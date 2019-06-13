Бразилия: Серия A 2019

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Алагоано
0:2
Конец матча
Фламенго
0'
44' Желтая карточка
Didira
54' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
0:1
65' Гол
Витиньо Виктор
0:2
76' Гол
Габриэл Барбоза
79' Желтая карточка
Rosa Souza Leandro Bambu
86' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
90'+3
12
Jordi
22
Celsinho
13
Gerson
Guimaraes
3
Rosa
Souza
Leandro
Bambu
6
Карлиньос
Андраде
9
Нилтон
Феррейра
29
Jonathan
David
Gomez
2
Аподи
Диаллиссон
19
Didira
16
Victor
Paraiba
20
Кассиано
Диас
37
Cesar
II
2
Rodinei
26
Matheus
Thuler
3
Кайо
Родриго
6
Rene
III
5
Виллиан
Арао
25
Да
Мотта
Роберт
11
Витиньо
Виктор
7
Рибейро
Эвертон
27
Bruno
Henrique
IV
9
Габриэл
Барбоза
Алагоано
4-1-4-1
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

44'
Didira
 
54'
Jonathan David Gomez
 
65'
0:1
Витиньо Виктор
(Рибейро Эвертон)
70'
Maranhao II
Аподи Диаллиссон
 
76'
0:2
Габриэл Барбоза
77'
Patrick Fabiano
Нилтон Феррейра
 
79'
Rosa Souza Leandro Bambu
 
82'
 
Линкольн
Bruno Henrique IV
83'
Gerson Junior
Victor Paraiba
 
86'
 
Габриэл Барбоза
87'
 
Беррио Орландо
Габриэл Барбоза
88'
 
Лукаш Жоао
Rodinei

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано
Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе
Фламенго Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 8 7 1 0 16 - 2 22
2. Сантос 9 6 2 1 12 - 7 20
3. Фламенго 9 5 2 2 15 - 9 17
4. Интернасьональ 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Атлетико Минейро 8 5 0 3 13 - 10 15
6. Ботафого Рибейрао 9 5 0 4 8 - 8 15
7. Байя 9 4 2 3 11 - 11 14
8. Сан-Паулу 8 3 4 1 7 - 4 13
9. Гойяс 7 4 0 3 9 - 7 12
10. Коринтианс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Гремио 9 3 2 4 10 - 11 11
12. Атлетико Паранаэнсе 8 3 1 4 12 - 10 10
13. Сеара 8 3 1 4 10 - 8 10
14. Форталеза 9 3 1 5 8 - 13 10
15. Крузейро 9 2 2 5 9 - 16 8
16. Флуминенсе 8 2 1 5 12 - 15 7
17. Шапекоэнсе 8 2 1 5 9 - 13 7
18. Васко да Гама 8 1 3 4 7 - 14 6
19. Алагоано 9 1 3 5 3 - 15 6
20. Аваи 8 0 4 4 4 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Didira получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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