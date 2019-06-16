Китай: Суперлига 2019

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Шеньчжень
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Тянцзинь Тэда
0' 22'
23
Guo
Wei
11
Yuan
Zhang
4
Wei
Qiao
14
М'Бенге
Шейх
15
Zhen
Ge
25
Peng
Wang
III
31
Yuanyi
Li
39
Chao
Gan
22
Jinqing
Li
7
Камара
Ола
9
Harold
Preciado
1
Jia
Du
11
Wangsong
Tan
4
Fan
Yang
30
Yang
Liu
II
14
Хайо
Ронг
22
Hao
Guo
13
Kaimu
Zheng
25
Muzepper
Mirahmetjan
10
Апаресидо
Джонатан
9
Вагнер
Сандро
7
Ачеампонг
Франк
Шеньчжень
4-2-2-2
Тянцзинь Тэда
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень
Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Пекин Женьхе 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Шеньчжень 1:1 Шаньдун Лунэн Чуньцинь Лифан 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 3:1 Хэбей Форчун Шеньчжень 5:0 Харбин Итэн Шанхай Шэньсинь 0:3 Шеньчжень Шеньчжень 3:1 Далянь Трансенд Нэй Мэнгу Чжунъю 2:1 Шеньчжень Мэйчжоу Хакка 1:3 Шеньчжень Мэйчжоу Мэйсянь Тэчанд 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Яньбянь
Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньсинь 2:3 Тянцзинь Тэда Пекин Женьхе 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Хэбей Форчун
Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шэньхуа Ухань Чжоэр 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 4:1 Цзыбо Сандей Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 2:3 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Далянь Ифан 1:2 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 4:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тянцзинь Тэда Цзянсу Сунин 3:2 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:1 ЛАСК Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 3:1 Далянь Ифан Чуньцинь Лифан 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:4 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:0 Тянцзинь Тэда
Команда И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 13 12 0 1 27 - 7 36
2. Гуанчжоу Эвергранд 13 10 1 2 24 - 10 31
3. Шанхай СИПГ 13 10 1 2 24 - 12 31
4. Шаньдун Лунэн 13 6 4 3 23 - 14 22
5. Цзянсу Сунин 0:0 13 5 4 4 24 - 20 19
6. Ухань Чжоэр 13 5 3 5 17 - 18 18
7. Чуньцинь Лифан 13 4 6 3 16 - 18 18
8. Тянцзинь Тэда 0:0 13 4 4 5 18 - 19 16
9. Гуанчжоу Фули 13 4 3 6 25 - 31 15
10. Хэнань Цзянье 0:0 13 3 5 5 16 - 20 14
11. Далянь Ифан 13 3 4 6 14 - 19 13
12. Хэбей Форчун 13 3 3 7 14 - 21 12
13. Шеньчжень 0:0 13 3 3 7 12 - 20 12
14. Пекин Женьхе 0:0 13 3 3 7 12 - 20 12
15. Шанхай Шэньхуа 13 2 3 8 16 - 23 9
16. Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 13 1 5 7 13 - 23 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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