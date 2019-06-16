Швеция: Суперэттан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2019
Хальмстад
0:0
Первый тайм: 6'
Мьельбю
0' 6'
1
Нильссон
Малькольм
28
Вестерберг
Еспер
4
Юханссон
Андреас
15
Ларссон
Петер
21
Бенгтссон
Андреас
2
Thomas
Boakye
23
Джурич
Душан
6
Алланссон
Йоэль
27
Erik
Ahlstrand
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
11
Karim
Sadat
13
Carljohan
Eriksson
I
3
Amer
Eriksson-Ibragic
4
Max
Watson
2
Терзич
Ади
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
6
Pavle
Vagic
7
Viktor
Gustafson
8
Bubacarr
Jobe
12
David
Loefquist
16
Jacob
Bergstroem
Хальмстад
4-4-2
Мьельбю
4-4-1-1

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад
Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад Хальмстад 1:2 Эргрюте
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю
Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс

Последние игры между собой

Хальмстад: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Мьельбю: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Мьельбю 0:2 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:1 Хальмстад Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Хальмстад Товарищеские матчи
Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 5:1 Хальмстад Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:3 Мьельбю Товарищеские матчи Хальмстад 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Хальмстад 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 12 10 2 0 26 - 9 32
2. Мьельбю 12 8 1 3 16 - 10 25
3. Браге 13 6 3 4 17 - 10 21
4. Норрбю 12 5 5 2 16 - 14 20
5. Далкурд 13 6 2 5 16 - 18 20
6. Эргрюте ФФ 12 5 3 4 17 - 14 18
7. Дегерфорс 13 5 3 5 18 - 18 18
8. Йёнчёпинг 12 5 2 5 18 - 10 17
9. Вестерос СК 13 3 6 4 13 - 13 15
10. Треллеборг 13 3 6 4 16 - 18 15
11. ГАИС 11 3 4 4 10 - 14 13
12. Фрей 13 3 4 6 14 - 25 13
13. Сюрианска 12 3 3 6 12 - 21 12
14. Хальмстад 12 3 2 7 10 - 14 11
15. Эстер 12 1 7 4 10 - 14 10
16. Броммапойкарна 13 2 3 8 16 - 23 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...