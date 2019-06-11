Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Италия (до 20 лет)
 
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1 Италия (до 20 лет)
0 Польша (до 20 лет)
6 Аргентина (до 20 лет)
7 Мали (до 20 лет)
2 Франция (до 20 лет)
3 США (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
0 Япония (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
2 Сенегал (до 20 лет)
1 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
0 Колумбия (до 20 лет)
1 Украина (до 20 лет)
4 Италия (до 20 лет)
2 Мали (до 20 лет)
1 США (до 20 лет)
2 Эквадор (до 20 лет)
6 Южная Корея (до 20 лет)
5 Сенегал (до 20 лет)
1/2 финала
1 Украина (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Эквадор (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
Финал
0 Украина (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)

    До начала игры, которая состоится 14.06.2019, осталось 2 дня 20 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)
    Италия (до 20 лет)
    100% (7)
    Ничья
    0% (0)
    Эквадор (до 20 лет)
    0% (0)
    1:0 Италия (до 20 лет)
    42.9% (3)
    2:0 Италия (до 20 лет)
    28.6% (2)
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