Флуминенсе
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Шапекоэнсе
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|18.
|Васко да Гама
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|19.
|Алагоано
|9
|1
|3
|5
|3 - 15
|6
|20.
|Аваи
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
Загрузка...