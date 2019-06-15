Швеция: Суперэттан 2019

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Чемпионат мира по футболу среди женщин (Группа E)

Дания: Второй дивизион: Повышение - групповой этап

Дания: Второй дивизион: Понижение

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Литва: А Лига

0 Ирландия (до 21 года)

0 Мексика (до 22 лет)

Молодёжный фестиваль в Тулоне (Матч за 3-е место)

1 Япония (до 22 лет)

1 Бразилия (до 22 лет)

Молодёжный фестиваль в Тулоне (Финал)

Норвегия: Первый дивизион

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Чемпионат мира (до 20 лет) (Финал)