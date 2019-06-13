Бразилия: Серия A 2019
Сантос
1:0
Конец матча
Коринтианс
46' Желтая карточкаАвелар Данило
52' Желтая карточкаАгилар Фелипе
1:0
58' ГолСаша Эдуардо
59' Желтая карточкаСаша Эдуардо
60' Желтая карточкаВагнер Лав
66' Желтая карточкаМендес Бруно II
80' Желтая карточкаЭнрике Густаво
84' Желтая карточкаВиктор Феррас
88' Желтая карточкаClayson
22
Everson
21
Diego
Pituca
30
Jean
Lucas
31
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
15
Ральф
Телес
28
Рамиро
30
Junior
Urso
10
Jadson
I
25
Clayson
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
30 Jean LucasПолузащитник
-
31 Marinho IIНападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Kaio Jorge
-
-
33 John Victor
-
40 Jobson III
-
13 Kaique
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
28 РамироПолузащитник
-
30 Junior UrsoПолузащитник
-
10 Jadson IПолузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 MarllonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoНападающий
-
-
-
-
20 Regis I
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
46'
52'
58'
1:0
59'
60'
66'
80'
84'
88'
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +12 =3 -5Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:0 Спорт Виктория Сантос 1:2 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос
Сантос 2:0 Атлетико Грау Сантос 0:0 Интернасьональ Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос Сантос 3:0 Васко да Гама Сантос 5:2 Пумас Алагоано 0:0 Сантос Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос Сантос 2:1 Керетаро Сантос 2:0 Васко да Гама Монтеррей 4:0 Сантос Сантос 3:0 Атлетико Гойяненсе Сантос 3:2 Тигрес
Коринтианс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу
Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Сантос 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:1 Сеара Коринтианс 2:1 Сантос Коринтианс 1:1 Ферровиария Ферровиария 1:1 Коринтианс
Последние игры между собой
Сантос: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Коринтианс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Коринтианс 1:1 Сантос Серия A Сантос 1:1 Коринтианс Паулиста Сантос 2:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Сантос Серия A Коринтианс 1:0 Сантос Паулиста А1 Сантос 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Сантос Серия A Сантос 2:0 Коринтианс Паулиста А1 Коринтианс 2:0 Сантос Серия A Коринтианс 1:2 Сантос Кубок Сантос 2:0 Коринтианс Кубок Сантос 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Сантос Паулиста А1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|8
|7
|1
|0
|16 - 2
|22
|2.
|Сантос
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|3.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|Интернасьональ
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|6.
|Ботафого Рибейрао
|9
|5
|0
|4
|8 - 8
|15
|7.
|Байя
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|8.
|Сан-Паулу
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|9.
|Гойяс
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|10.
|Коринтианс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Гремио
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|1
|4
|12 - 10
|10
|13.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|14.
|Форталеза
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Крузейро
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|16.
|Флуминенсе
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Шапекоэнсе
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|18.
|Васко да Гама
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|19.
|Алагоано
|9
|1
|3
|5
|3 - 15
|6
|20.
|Аваи
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
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