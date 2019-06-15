Швеция: Суперэттан 2019

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Варберг БоИС
3:2
Конец матча
Норрбю
0'
1:0
7' Гол
Nahom Girmai Netabay
14' Желтая карточка
Abbas Mohamad
2:0
55' Гол
Perparim Beqaj
59' Желтая карточка
Richard Yarsuvat
3:0
66' Гол
Astrit Seljmani
69' Желтая карточка
Jonathan Azulay
3:1
74' Гол
Didric Andersson
84' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
3:2
90' Гол
Didric Andersson
90' Желтая карточка
Abdelrahman Saidi
90' Желтая карточка
Hugo Svensson
90' Вторая желтая карточка
Hugo Svensson
90'+4
1
August
Stroemberg
5
Sebastian
Moeller
2
Карлссон
Тобиас
3
Закриссон
Хампус
42
Keanin
Ayer
11
Nahom
Girmai
Netabay
8
Albert
Ejupi
12
Rebin
Asaad
30
Daniel
Krezic
9
Astrit
Seljmani
7
Perparim
Beqaj
1
Mergim
Krasniqi
4
Didric
Andersson
3
Jonathan
Azulay
17
Jasin
Khayat
11
Alen
Krasnici
2
Abbas
Mohamad
15
Nino
Osmanagic
8
Nicklas
Savolainen
10
Abdelrahman
Saidi
14
Рексхепи
Дардан
12
Richard
Yarsuvat
Варберг БоИС
3-5-2
Норрбю
3-5-2

Ход матча

7'
Nahom Girmai Netabay
(Perparim Beqaj)
1:0
14'
 
Abbas Mohamad
55'
Perparim Beqaj
(Albert Ejupi)
2:0
58'
 
Jesper Brandt
Nino Osmanagic
59'
 
Dijan Vukojevic
Nicklas Savolainen
59'
 
Richard Yarsuvat
66'
Astrit Seljmani
(Rebin Asaad)
3:0
68'
 
Hugo Svensson
Richard Yarsuvat
69'
 
Jonathan Azulay
74'
3:1
Didric Andersson
(Jasin Khayat)
84'
Карлссон Тобиас
 
85'
Erion Sadiku
Rebin Asaad
 
90'
3:2
Didric Andersson
(Dijan Vukojevic)
90'
Vuk Lugonjic
Astrit Seljmani
 
90'
 
Abdelrahman Saidi
90'
 
Hugo Svensson
90'
 
Hugo Svensson

Предыдущие игры

Варберг БоИС Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Варберг БоИС 2:1 ГАИС Фрей 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС
Варберг БоИС 2:0 Далкурд Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Браге 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:0 Броммапойкарна Сюрианска 1:5 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Эскильсминне Далкурд 1:0 Варберг БоИС Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Оскарсхамн Оскарсхамн 4:2 Варберг БоИС Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Браге Эргрюте 5:2 Варберг БоИС
Норрбю Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю
Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю

Последние игры между собой

Варберг БоИС: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Норрбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Варберг БоИС 4:0 Норрбю Суперэттан Норрбю 2:1 Варберг БоИС Суперэттан Норрбю 1:1 Варберг БоИС Суперэттан Варберг БоИС 2:0 Норрбю Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 12 10 2 0 26 - 9 32
2. Мьельбю 12 8 1 3 16 - 10 25
3. Браге 13 6 3 4 17 - 10 21
4. Норрбю 12 5 5 2 16 - 14 20
5. Далкурд 13 6 2 5 16 - 18 20
6. Эргрюте ФФ 12 5 3 4 17 - 14 18
7. Йёнчёпинг 12 5 2 5 18 - 10 17
8. Дегерфорс 2:2 13 4 4 5 17 - 18 16
9. Вестерос СК 2:2 13 3 7 3 13 - 12 16
10. Треллеборг 13 3 6 4 16 - 18 15
11. ГАИС 11 3 4 4 10 - 14 13
12. Фрей 13 3 4 6 14 - 25 13
13. Сюрианска 12 3 3 6 12 - 21 12
14. Хальмстад 12 3 2 7 10 - 14 11
15. Эстер 12 1 7 4 10 - 14 10
16. Броммапойкарна 13 2 3 8 16 - 23 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    14'
    Abbas Mohamad получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Nahom Girmai Netabay бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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