Кубок Америки 2019
Бразилия
Позже
Боливия
Предыдущие игры
Бразилия Последние 20 матчей: +13 =3 -4Бразилия 7:0 Гондурас Бразилия 2:0 Катар Чехия 1:3 Бразилия Бразилия 1:1 Панама
Бразилия 2:1 Pelotas Бразилия 1:4 Сан-Луиз Аваи 2:0 Бразилия Сан-Жозе-дус-Кампус 1:3 Бразилия Бразилия 0:0 Гремио Атлетико Тубарао 0:0 Бразилия Бразилия 1:3 Айморе Бразилия 1:0 Камерун Уругвай 0:1 Бразилия Бразилия 1:0 Аргентина Саудовская Аравия 0:2 Бразилия Сальвадор 0:5 Бразилия США 0:2 Бразилия Бразилия 1:2 Бельгия Бразилия 2:0 Мексика Сербия 0:2 Бразилия
Боливия Последние 20 матчей: +4 =7 -9Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа
Ирак 0:0 Боливия ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия США 3:0 Боливия Кюрасао 1:0 Боливия Кюрасао 1:1 Боливия Уругвай 4:2 Боливия Боливия 0:0 Бразилия Боливия 1:0 Чили Перу 2:1 Боливия Боливия 3:2 Никарагуа Никарагуа 0:1 Боливия
Последние игры между собой
Бразилия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Боливия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Бразилия
100% (114)
Ничья
0% (0)
Боливия
0% (0)
2:0 Бразилия
42.1% (48)
3:0 Бразилия
24.6% (28)
2:1 Бразилия
12.3% (14)
3:1 Бразилия
8.8% (10)
1:0 Бразилия
3.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...