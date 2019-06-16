Китай: Суперлига 2019
Шеньчжень
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Shenzhen Universiade Sports Centre
Тянцзинь Тэда
23
Guo
Wei
11
Yuan
Zhang
4
Wei
Qiao
14
М'Бенге
Шейх
15
Zhen
Ge
31
Yuanyi
Li
39
Chao
Gan
22
Jinqing
Li
1
Jia
Du
11
Wangsong
Tan
4
Fan
Yang
30
Yang
Liu
II
14
Хайо
Ронг
22
Hao
Guo
13
Kaimu
Zheng
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
11 Yuan ZhangЗащитник
-
4 Wei QiaoЗащитник
-
14 М'Бенге ШейхЗащитник
-
15 Zhen GeЗащитник
- Полузащитник
-
31 Yuanyi LiПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
22 Jinqing LiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Цзю ЯньЗащитник
-
29 Dalong Wang
-
32 Fujun Chen
-
27 Pengchao Zu
-
21 Jingyuan Cai
-
-
16 Жоу Яюн
-
Главный тренер: Хуан Рамон Лопес каро
- Основной состав
-
1 Jia DuВратарь
-
11 Wangsong TanЗащитник
-
4 Fan YangЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
14 Хайо РонгЗащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
-
13 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Yang CaoЗащитник
-
17 Jiakang HuiНападающий
-
27 Weijun Xie
-
20 Haoyu Mao
-
18 Taoyu Piao
-
16 Rui Peng
-
-
Главный тренер: Штилике Ули
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Шеньчжень Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень
Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Пекин Женьхе 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Шеньчжень 1:1 Шаньдун Лунэн Чуньцинь Лифан 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 3:1 Хэбей Форчун Шеньчжень 5:0 Харбин Итэн Шанхай Шэньсинь 0:3 Шеньчжень Шеньчжень 3:1 Далянь Трансенд Нэй Мэнгу Чжунъю 2:1 Шеньчжень Мэйчжоу Хакка 1:3 Шеньчжень Мэйчжоу Мэйсянь Тэчанд 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Яньбянь
Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: +7 =5 -8Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньсинь 2:3 Тянцзинь Тэда Пекин Женьхе 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Хэбей Форчун
Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шэньхуа Ухань Чжоэр 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 4:1 Цзыбо Сандей Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 2:3 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Далянь Ифан 1:2 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 4:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тянцзинь Тэда Цзянсу Сунин 3:2 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:1 ЛАСК Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 3:1 Далянь Ифан Чуньцинь Лифан 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:4 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:0 Тянцзинь Тэда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|13
|12
|0
|1
|27 - 7
|36
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|10
|1
|2
|24 - 10
|31
|3.
|Шанхай СИПГ
|13
|10
|1
|2
|24 - 12
|31
|4.
|Шаньдун Лунэн
|13
|6
|4
|3
|23 - 14
|22
|5.
|Цзянсу Сунин
|0:0
|13
|5
|4
|4
|24 - 20
|19
|6.
|Ухань Чжоэр
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|7.
|Чуньцинь Лифан
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|8.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|9.
|Гуанчжоу Фули
|13
|4
|3
|6
|25 - 31
|15
|10.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|11.
|Далянь Ифан
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|12.
|Хэбей Форчун
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|13.
|Шеньчжень
|0:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|14.
|Пекин Женьхе
|0:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|15.
|Шанхай Шэньхуа
|13
|2
|3
|8
|16 - 23
|9
|16.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|0:0
|13
|1
|5
|7
|13 - 23
|8
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