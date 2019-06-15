Норвегия: Первый дивизион 2019
Конгсвингер
4:2
Конец матча
Стадион: Гьемселунд Зрители: 2689
Старт
1:0
47' ГолAdem Gueven
2:0
49' ГолAdem Gueven
3:0
50' ГолMarkus Aanesland
3:1
54' ГолMathias Bringaker
3:2
57' ГолКристенсен Тобиас
4:2
74' ГолAdem Gueven
30
Аамада
Али
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Sander Roeed
-
18 Iman Mafi
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
-
18 Isaac TwumЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
47'
1:0
49'
2:0
50'
3:0
54'
57'
74'
4:2
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +9 =5 -6Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер
Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане
Старт Последние 20 матчей: +8 =3 -9Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт
Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд Санднес 2:0 Старт Старт 2:1 Рёуфосс КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Ерв 0:1 Старт Бранн 1:1 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Старт 0:1 Русенборг Саннефьёрд 4:1 Старт Русенборг 2:1 Старт
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Старт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|10
|8
|2
|0
|19 - 5
|26
|2.
|Саннефьёрд
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|3.
|Конгсвингер
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|КФУМ
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|5.
|Старт
|10
|6
|1
|3
|18 - 13
|19
|6.
|Рёуфосс
|10
|6
|1
|3
|19 - 17
|19
|7.
|Улленсакер-Киса
|10
|4
|2
|4
|18 - 11
|14
|8.
|Ерв
|10
|3
|5
|2
|14 - 14
|14
|9.
|Санднес
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|10.
|Хам-Кам
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Согндаль
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|12.
|Нест-Сотра
|10
|3
|2
|5
|9 - 9
|11
|13.
|Скейд
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|14.
|Стрёммен
|10
|0
|5
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Нутодден
|10
|1
|1
|8
|8 - 20
|4
|16.
|Тромсдален
|10
|0
|1
|9
|13 - 38
|1
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