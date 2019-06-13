Бразилия: Серия A 2019

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Интернасьональ
3:1
Конец матча
Байя
0'
1:0
18' Гол
Rodrigo I
2:0
61' Гол
Собис Рафаэл
2:1
77' Гол
Фернандао
3:1
80' Гол
Д'Алессандро Андрес
88' Желтая карточка
Рамирес Сантос
90' Желтая карточка
Куэста Виктор
90'+5
12
Marcelo
Lomba
37
Зе
Карлос
40
Роберто
Хименес
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
33
Густаво
10
Д'Алессандро
Андрес
23
Собис
Рафаэл
7
Лопес
Нико
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
4
Жаксон
28
Lucas
Fonseca
6
Moises
VII
17
Elton
I
5
Flavio
IX
18
Douglas
Gomes
10
Рамирес
Сантос
20
Фернандао
77
Артур
IV
Интернасьональ
4-3-3
Байя
4-3-3

Ход матча

18'
Rodrigo I
(Зе Карлос)
1:0
61'
Собис Рафаэл
2:0
62'
 
Рожерио Жозе
Flavio IX
73'
 
Shaylon
Douglas Gomes
75'
Jonatan Alvez
Лопес Нико
 
77'
2:1
Фернандао
(Артур IV)
78'
Patrick I
Rodrigo I
 
80'
Д'Алессандро Андрес
(Patrick I)
3:1
88'
 
Рамирес Сантос
88'
Веллингтон Силва
Д'Алессандро Андрес
 
90'
Куэста Виктор
 

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ
Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино Интернасьональ 2:0 Кахиас Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Кахиас 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:2 Интернасьональ
Байя Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе
Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Байя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Байя 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Байя Серия A Интернасьональ 1:0 Байя Серия A Байя 1:1 Интернасьональ Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 8 7 1 0 16 - 2 22
2. Сантос 9 6 2 1 12 - 7 20
3. Фламенго 9 5 2 2 15 - 9 17
4. Интернасьональ 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Атлетико Минейро 8 5 0 3 13 - 10 15
6. Ботафого Рибейрао 9 5 0 4 8 - 8 15
7. Байя 9 4 2 3 11 - 11 14
8. Сан-Паулу 8 3 4 1 7 - 4 13
9. Гойяс 7 4 0 3 9 - 7 12
10. Коринтианс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Гремио 9 3 2 4 10 - 11 11
12. Атлетико Паранаэнсе 8 3 1 4 12 - 10 10
13. Сеара 8 3 1 4 10 - 8 10
14. Форталеза 9 3 1 5 8 - 13 10
15. Крузейро 9 2 2 5 9 - 16 8
16. Флуминенсе 8 2 1 5 12 - 15 7
17. Шапекоэнсе 8 2 1 5 9 - 13 7
18. Васко да Гама 8 1 3 4 7 - 14 6
19. Алагоано 9 1 3 5 3 - 15 6
20. Аваи 8 0 4 4 4 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Rodrigo Lindoso бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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