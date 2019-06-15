Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Хёугесунн
1:1
Конец матча

Стадион:
Бранн
0'
0:0
37' Не забитый пенальти
Вормгор Вито
0:1
37' Гол
Вормгор Вито
43' Желтая карточка
Тенисте Тайо
51' Желтая карточка
Лейте Бруно
1:1
62' Гол
Тронстад Сондре
80' Желтая карточка
Самуэльсен Мартин
90'+3
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
4
Кнудсен
Фредрик
5
Хансен
Беньямин
22
Стёлос
Александер
14
Torbjoern
Kallevaag
16
Лейте
Бруно
23
Thore
Pedersen
8
Тронстад
Сондре
7
Гринхейм
Кристиан
17
Ibrahima
Wadji
1
Опдаль
Хокон
2
Тенисте
Тайо
3
Вормгор
Вито
15
Акоста
Бисмарк
5
Грогор
Томас
10
Ордагич
Амер
16
Йенсен
Рубен
9
Странд
Петтер
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
19
Бериша
Ветон
Хёугесунн
4-4-1-1
Бранн
4-3-3

Ход матча

20'
Kristoffer Velde
Стёлос Александер
 
37'
0:0
Вормгор Вито
37'
0:1
Вормгор Вито
43'
 
Тенисте Тайо
46'
 
Соренсен Гилли
Грогор Томас
46'
 
Бармен Кристоффер
Кумсан Джилберт
51'
Лейте Бруно
 
62'
Тронстад Сондре
1:1
67'
Воге-Нильсен Йоаким
Лейте Бруно
 
78'
Самуэльсен Мартин
Гринхейм Кристиан
 
79'
 
Kristoffer Loekberg
Йенсен Рубен
80'
Самуэльсен Мартин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 12
  • 2 Угловые 6
  • 5 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн Сутра 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Кристиансунд
Русенборг 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Санднес Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра
Бранн Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн
Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль Будё-Глимт 2:0 Бранн Бранн 1:0 Русенборг Бранн 3:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:3 Бранн Бранн 1:1 Старт

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Бранн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Бранн 3:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:3 Бранн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:1 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Бранн 3:1 Хёугесунн Типпелиген Бранн 1:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Хёугесунн Типпелиген Бранн 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Бранн Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Одд 9 7 1 1 15 - 6 22
2. Мольде 11 7 1 3 26 - 12 22
3. Бранн 12 5 3 4 15 - 14 18
4. Будё-Глимт 9 5 2 2 19 - 13 17
5. Волеренга 10 5 2 3 17 - 13 17
6. Кристиансунд 10 5 2 3 11 - 10 17
7. Хёугесунн 11 4 4 3 17 - 10 16
8. Викинг 9 4 2 3 13 - 13 14
9. Ранхейм 10 4 1 5 13 - 15 13
10. Лиллестрём 10 3 3 4 10 - 15 12
11. Русенборг 10 3 3 4 8 - 14 12
12. Стрёмсгодсет 10 2 3 5 12 - 15 9
13. Мьёндален 10 2 3 5 15 - 21 9
14. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
15. Сарпсборг-08 9 1 4 4 7 - 11 7
16. Тромсё 10 2 1 7 10 - 19 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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