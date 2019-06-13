Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
1:0
Конец матча
Коринтианс
0'
46' Желтая карточка
Авелар Данило
52' Желтая карточка
Агилар Фелипе
1:0
58' Гол
Саша Эдуардо
59' Желтая карточка
Саша Эдуардо
60' Желтая карточка
Вагнер Лав
66' Желтая карточка
Мендес Бруно II
80' Желтая карточка
Энрике Густаво
84' Желтая карточка
Виктор Феррас
88' Желтая карточка
Clayson
90'+6
22
Everson
4
Виктор
Феррас
26
Агилар
Фелипе
6
Энрике
Густаво
3
Жорже
Марко
5
Алисон
II
21
Diego
Pituca
30
Jean
Lucas
31
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
10
Сотельдо
Йеферсон
27
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
14
Мендес
Бруно
II
4
Manoel
Ribeiro
II
3
Henrique
XIV
35
Авелар
Данило
15
Ральф
Телес
28
Рамиро
30
Junior
Urso
10
Jadson
I
25
Clayson
9
Вагнер
Лав
Сантос
4-3-3
Коринтианс
4-1-4-1

Ход матча

46'
 
Авелар Данило
52'
Агилар Фелипе
 
58'
Саша Эдуардо
(Жорже Марко)
1:0
59'
Саша Эдуардо
 
60'
 
Вагнер Лав
66'
 
Мендес Бруно II
67'
 
Everaldo
Jadson I
68'
Карлос Санчес II
Алисон II
 
75'
Felipe Jonatan
Jean Lucas
 
78'
 
Gustavo Souza III
Рамиро
79'
Luiz Felipe III
Marinho II
 
80'
Энрике Густаво
 
84'
Виктор Феррас
 
86'
 
Сорноса Хуниор
Junior Urso
88'
 
Clayson

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:0 Спорт Виктория Сантос 1:2 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос
Сантос 2:0 Атлетико Грау Сантос 0:0 Интернасьональ Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос Сантос 3:0 Васко да Гама Сантос 5:2 Пумас Алагоано 0:0 Сантос Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос Сантос 2:1 Керетаро Сантос 2:0 Васко да Гама Монтеррей 4:0 Сантос Сантос 3:0 Атлетико Гойяненсе Сантос 3:2 Тигрес
Коринтианс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу
Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Сантос 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:1 Сеара Коринтианс 2:1 Сантос Коринтианс 1:1 Ферровиария Ферровиария 1:1 Коринтианс

Последние игры между собой

Сантос: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Коринтианс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Сантос 1:0 Коринтианс Паулиста А1 Коринтианс 2:1 Сантос Паулиста А1 Коринтианс 0:0 Сантос Паулиста А1 Сантос 1:0 Коринтианс Серия A
Коринтианс 1:1 Сантос Серия A Сантос 1:1 Коринтианс Паулиста Сантос 2:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Сантос Серия A Коринтианс 1:0 Сантос Паулиста А1 Сантос 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Сантос Серия A Сантос 2:0 Коринтианс Паулиста А1 Коринтианс 2:0 Сантос Серия A Коринтианс 1:2 Сантос Кубок Сантос 2:0 Коринтианс Кубок Сантос 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Сантос Паулиста А1
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 8 7 1 0 16 - 2 22
2. Сантос 9 6 2 1 12 - 7 20
3. Фламенго 9 5 2 2 15 - 9 17
4. Интернасьональ 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Атлетико Минейро 8 5 0 3 13 - 10 15
6. Ботафого Рибейрао 9 5 0 4 8 - 8 15
7. Байя 9 4 2 3 11 - 11 14
8. Сан-Паулу 8 3 4 1 7 - 4 13
9. Гойяс 7 4 0 3 9 - 7 12
10. Коринтианс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Гремио 9 3 2 4 10 - 11 11
12. Атлетико Паранаэнсе 8 3 1 4 12 - 10 10
13. Сеара 8 3 1 4 10 - 8 10
14. Форталеза 9 3 1 5 8 - 13 10
15. Крузейро 9 2 2 5 9 - 16 8
16. Флуминенсе 8 2 1 5 12 - 15 7
17. Шапекоэнсе 8 2 1 5 9 - 13 7
18. Васко да Гама 8 1 3 4 7 - 14 6
19. Алагоано 9 1 3 5 3 - 15 6
20. Аваи 8 0 4 4 4 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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