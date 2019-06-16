Швеция: Суперэттан 2019
23
Джурич
Душан
11
Karim
Sadat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Karim SadatНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: +6 =5 -9Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад
Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад Хальмстад 1:2 Эргрюте
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю
Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Мьельбю: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|12
|10
|2
|0
|26 - 9
|32
|2.
|Мьельбю
|12
|8
|1
|3
|16 - 10
|25
|3.
|Браге
|13
|6
|3
|4
|17 - 10
|21
|4.
|Норрбю
|12
|5
|5
|2
|16 - 14
|20
|5.
|Далкурд
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|6.
|Эргрюте ФФ
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|7.
|Дегерфорс
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|8.
|Йёнчёпинг
|12
|5
|2
|5
|18 - 10
|17
|9.
|Вестерос СК
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|10.
|Треллеборг
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|11.
|ГАИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 14
|13
|12.
|Фрей
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|13.
|Сюрианска
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|14.
|Хальмстад
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|15.
|Эстер
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|16.
|Броммапойкарна
|13
|2
|3
|8
|16 - 23
|9
Загрузка...