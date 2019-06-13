Бразилия: Серия A 2019
Интернасьональ
3:1
Конец матча
Байя
1:0
18' ГолRodrigo I
2:0
61' ГолСобис Рафаэл
2:1
77' ГолФернандао
3:1
80' ГолД'Алессандро Андрес
88' Желтая карточкаРамирес Сантос
90' Желтая карточкаКуэста Виктор
37
Зе
Карлос
6
Uendel
19
Rodrigo
I
33
Густаво
23
Собис
Рафаэл
4
Жаксон
17
Elton
I
20
Фернандао
77
Артур
IV
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
33 ГуставоПолузащитник
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 KlausЗащитник
- Полузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 ParaguaioНападающий
- Нападающий
-
88 Patrick I
-
41 Pedro Lucas
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ЖаксонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Elton IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 ФернандаоНападающий
-
77 Артур IVНападающий
- Запасные игроки
-
16 Виктор ПаулоЗащитник
- Защитник
-
71 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 ClaytinhoПолузащитник
-
90 Рожерио ЖозеНападающий
-
-
27 Shaylon
-
Ход матча
61'
2:0
73'
80'
3:1
88'
90'
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +11 =4 -5Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ
Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино Интернасьональ 2:0 Кахиас Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Кахиас 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:2 Интернасьональ
Байя Последние 20 матчей: +12 =4 -4Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе
Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Байя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|8
|7
|1
|0
|16 - 2
|22
|2.
|Сантос
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|3.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|Интернасьональ
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|6.
|Ботафого Рибейрао
|9
|5
|0
|4
|8 - 8
|15
|7.
|Байя
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|8.
|Сан-Паулу
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|9.
|Гойяс
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|10.
|Коринтианс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Гремио
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|13.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|14.
|Форталеза
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Крузейро
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|16.
|Флуминенсе
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Шапекоэнсе
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|18.
|Васко да Гама
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|19.
|Алагоано
|9
|1
|3
|5
|3 - 15
|6
|20.
|Аваи
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
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