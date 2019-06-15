Швеция: Суперэттан 2019
0:1
20' ГолSimon Alexandersson
0:2
22' ГолАрин Франк
49' Желтая карточкаЗе Витор
0:3
61' ГолМаквей Кристофер
1:3
73' ГолPedro Ribeiro I
90' Желтая карточкаAlexander Ekblad
11
Зе
Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зе ВиторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
26 Olle Edlund
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Ahmed AwadНападающий
-
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
Ход матча
20'
22'
0:2
49'
61'
0:3
73'
90'
Предыдущие игры
Фрей Последние 20 матчей: +5 =8 -7Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей
Фрей 1:1 Броммапойкарна ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей Фрей 1:3 Хаммарбю Фрей 1:0 Вернаму АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Фрей 2:2 Дегерфорс
Далкурд Последние 20 матчей: +9 =3 -8Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд
Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен Далкурд 1:0 Эребру
Последние игры между собой
Фрей: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Далкурд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|12
|10
|2
|0
|26 - 9
|32
|2.
|Мьельбю
|12
|8
|1
|3
|16 - 10
|25
|3.
|Браге
|13
|6
|3
|4
|17 - 10
|21
|4.
|Норрбю
|12
|5
|5
|2
|16 - 14
|20
|5.
|Далкурд
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|6.
|Эргрюте ФФ
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|7.
|Йёнчёпинг
|12
|5
|2
|5
|18 - 10
|17
|8.
|Дегерфорс
|2:2
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|9.
|Вестерос СК
|2:2
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|10.
|Треллеборг
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|11.
|ГАИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 14
|13
|12.
|Фрей
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|13.
|Сюрианска
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|14.
|Хальмстад
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|15.
|Эстер
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|16.
|Броммапойкарна
|13
|2
|3
|8
|16 - 23
|9
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