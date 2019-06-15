Норвегия: Типпелиген 2019
0:0
37' Не забитый пенальтиВормгор Вито
0:1
37' ГолВормгор Вито
43' Желтая карточкаТенисте Тайо
51' Желтая карточкаЛейте Бруно
1:1
62' ГолТронстад Сондре
80' Желтая карточкаСамуэльсен Мартин
16
Лейте
Бруно
10
Ордагич
Амер
16
Йенсен
Рубен
11
Daouda
Bamba
19
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
-
19 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Карадас АзарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
37'
0:0
37'
0:1
43'
51'
62'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 12
-
2 Угловые 6
-
5 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =4 -7Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн Сутра 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Кристиансунд
Русенборг 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Санднес Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра
Бранн Последние 20 матчей: +12 =3 -5Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн
Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль Будё-Глимт 2:0 Бранн Бранн 1:0 Русенборг Бранн 3:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:3 Бранн Бранн 1:1 Старт
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Бранн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Бранн 3:1 Хёугесунн Типпелиген Бранн 1:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Хёугесунн Типпелиген Бранн 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Бранн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Одд
|9
|7
|1
|1
|15 - 6
|22
|2.
|Мольде
|11
|7
|1
|3
|26 - 12
|22
|3.
|Бранн
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|4.
|Будё-Глимт
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|5.
|Волеренга
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|6.
|Кристиансунд
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|7.
|Хёугесунн
|11
|4
|4
|3
|17 - 10
|16
|8.
|Викинг
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|9.
|Ранхейм
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|10.
|Лиллестрём
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|11.
|Русенборг
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|12.
|Стрёмсгодсет
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|13.
|Мьёндален
|10
|2
|3
|5
|15 - 21
|9
|14.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|15.
|Сарпсборг-08
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|16.
|Тромсё
|10
|2
|1
|7
|10 - 19
|7
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