Китай: Суперлига 2019

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Шанхай СИПГ
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0' 30'
1
Цзюнь-Лин
Янь
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
21
Хай
Юй
4
Шэньчао
Ван
20
Shiyuan
Yang
6
Хуэй-Кан
Цай
2
Wei
Zhang
I
10
Халк
Живанилдо
9
Элкесон
Кардосо
8
Оскар
дос
Сантос
32
Dianzuo
Liu
23
Ji-Su
Park
6
Сяотин
Фэн
4
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
8
Паулиньо
Жозе
12
Xin
Xu
16
Бовэнь
Хуан
7
Ши-Хао
Вэй
17
Liyn
Yang
35
Сюэпэн
Ли
Шанхай СИПГ
3-4-3
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Цзилинь Байцзя Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 5:0 Ульсан
Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Шаньдун Лунэн Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:3 Чуньцинь Лифан Хэбей Форчун 1:2 Шанхай СИПГ Ульсан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Цзянсу Сунин Шанхай СИПГ 1:0 Кавасаки Фронтале Шанхай Шэньхуа 0:4 Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тэгу
Ухань Чжоэр 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Цзянсу Сунин Санфречче Хиросима 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн Пекин Женьхе 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Тэгу 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Санфречче Хиросима Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тянцзинь Цюаньцзянь

Последние игры между собой

Шанхай СИПГ: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:4 Шанхай СИПГ Кубок Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Шанхай СИПГ Лига чемпионов АФК
Шанхай СИПГ 4:0 Гуанчжоу Эвергранд Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 13 12 0 1 27 - 7 36
2. Шанхай СИПГ 0:0 13 10 2 1 24 - 10 32
3. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Шаньдун Лунэн 0:0 13 6 4 3 22 - 13 22
5. Цзянсу Сунин 12 5 3 4 24 - 20 18
6. Чуньцинь Лифан 0:0 13 4 6 3 15 - 17 18
7. Тянцзинь Тэда 12 4 3 5 18 - 19 15
8. Ухань Чжоэр 12 4 3 5 13 - 15 15
9. Гуанчжоу Фули 12 4 3 5 22 - 27 15
10. Хэнань Цзянье 12 3 4 5 16 - 20 13
11. Далянь Ифан 12 3 4 5 14 - 18 13
12. Шеньчжень 12 3 2 7 12 - 20 11
13. Пекин Женьхе 12 3 2 7 12 - 20 11
14. Хэбей Форчун 12 2 3 7 13 - 21 9
15. Шанхай Шэньхуа 13 2 3 8 16 - 23 9
16. Тянцзинь Цюаньцзянь 12 1 4 7 13 - 23 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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