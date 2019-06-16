Норвегия: Типпелиген 2019

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Мьёндален
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1978
Кристиансунд
0'
1:0
22' Гол
Christian Gauseth
59' Желтая карточка
Bendik Bye
80' Желтая карточка
Jibril Bojang
1:1
85' Гол
Диоп Амиду
90' Желтая карточка
Paal Erik Ulvestad
90'+4
12
Лунд
Юлиан
Файе
4
William
Saelid
Sell
2
Quint
Jansen
23
Sondre
Solholm
Johansen
3
Vetle
Dragsnes
7
Tonny
Brochmann
11
Christian
Gauseth
33
Stian
Semb
Aasmundsen
8
Брустад
Фредрик
10
Оксеан
Оливье
9
Sondre
Liseth
1
Макдермот
Шон
19
Коли
Алиу
5
Dan
Peter
Ulvestad
25
Henrik
Gjesdal
3
Christoffer
Aasbak
8
Haris
Cirak
21
Диоп
Амиду
13
Bendik
Bye
11
Кастрати
Фламур
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
20
Thomas
Amang
Мьёндален
4-3-3
Кристиансунд
4-2-3-1

Ход матча

22'
Christian Gauseth
(Оксеан Оливье)
1:0
46'
 
Bent Soermo
Henrik Gjesdal
59'
 
Bendik Bye
65'
 
Sondre Soerli
Thomas Amang
65'
 
Paal Erik Ulvestad
Haris Cirak
77'
Jibril Bojang
Брустад Фредрик
 
80'
Jibril Bojang
 
85'
1:1
Диоп Амиду
(Dan Peter Ulvestad)
87'
Vamoiti Diomande
Sondre Liseth
 
89'
Alfred Scriven
Оксеан Оливье
 
90'
 
Paal Erik Ulvestad

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём
Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд
Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Хёдд Кристиансунд 1:3 Бранн Ранхейм 2:3 Кристиансунд Мольде 2:2 Кристиансунд

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Кристиансунд 0:2 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 3:1 Кристиансунд Первый дивизион Мьёндален 2:2 Кристиансунд Первый дивизион Кристиансунд 1:1 Мьёндален Первый дивизион
Кристиансунд 0:2 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 2:1 Кристиансунд Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 12 8 1 3 28 - 12 25
2. Одд 10 7 1 2 15 - 8 22
3. Будё-Глимт 10 6 2 2 21 - 13 20
4. Кристиансунд 11 5 3 3 12 - 11 18
5. Бранн 12 5 3 4 15 - 14 18
6. Викинг 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Волеренга 0:1 11 5 2 4 17 - 14 17
8. Хёугесунн 11 4 4 3 17 - 10 16
9. Русенборг 1:0 11 4 3 4 9 - 14 15
10. Ранхейм 11 4 1 6 13 - 17 13
11. Лиллестрём 11 3 3 5 10 - 17 12
12. Сарпсборг-08 10 2 4 4 9 - 11 10
13. Мьёндален 11 2 4 5 16 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 12 - 17 9
15. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
16. Тромсё 10 2 1 7 10 - 19 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Кристиан Гаусет бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Consto Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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