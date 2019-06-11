Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
1/8 финала
6 Колумбия (до 20 лет)
5 Новая Зеландия (до 20 лет)
- 1:1 КОЛ-НОВ
4 Украина (до 20 лет)
1 Панама (до 20 лет)
- 4:1 УКР-ПАН
1 Италия (до 20 лет)
0 Польша (до 20 лет)
- 1:0 ИТА-ПОЛ
6 Аргентина (до 20 лет)
7 Мали (до 20 лет)
- 2:2 АРГ-МАЛ
2 Франция (до 20 лет)
3 США (до 20 лет)
- 2:3 ФРА-США
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
- 1:3 УРУ-ЭКВ
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Украина (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
100% (7)
Ничья
0% (0)
Эквадор (до 20 лет)
0% (0)
1:0 Италия (до 20 лет)
42.9% (3)
2:0 Италия (до 20 лет)
28.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...