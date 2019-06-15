Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Фрей
1:3
Конец матча
Далкурд
0'
0:1
20' Гол
Simon Alexandersson
0:2
22' Гол
Арин Франк
49' Желтая карточка
Зе Витор
0:3
61' Гол
Маквей Кристофер
1:3
73' Гол
Pedro Ribeiro I
90' Желтая карточка
Alexander Ekblad
90'+8
1
Jonas
Olsson
XI
3
Jon
Birkfeldt
4
Hjalmar
Ekdal
2
Marcus
Degerlund
15
Amadeus
Soegaard
6
Pedro
Ribeiro
I
20
Melvin
Frithzell
23
Abdul
Halik
Hudu
16
Samouil
Izountouemoi
11
Зе
Витор
8
Mattias
Bouvin
1
Андерссон
Андреас
11
Сисей
Йозеф
4
Диллан
Исмаил
16
Торбьорнссон
Маркус
33
Irfan
Jasarevic
15
Alexander
Ekblad
8
Emil
Berger
6
Robin
Tranberg
7
Лаван
Равез
80
Арин
Франк
9
Simon
Alexandersson
Фрей
4-3-3
Далкурд
5-3-1-1

Ход матча

20'
0:1
Simon Alexandersson
(Арин Франк)
22'
0:2
Арин Франк
49'
Зе Витор
 
61'
0:3
Маквей Кристофер
(Арин Франк)
61'
Слипер Даниэль
Amadeus Soegaard
 
72'
 
Peshraw Azizi
Маквей Кристофер
73'
Pedro Ribeiro I
(Mattias Bouvin)
1:3
75'
Olle Edlund
Abdul Halik Hudu
 
75'
Andre Alsanati
Jon Birkfeldt
 
79'
 
Kerfala Cissoko
Арин Франк
89'
 
Ahmed Awad
Robin Tranberg
90'
 
Alexander Ekblad

Предыдущие игры

Фрей Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей
Фрей 1:1 Броммапойкарна ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей Фрей 1:3 Хаммарбю Фрей 1:0 Вернаму АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Фрей 2:2 Дегерфорс
Далкурд Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд
Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен Далкурд 1:0 Эребру

Последние игры между собой

Фрей: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Далкурд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Фрей 1:2 Далкурд Товарищеские матчи Далкурд 3:2 Фрей Суперэттан Фрей 0:3 Далкурд Суперэттан Фрей 2:1 Далкурд Суперэттан
Далкурд 2:0 Фрей Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 12 10 2 0 26 - 9 32
2. Мьельбю 12 8 1 3 16 - 10 25
3. Браге 13 6 3 4 17 - 10 21
4. Норрбю 12 5 5 2 16 - 14 20
5. Далкурд 13 6 2 5 16 - 18 20
6. Эргрюте ФФ 12 5 3 4 17 - 14 18
7. Йёнчёпинг 12 5 2 5 18 - 10 17
8. Дегерфорс 2:2 13 4 4 5 17 - 18 16
9. Вестерос СК 2:2 13 3 7 3 13 - 12 16
10. Треллеборг 13 3 6 4 16 - 18 15
11. ГАИС 11 3 4 4 10 - 14 13
12. Фрей 13 3 4 6 14 - 25 13
13. Сюрианска 12 3 3 6 12 - 21 12
14. Хальмстад 12 3 2 7 10 - 14 11
15. Эстер 12 1 7 4 10 - 14 10
16. Броммапойкарна 13 2 3 8 16 - 23 9
  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Арин Франк бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Simon Alexandersson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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