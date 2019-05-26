Кубок Америки 2019

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Бразилия
 
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Стадион:
Боливия

Предыдущие игры

Бразилия Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Бразилия 7:0 Гондурас Бразилия 2:0 Катар Чехия 1:3 Бразилия Бразилия 1:1 Панама
Бразилия 2:1 Pelotas Бразилия 1:4 Сан-Луиз Аваи 2:0 Бразилия Сан-Жозе-дус-Кампус 1:3 Бразилия Бразилия 0:0 Гремио Атлетико Тубарао 0:0 Бразилия Бразилия 1:3 Айморе Бразилия 1:0 Камерун Уругвай 0:1 Бразилия Бразилия 1:0 Аргентина Саудовская Аравия 0:2 Бразилия Сальвадор 0:5 Бразилия США 0:2 Бразилия Бразилия 1:2 Бельгия Бразилия 2:0 Мексика Сербия 0:2 Бразилия
Боливия Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа
Ирак 0:0 Боливия ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия США 3:0 Боливия Кюрасао 1:0 Боливия Кюрасао 1:1 Боливия Уругвай 4:2 Боливия Боливия 0:0 Бразилия Боливия 1:0 Чили Перу 2:1 Боливия Боливия 3:2 Никарагуа Никарагуа 0:1 Боливия

Последние игры между собой

Бразилия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Боливия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Боливия 0:0 Бразилия Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Бразилия 5:0 Боливия Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Боливия 0:4 Бразилия Международные матчи Боливия 2:1 Бразилия Чемпионат Мира
Бразилия 0:0 Боливия Чемпионат Мира
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    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Боливия

    До начала игры, которая состоится 15.06.2019, осталось 2 дня 1 час 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Бразилия - Боливия
    Бразилия
    100% (114)
    Ничья
    0% (0)
    Боливия
    0% (0)
    2:0 Бразилия
    42.1% (48)
    3:0 Бразилия
    24.6% (28)
    2:1 Бразилия
    12.3% (14)
    3:1 Бразилия
    8.8% (10)
    1:0 Бразилия
    3.5% (4)
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