Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мольде
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6615
Ранхейм
0'
1:0
17' Гол
Эйкрем Магнус
2:0
66' Гол
Кнутсон Эрлинг
68' Желтая карточка
Кнутсон Эрлинг
90'+5
12
Кранинкс
Алекс
22
Реммер
Кристофер
5
Форрен
Вегард
4
Габриэльсен
Рубен
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
11
Martin
Ellingsen
9
Мострем
Маттиас
7
Эйкрем
Магнус
14
Кнутсон
Эрлинг
99
Квоеме
Охи
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
3
Daniel
Kvande
4
Фуру
Ивар
24
Aleksander
Foosnaes
7
Региниуссен
Мадс
6
Magnus
Blakstad
16
Скарсем
Олаус
15
Erik
Toenne
9
Michael
Karlsen
26
Ola
Solbakken
Мольде
4-2-3-1
Ранхейм
4-3-3

Ход матча

17'
Эйкрем Магнус
(Кнутсон Эрлинг)
1:0
60'
Хестад Эйрик
Мострем Маттиас
 
66'
Кнутсон Эрлинг
(Реммер Кристофер)
2:0
68'
Кнутсон Эрлинг
 
72'
 
Eirik Valla Doennem
Ola Solbakken
74'
Джеймс Леке
Кнутсон Эрлинг
 
81'
Хуссейн Эцаз
Эурснес Фредрик
 
84'
 
Joergen Oeveraas
Oeyvind Alseth
85'
 
Sondre Soerloekk
Michael Karlsen

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде
Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде
Ранхейм Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм
Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад

Последние игры между собой

Мольде: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Мольде 2:3 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Ранхейм Товарищеские матчи Мольде 1:1 Ранхейм Товарищеские матчи
Мольде 6:0 Ранхейм Кубок НМ Мольде 3:2 Ранхейм Товарищеские матчи Мольде 1:1 Ранхейм Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 12 8 1 3 28 - 12 25
2. Одд 10 7 1 2 15 - 8 22
3. Будё-Глимт 10 6 2 2 21 - 13 20
4. Кристиансунд 11 5 3 3 12 - 11 18
5. Бранн 12 5 3 4 15 - 14 18
6. Викинг 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Волеренга 0:1 11 5 2 4 17 - 14 17
8. Хёугесунн 11 4 4 3 17 - 10 16
9. Русенборг 1:0 11 4 3 4 9 - 14 15
10. Ранхейм 11 4 1 6 13 - 17 13
11. Лиллестрём 11 3 3 5 10 - 17 12
12. Сарпсборг-08 10 2 4 4 9 - 11 10
13. Мьёндален 11 2 4 5 16 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 12 - 17 9
15. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
16. Тромсё 10 2 1 7 10 - 19 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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