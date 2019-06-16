Норвегия: Типпелиген 2019
Мьёндален
1:1
Конец матча
Стадион: Consto Arena Зрители: 1978
Кристиансунд
1:0
22' ГолChristian Gauseth
59' Желтая карточкаBendik Bye
80' Желтая карточкаJibril Bojang
1:1
85' ГолДиоп Амиду
90' Желтая карточкаPaal Erik Ulvestad
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
13
Bendik
Bye
20
Thomas
Amang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Латифу АкимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
-
13 Bendik ByeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Thomas AmangНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
22'
59'
80'
85'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 9
-
5 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +8 =5 -7Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём
Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =6 -4Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд
Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Хёдд Кристиансунд 1:3 Бранн Ранхейм 2:3 Кристиансунд Мольде 2:2 Кристиансунд
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|8
|1
|3
|28 - 12
|25
|2.
|Одд
|10
|7
|1
|2
|15 - 8
|22
|3.
|Будё-Глимт
|10
|6
|2
|2
|21 - 13
|20
|4.
|Кристиансунд
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|5.
|Бранн
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|6.
|Викинг
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Волеренга
|0:1
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|8.
|Хёугесунн
|11
|4
|4
|3
|17 - 10
|16
|9.
|Русенборг
|1:0
|11
|4
|3
|4
|9 - 14
|15
|10.
|Ранхейм
|11
|4
|1
|6
|13 - 17
|13
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|13.
|Мьёндален
|11
|2
|4
|5
|16 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|15.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|16.
|Тромсё
|10
|2
|1
|7
|10 - 19
|7
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