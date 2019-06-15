Швеция: Суперэттан 2019
Варберг БоИС
3:2
Конец матча
Норрбю
1:0
7' ГолNahom Girmai Netabay
14' Желтая карточкаAbbas Mohamad
2:0
55' ГолPerparim Beqaj
59' Желтая карточкаRichard Yarsuvat
3:0
66' ГолAstrit Seljmani
69' Желтая карточкаJonathan Azulay
3:1
74' ГолDidric Andersson
84' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
3:2
90' ГолDidric Andersson
90' Желтая карточкаAbdelrahman Saidi
90' Желтая карточкаHugo Svensson
90' Вторая желтая карточкаHugo Svensson
42
Keanin
Ayer
12
Rebin
Asaad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Keanin AyerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Rebin AsaadПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Adama FofanaПолузащитник
-
28 Erion Sadiku
-
17 Vuk Lugonjic
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Edafe EgbediПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Ход матча
7'
14'
55'
2:0
59'
66'
3:0
69'
74'
3:1
84'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +10 =3 -7Варберг БоИС 2:1 ГАИС Фрей 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС
Варберг БоИС 2:0 Далкурд Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Браге 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:0 Броммапойкарна Сюрианска 1:5 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Эскильсминне Далкурд 1:0 Варберг БоИС Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Оскарсхамн Оскарсхамн 4:2 Варберг БоИС Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Браге Эргрюте 5:2 Варберг БоИС
Норрбю Последние 20 матчей: +6 =9 -5Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю
Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю
Последние игры между собой
Варберг БоИС: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Норрбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|12
|10
|2
|0
|26 - 9
|32
|2.
|Мьельбю
|12
|8
|1
|3
|16 - 10
|25
|3.
|Браге
|13
|6
|3
|4
|17 - 10
|21
|4.
|Норрбю
|12
|5
|5
|2
|16 - 14
|20
|5.
|Далкурд
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|6.
|Эргрюте ФФ
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|7.
|Йёнчёпинг
|12
|5
|2
|5
|18 - 10
|17
|8.
|Дегерфорс
|2:2
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|9.
|Вестерос СК
|2:2
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|10.
|Треллеборг
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|11.
|ГАИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 14
|13
|12.
|Фрей
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|13.
|Сюрианска
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|14.
|Хальмстад
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|15.
|Эстер
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|16.
|Броммапойкарна
|13
|2
|3
|8
|16 - 23
|9
Загрузка...