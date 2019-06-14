Бразилия: Серия A 2019

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Гойяс
2:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
6' Гол
Kayke
6' Желтая карточка
Roni III
14' Желтая карточка
Жефферсон
2:0
32' Гол
Leandro Barcia
54' Желтая карточка
Веллингтон III
61' Желтая карточка
Bruno Moura
2:1
90' Гол в свои ворота
Rafael Vaz
90'+4
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
4
Rafael
Vaz
33
Yago
IV
13
Жефферсон
6
Yago
I
89
Giovanni
Augusto
5
Geovane
II
11
Майкл
77
Kayke
30
Leandro
Barcia
1
Aderbar
Santos
23
Madson
II
13
Андре
Пауло
4
Лео
Перейра
30
Abner
II
5
Веллингтон
III
3
Лучо
Гонсалес
39
Bruno
Moura
77
Назарио
Бруно
9
Рубен
Марко
7
Roni
III
Гойяс
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

Ход матча

6'
Kayke
1:0
6'
 
Roni III
14'
Жефферсон
 
32'
Leandro Barcia
(Kayke)
2:0
45'
 
Jonatan VII
Madson II
46'
 
Marcelo XIII
Лучо Гонсалес
49'
Dos Santos Souza Junior Gilberto
Yago I
 
54'
 
Веллингтон III
61'
 
Bruno Moura
70'
Marlone
Giovanni Augusto
 
71'
 
Nikao
Веллингтон III
84'
Ренато Сантос
Майкл
 
90'
2:1
Rafael Vaz

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара
Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Клуб Регатас Бразил Гойяс 2:1 Гояния
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе
Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама Вильстерман 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Толедо Толедо 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:0 Депортес Толима Атлетико Паранаэнсе 3:0 Риу-Бранку Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Атлетико Паранаэнсе: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Атлетико Паранаэнсе 3:0 Гойяс Серия A Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 3:2 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Гойяс 0:0 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гойяс 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Гойяс Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 9 8 1 0 18 - 2 25
2. Сантос 9 6 2 1 12 - 7 20
3. Фламенго 9 5 2 2 15 - 9 17
4. Интернасьональ 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Атлетико Минейро 9 5 1 3 14 - 11 16
6. Гойяс 8 5 0 3 11 - 8 15
7. Ботафого Рибейрао 9 5 0 4 8 - 8 15
8. Байя 9 4 2 3 11 - 11 14
9. Сан-Паулу 9 3 5 1 8 - 5 14
10. Коринтианс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Гремио 9 3 2 4 10 - 11 11
12. Атлетико Паранаэнсе 9 3 1 5 13 - 12 10
13. Сеара 9 3 1 5 10 - 9 10
14. Форталеза 9 3 1 5 8 - 13 10
15. Васко да Гама 9 2 3 4 8 - 14 9
16. Флуминенсе 9 2 2 5 13 - 16 8
17. Шапекоэнсе 9 2 2 5 10 - 14 8
18. Крузейро 9 2 2 5 9 - 16 8
19. Алагоано 9 1 3 5 3 - 15 6
20. Аваи 9 0 4 5 4 - 11 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Madson уходит, Жонатан вместо него
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Leandro Barcia бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Жефферсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Roni получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Кайке бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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