Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Скейд
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 910
КФУМ
0'
24' Желтая карточка
Moses Mawa
0:1
44' Гол
Хаммер Йорген
50' Желтая карточка
Хаммер Йорген
54' Желтая карточка
Будусон Джонни
61' Желтая карточка
Эбю Олав
75' Желтая карточка
Tore Andre Soeraas
1:1
90' Гол
David Tavakoli
90'+5
30
Idar
Nordby
Lysgaard
19
Ahmed
El-Amrani
17
Ayoub
Aleesami
5
Tom
Even
Skogsrud
4
Kim
Eugen
Skogsrud
22
Henning
Toensberg
Andresen
6
Mohammed
Mahnin
7
Hassan
Mohamed
Yousef
11
Будусон
Джонни
9
David
Tavakoli
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
12
Knut-Andre
Skjaerstein
25
Tobias
Collett
28
Emmanuel
Troudart
33
Хаммер
Йорген
3
Dadi
Dodou
Gaye
18
Эбю
Олав
21
Tore
Andre
Soeraas
26
Lars
Olden
Larsen
8
Сортевик
Стиан
31
Брикс
Кристиан
11
Moses
Mawa
Скейд
4-3-3
КФУМ
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Moses Mawa
44'
0:1
Хаммер Йорген
(Эбю Олав)
50'
 
Хаммер Йорген
54'
Будусон Джонни
 
61'
 
Эбю Олав
68'
Taofeek Ismaheel
Будусон Джонни
 
75'
 
Tore Andre Soeraas
77'
 
Robin Rasch
Tobias Collett
81'
Mustafa Hassan Ahmad
Johannes Andres Nunez Godoy
 
84'
 
Fisnik Kastrati
Эбю Олав
89'
Mathias Dahl Abelsen
Hassan Mohamed Yousef
 
90'
 
Mansour Gueye II
Lars Olden Larsen
90'
David Tavakoli
1:1

Предыдущие игры

Скейд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд
Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд Скейд 0:0 Ерв Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд Скейд 2:0 Брюне Скейд 1:0 Арендал Хёдд 2:1 Скейд Скейд 2:1 Браттвог Видар 0:4 Скейд Скейд 2:1 Эгерсунд
КФУМ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
КФУМ 4:1 Нутодден Тромсдален 2:3 КФУМ Аскер 2:3 КФУМ КФУМ 1:0 Стрёммен
Согндаль 4:2 КФУМ КФУМ 5:0 Ерв Норстранд 0:1 КФУМ Санднес 2:3 КФУМ КФУМ 2:1 Нест-Сотра Конгсвингер 0:0 КФУМ КФУМ 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 КФУМ Осане 1:3 КФУМ КФУМ 1:2 Осане Фредрикстад 1:1 КФУМ КФУМ 3:0 Фредрикстад КФУМ 3:1 Эгерсунд Волеренга-2 1:3 КФУМ КФУМ 1:1 Брюне КФУМ 1:0 Вард Хёугесунн

Последние игры между собой

Скейд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
КФУМ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Скейд 2:3 КФУМ Второй дивизион КФУМ 1:1 Скейд Второй дивизион КФУМ 1:2 Скейд Второй дивизион Скейд 1:2 КФУМ Второй дивизион
КФУМ 0:1 Скейд Второй дивизион Скейд 1:3 КФУМ Второй дивизион КФУМ 1:2 Скейд Товарищеские матчи КФУМ 3:0 Скейд 2-й дивизион Скейд 0:2 КФУМ 2-й дивизион КФУМ 1:1 Скейд 2-й дивизион КФУМ 5:2 Скейд 2-й дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 11 9 2 0 21 - 6 29
2. Саннефьёрд 11 7 3 1 21 - 14 24
3. Конгсвингер 11 6 3 2 14 - 9 21
4. КФУМ 11 6 2 3 22 - 14 20
5. Старт 10 6 1 3 18 - 13 19
6. Рёуфосс 11 6 1 4 20 - 22 19
7. Улленсакер-Киса 11 5 2 4 23 - 12 17
8. Ерв 11 3 6 2 14 - 14 15
9. Согндаль 10 4 2 4 18 - 16 14
10. Санднес 11 3 5 3 16 - 14 14
11. Хам-Кам 11 3 4 4 11 - 12 13
12. Нест-Сотра 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Скейд 11 2 4 5 12 - 15 10
14. Стрёммен 11 0 5 6 8 - 18 5
15. Нутодден 11 1 1 9 8 - 22 4
16. Тромсдален 11 0 2 9 15 - 40 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Хаммер Йорген бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Moses Mawa получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordre Asen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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