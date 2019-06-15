Швеция: Суперэттан 2019
Браге
2:0
Конец матча
Треллеборг
1:0
3' ГолChristian Kouakou III
44' Желтая карточкаSeth Hellberg
2:0
47' ГолПонтус Хиндрикес
64' Желтая карточкаАндерссон Эрик
75' Желтая карточкаAlexander Zetterstroem
90' Красная карточкаSalif Joensson
16
Andre
Kamp
11
Anton
Lundin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Andre KampПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Anton LundinПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Oscar Lundin
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Перри Небию
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
Ход матча
3'
44'
47'
64'
90'
Предыдущие игры
Браге Последние 20 матчей: +8 =4 -8Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге Йёнчёпинг 2:0 Браге Браге 1:0 Сюрианска
Далкурд 1:3 Браге Браге 0:0 Норрбю Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг
Треллеборг Последние 20 матчей: +3 =7 -10Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ
Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг Треллеборг 1:2 Сириус
Последние игры между собой
Браге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Треллеборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|12
|10
|2
|0
|26 - 9
|32
|2.
|Мьельбю
|12
|8
|1
|3
|16 - 10
|25
|3.
|Браге
|13
|6
|3
|4
|17 - 10
|21
|4.
|Норрбю
|12
|5
|5
|2
|16 - 14
|20
|5.
|Далкурд
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|6.
|Эргрюте ФФ
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|7.
|Йёнчёпинг
|12
|5
|2
|5
|18 - 10
|17
|8.
|Дегерфорс
|2:2
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|9.
|Вестерос СК
|2:2
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|10.
|Треллеборг
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|11.
|ГАИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 14
|13
|12.
|Фрей
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|13.
|Сюрианска
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|14.
|Хальмстад
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|15.
|Эстер
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|16.
|Броммапойкарна
|13
|2
|3
|8
|16 - 23
|9
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