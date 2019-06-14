Китай: Суперлига 2019
Шанхай СИПГ
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Шанхай Интернешнл
Гуанчжоу Эвергранд
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
21
Хай
Юй
20
Shiyuan
Yang
32
Dianzuo
Liu
23
Ji-Su
Park
12
Xin
Xu
16
Бовэнь
Хуан
17
Liyn
Yang
35
Сюэпэн
Ли
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Guan HeЗащитник
-
5 Кэ ШиЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
12 Haowen Li
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Xin XuПолузащитник
-
16 Бовэнь ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Liyn YangНападающий
-
35 Сюэпэн ЛиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
-
13 Чао ХэПолузащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
-
33 Yihao Zhong
-
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +14 =4 -2Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Цзилинь Байцзя Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 5:0 Ульсан
Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Шаньдун Лунэн Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:3 Чуньцинь Лифан Хэбей Форчун 1:2 Шанхай СИПГ Ульсан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Цзянсу Сунин Шанхай СИПГ 1:0 Кавасаки Фронтале Шанхай Шэньхуа 0:4 Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +14 =2 -4Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тэгу
Ухань Чжоэр 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Цзянсу Сунин Санфречче Хиросима 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн Пекин Женьхе 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Тэгу 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Санфречче Хиросима Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тянцзинь Цюаньцзянь
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Шанхай СИПГ 4:0 Гуанчжоу Эвергранд Лига чемпионов АФК Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|13
|12
|0
|1
|27 - 7
|36
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|13
|10
|2
|1
|24 - 10
|32
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Шаньдун Лунэн
|0:0
|13
|6
|4
|3
|22 - 13
|22
|5.
|Цзянсу Сунин
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|6.
|Чуньцинь Лифан
|0:0
|13
|4
|6
|3
|15 - 17
|18
|7.
|Тянцзинь Тэда
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|8.
|Ухань Чжоэр
|12
|4
|3
|5
|13 - 15
|15
|9.
|Гуанчжоу Фули
|12
|4
|3
|5
|22 - 27
|15
|10.
|Хэнань Цзянье
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|11.
|Далянь Ифан
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|12.
|Шеньчжень
|12
|3
|2
|7
|12 - 20
|11
|13.
|Пекин Женьхе
|12
|3
|2
|7
|12 - 20
|11
|14.
|Хэбей Форчун
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|15.
|Шанхай Шэньхуа
|13
|2
|3
|8
|16 - 23
|9
|16.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|12
|1
|4
|7
|13 - 23
|7
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