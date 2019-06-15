Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Браге
2:0
Конец матча
Треллеборг
0'
1:0
3' Гол
Christian Kouakou III
44' Желтая карточка
Seth Hellberg
2:0
47' Гол
Понтус Хиндрикес
64' Желтая карточка
Андерссон Эрик
75' Желтая карточка
Alexander Zetterstroem
90' Красная карточка
Salif Joensson
90'+6
88
Петер
Росендаль
13
Понтус
Хиндрикес
5
Carlos
García
IV
2
Alexander
Zetterstroem
6
Benjamin
Hjertstrand
16
Andre
Kamp
20
Bjarni
Antonsson
8
Seth
Hellberg
11
Anton
Lundin
9
Christian
Kouakou
III
22
Kristian
Andersen
1
Ларсен
Андреас
II
4
Jakob
Glasberg
8
Нильссон
Робин
17
Isak
Joensson
19
Вестерлунн
Никлас
16
Oscar
Johansson
I
7
Андерссон
Эрик
3
Sebastian
Ohlsson
II
24
Mattias
Haakansson
10
Zoran
Jovanovic
6
Salif
Joensson
Браге
4-4-2
Треллеборг
4-4-2

Ход матча

3'
Christian Kouakou III
(Andre Kamp)
1:0
44'
Seth Hellberg
 
47'
Понтус Хиндрикес
(Benjamin Hjertstrand)
2:0
60'
 
Felix Hoerberg
Mattias Haakansson
60'
 
Dennis Agyare Antwi
Zoran Jovanovic
64'
 
Андерссон Эрик
69'
Селлин Роббин
Andre Kamp
 
75'
Alexander Zetterstroem
 
76'
Jonathan Morsay
Christian Kouakou III
 
81'
 
Haris Brkic
Вестерлунн Никлас
87'
Oscar Lundin
Seth Hellberg
 
90'
 
Salif Joensson

Предыдущие игры

Браге Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге Йёнчёпинг 2:0 Браге Браге 1:0 Сюрианска
Далкурд 1:3 Браге Браге 0:0 Норрбю Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг
Треллеборг Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ
Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг Треллеборг 1:2 Сириус

Последние игры между собой

Браге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Треллеборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Браге 3:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 1:1 Браге Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 12 10 2 0 26 - 9 32
2. Мьельбю 12 8 1 3 16 - 10 25
3. Браге 13 6 3 4 17 - 10 21
4. Норрбю 12 5 5 2 16 - 14 20
5. Далкурд 13 6 2 5 16 - 18 20
6. Эргрюте ФФ 12 5 3 4 17 - 14 18
7. Йёнчёпинг 12 5 2 5 18 - 10 17
8. Дегерфорс 2:2 13 4 4 5 17 - 18 16
9. Вестерос СК 2:2 13 3 7 3 13 - 12 16
10. Треллеборг 13 3 6 4 16 - 18 15
11. ГАИС 11 3 4 4 10 - 14 13
12. Фрей 13 3 4 6 14 - 25 13
13. Сюрианска 12 3 3 6 12 - 21 12
14. Хальмстад 12 3 2 7 10 - 14 11
15. Эстер 12 1 7 4 10 - 14 10
16. Броммапойкарна 13 2 3 8 16 - 23 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Seth Hellberg получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Christian Kouakou бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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