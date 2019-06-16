Норвегия: Первый дивизион 2019

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Хам-Кам
1:2
Конец матча

Стадион:
Олесунн
0'
0:1
11' Гол
Niklas Fernando Nygaard Castro
41' Желтая карточка
Markus Solbakken
51' Желтая карточка
Менди Жан
1:1
66' Гол
Simen Bolkan Nordli
1:2
69' Гол
Pape Habib Gueye
90'+6
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Феро
Одмар
13
Ruben
Alegre
Guerro
24
Hans
Nordbye
8
Markus
Solbakken
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
17
Simen
Bolkan
Nordli
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Emil
Sildnes
18
Менди
Жан
1
Ли
Андреас
6
Рамстейн
Кай
5
Oddbjoern
Lie
3
Гретарссон
Даниэль
16
Joergen
Hatlehol
21
Ларсен
Петер-Орри
30
Узочакву
Арнест
11
Трандарсон
Арон-Элис
19
Мид
Джернейд
10
Фридьонссон
Хольмберт
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
Хам-Кам
4-2-3-1
Олесунн
3-5-2

Ход матча

11'
0:1
Niklas Fernando Nygaard Castro
(Рамстейн Кай)
41'
Markus Solbakken
 
46'
Petter Olsen
Emil Sildnes
 
51'
Менди Жан
 
66'
Simen Bolkan Nordli
(Petter Olsen)
1:1
67'
 
Карлсен Фредрик
Узочакву Арнест
67'
 
Pape Habib Gueye
Фридьонссон Хольмберт
68'
Ole Erik Midtskogen
Менди Жан
 
69'
1:2
Pape Habib Gueye
(Niklas Fernando Nygaard Castro)
74'
 
Гроннер Йонас
Oddbjoern Lie
80'
Charles Ezeh
Феро Одмар
 

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер
Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Санднес 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Олесунн
Олесунн Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален
Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Олесунн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Хам-Кам 1:3 Олесунн Первый дивизион Олесунн 1:2 Хам-Кам Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 11 9 2 0 21 - 6 29
2. Саннефьёрд 10 6 3 1 19 - 14 21
3. Конгсвингер 11 6 3 2 14 - 9 21
4. КФУМ 10 6 1 3 21 - 13 19
5. Старт 10 6 1 3 18 - 13 19
6. Рёуфосс 10 6 1 3 19 - 17 19
7. Улленсакер-Киса 10 4 2 4 18 - 11 14
8. Ерв 10 3 5 2 14 - 14 14
9. Санднес 10 3 4 3 16 - 14 13
10. Хам-Кам 11 3 4 4 11 - 12 13
11. Согндаль 9 3 2 4 14 - 14 11
12. Нест-Сотра 10 3 2 5 9 - 9 11
13. Скейд 10 2 3 5 11 - 14 9
14. Стрёммен 10 0 5 5 6 - 14 5
15. Нутодден 10 1 1 8 8 - 20 4
16. Тромсдален 10 0 1 9 13 - 38 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Markus Solbakken получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Niklas Castro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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