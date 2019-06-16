Норвегия: Первый дивизион 2019
0:1
11' ГолNiklas Fernando Nygaard Castro
41' Желтая карточкаMarkus Solbakken
51' Желтая карточкаМенди Жан
1:1
66' ГолSimen Bolkan Nordli
1:2
69' ГолPape Habib Gueye
24
Hans
Nordbye
10
Emil
Sildnes
18
Менди
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Hans NordbyeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
-
18 Менди ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Petter OlsenПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Davod Arzani
-
19 Charles Ezeh
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мид ДжернейдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
11'
41'
51'
66'
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер
Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Санднес 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Олесунн
Олесунн Последние 20 матчей: +12 =4 -4Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален
Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Олесунн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|11
|9
|2
|0
|21 - 6
|29
|2.
|Саннефьёрд
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|3.
|Конгсвингер
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|КФУМ
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|5.
|Старт
|10
|6
|1
|3
|18 - 13
|19
|6.
|Рёуфосс
|10
|6
|1
|3
|19 - 17
|19
|7.
|Улленсакер-Киса
|10
|4
|2
|4
|18 - 11
|14
|8.
|Ерв
|10
|3
|5
|2
|14 - 14
|14
|9.
|Санднес
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|10.
|Хам-Кам
|11
|3
|4
|4
|11 - 12
|13
|11.
|Согндаль
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|12.
|Нест-Сотра
|10
|3
|2
|5
|9 - 9
|11
|13.
|Скейд
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|14.
|Стрёммен
|10
|0
|5
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Нутодден
|10
|1
|1
|8
|8 - 20
|4
|16.
|Тромсдален
|10
|0
|1
|9
|13 - 38
|1
Загрузка...