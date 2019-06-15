Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Конгсвингер
4:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 2689
Старт
0'
1:0
47' Гол
Adem Gueven
2:0
49' Гол
Adem Gueven
3:0
50' Гол
Markus Aanesland
3:1
54' Гол
Mathias Bringaker
3:2
57' Гол
Кристенсен Тобиас
4:2
74' Гол
Adem Gueven
90'+6
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
25
Боянг
Сулайман
27
Н'Гуэмо
Ландри
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
14
Markus
Aanesland
9
Adem
Gueven
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
3
Espen
Hammer
Berger
18
Isaac
Twum
6
Йоргенсен
Йоаким
23
Erlend
Segberg
5
Хаджич
Аднан
19
Скаанес
Каспер
10
Кристенсен
Тобиас
11
Сигурдарсон
Арон
20
Mathias
Bringaker
Конгсвингер
4-1-2-1-2
Старт
4-2-3-1

Ход матча

47'
Adem Gueven
(Markus Aanesland)
1:0
49'
Adem Gueven
(Simon Marklund)
2:0
50'
Markus Aanesland
3:0
54'
3:1
Mathias Bringaker
(Скаанес Каспер)
57'
3:2
Кристенсен Тобиас
(Eirik Wichne)
60'
 
Henrik Robstad
Хаджич Аднан
62'
Jonas Roenningen
Markus Aanesland
 
74'
Adem Gueven
4:2
75'
 
Финнбогасон Кристьян Флоки
Isaac Twum
78'
Яласто Вилле
Simon Marklund
 
82'
Dong-Wan Gang
Н'Гуэмо Ландри
 

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер
Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане
Старт Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт
Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд Санднес 2:0 Старт Старт 2:1 Рёуфосс КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Ерв 0:1 Старт Бранн 1:1 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Старт 0:1 Русенборг Саннефьёрд 4:1 Старт Русенборг 2:1 Старт

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Старт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Старт 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:2 Старт Первый дивизион Старт 3:0 Конгсвингер Первый дивизион Старт 1:0 Конгсвингер Кубок НМ
Конгсвингер 0:1 Старт Первый дивизион Конгсвингер 3:3 Старт Типпелиген Старт 3:0 Конгсвингер Типпелиген Конгсвингер 2:2 Старт Адекколига Старт 2:0 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 1:2 Старт Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 10 8 2 0 19 - 5 26
2. Саннефьёрд 10 6 3 1 19 - 14 21
3. Конгсвингер 11 6 3 2 14 - 9 21
4. КФУМ 10 6 1 3 21 - 13 19
5. Старт 10 6 1 3 18 - 13 19
6. Рёуфосс 10 6 1 3 19 - 17 19
7. Улленсакер-Киса 10 4 2 4 18 - 11 14
8. Ерв 10 3 5 2 14 - 14 14
9. Санднес 10 3 4 3 16 - 14 13
10. Хам-Кам 10 3 4 3 10 - 10 13
11. Согндаль 9 3 2 4 14 - 14 11
12. Нест-Сотра 10 3 2 5 9 - 9 11
13. Скейд 10 2 3 5 11 - 14 9
14. Стрёммен 10 0 5 5 6 - 14 5
15. Нутодден 10 1 1 8 8 - 20 4
16. Тромсдален 10 0 1 9 13 - 38 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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