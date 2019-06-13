Бразилия: Серия A 2019
44' Желтая карточкаDidira
54' Желтая карточкаJonathan David Gomez
0:1
65' ГолВитиньо Виктор
0:2
76' ГолГабриэл Барбоза
79' Желтая карточкаRosa Souza Leandro Bambu
86' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
12
Jordi
22
Celsinho
19
Didira
37
Cesar
II
2
Rodinei
6
Rene
III
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
-
22 CelsinhoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 DidiraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Maranhao II
-
-
14 Lucas Dias
-
8 Dawhan
- Основной состав
-
37 Cesar IIВратарь
-
2 RodineiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Rene IIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Лукаш ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
57 Yuri
-
16 Ronaldo VI
-
-
-
31 Klebinho
-
17 Hugo Moura
Ход матча
44'
65'
76'
0:2
86'
88'
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +8 =7 -5Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано
Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе
Фламенго Последние 20 матчей: +12 =4 -4Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|8
|7
|1
|0
|16 - 2
|22
|2.
|Сантос
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|3.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|Интернасьональ
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|6.
|Ботафого Рибейрао
|9
|5
|0
|4
|8 - 8
|15
|7.
|Байя
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|8.
|Сан-Паулу
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|9.
|Гойяс
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|10.
|Коринтианс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Гремио
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|13.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|14.
|Форталеза
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Крузейро
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|16.
|Флуминенсе
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Шапекоэнсе
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|18.
|Васко да Гама
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|19.
|Алагоано
|9
|1
|3
|5
|3 - 15
|6
|20.
|Аваи
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
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