Бразилия: Серия A 2019
Гойяс
2:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
1:0
6' ГолKayke
6' Желтая карточкаRoni III
14' Желтая карточкаЖефферсон
2:0
32' ГолLeandro Barcia
54' Желтая карточкаВеллингтон III
61' Желтая карточкаBruno Moura
2:1
90' Гол в свои воротаRafael Vaz
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
33
Yago
IV
13
Жефферсон
6
Yago
I
11
Майкл
77
Kayke
23
Madson
II
13
Андре
Пауло
30
Abner
II
39
Bruno
Moura
7
Roni
III
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
15 Гедес ДаниэлЗащитник
- Защитник
-
33 Yago IVЗащитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
-
6 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МайклНападающий
-
77 KaykeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
-
10 MarloneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Iago Mendosa
-
25 Rafinha XI
-
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Madson IIЗащитник
-
13 Андре ПаулоЗащитник
- Защитник
-
30 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bruno MouraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Roni IIIНападающий
- Запасные игроки
-
25 Кайо РанхелВратарь
- Защитник
-
26 ErickЗащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Marcelo XIII
-
-
21 Lucas Halter
Ход матча
6'
1:0
6'
14'
32'
2:0
45'
54'
61'
71'
84'
90'
2:1
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +11 =1 -8Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара
Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Клуб Регатас Бразил Гойяс 2:1 Гояния
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =2 -8Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе
Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама Вильстерман 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Толедо Толедо 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:0 Депортес Толима Атлетико Паранаэнсе 3:0 Риу-Бранку Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Атлетико Паранаэнсе: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 3:2 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Гойяс 0:0 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гойяс 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Гойяс Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|9
|8
|1
|0
|18 - 2
|25
|2.
|Сантос
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|3.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|Интернасьональ
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|6.
|Гойяс
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Ботафого Рибейрао
|9
|5
|0
|4
|8 - 8
|15
|8.
|Байя
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|9.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|10.
|Коринтианс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Гремио
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|1
|5
|13 - 12
|10
|13.
|Сеара
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|14.
|Форталеза
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Васко да Гама
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|16.
|Флуминенсе
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|17.
|Шапекоэнсе
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|18.
|Крузейро
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|19.
|Алагоано
|9
|1
|3
|5
|3 - 15
|6
|20.
|Аваи
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
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