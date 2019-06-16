Норвегия: Первый дивизион 2019
Скейд
1:1
Конец матча
Стадион: Nordre Asen Зрители: 910
КФУМ
24' Желтая карточкаMoses Mawa
0:1
44' ГолХаммер Йорген
50' Желтая карточкаХаммер Йорген
54' Желтая карточкаБудусон Джонни
61' Желтая карточкаЭбю Олав
75' Желтая карточкаTore Andre Soeraas
1:1
90' ГолDavid Tavakoli
18
Эбю
Олав
11
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
Ход матча
24'
44'
0:1
50'
54'
61'
90'
1:1
Предыдущие игры
Скейд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд
КФУМ Последние 20 матчей: +13 =3 -4КФУМ 4:1 Нутодден Тромсдален 2:3 КФУМ Аскер 2:3 КФУМ КФУМ 1:0 Стрёммен
Последние игры между собой
Скейд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
КФУМ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|11
|9
|2
|0
|21 - 6
|29
|2.
|Саннефьёрд
|11
|7
|3
|1
|21 - 14
|24
|3.
|Конгсвингер
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|КФУМ
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|5.
|Старт
|10
|6
|1
|3
|18 - 13
|19
|6.
|Рёуфосс
|11
|6
|1
|4
|20 - 22
|19
|7.
|Улленсакер-Киса
|11
|5
|2
|4
|23 - 12
|17
|8.
|Ерв
|11
|3
|6
|2
|14 - 14
|15
|9.
|Согндаль
|10
|4
|2
|4
|18 - 16
|14
|10.
|Санднес
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|11.
|Хам-Кам
|11
|3
|4
|4
|11 - 12
|13
|12.
|Нест-Сотра
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Скейд
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|14.
|Стрёммен
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|15.
|Нутодден
|11
|1
|1
|9
|8 - 22
|4
|16.
|Тромсдален
|11
|0
|2
|9
|15 - 40
|2
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