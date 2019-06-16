Норвегия: Типпелиген 2019
1:0
17' ГолЭйкрем Магнус
2:0
66' ГолКнутсон Эрлинг
68' Желтая карточкаКнутсон Эрлинг
99
Квоеме
Охи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
45 Emil Breivik
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Erik ToenneНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
Ход матча
17'
1:0
66'
68'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 9
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +13 =3 -4Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде
Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде
Ранхейм Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм
Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад
Последние игры между собой
Мольде: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|8
|1
|3
|28 - 12
|25
|2.
|Одд
|10
|7
|1
|2
|15 - 8
|22
|3.
|Будё-Глимт
|10
|6
|2
|2
|21 - 13
|20
|4.
|Кристиансунд
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|5.
|Бранн
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|6.
|Викинг
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Волеренга
|0:1
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|8.
|Хёугесунн
|11
|4
|4
|3
|17 - 10
|16
|9.
|Русенборг
|1:0
|11
|4
|3
|4
|9 - 14
|15
|10.
|Ранхейм
|11
|4
|1
|6
|13 - 17
|13
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|13.
|Мьёндален
|11
|2
|4
|5
|16 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|15.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|16.
|Тромсё
|10
|2
|1
|7
|10 - 19
|7
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