Норвегия: Первый дивизион 2019
Ерв
0:0
Конец матча
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr Зрители: 1456
Санднес
62' Желтая карточкаMartin Hoel Andersen
69' Желтая карточкаAxel Kryger
90' Желтая карточкаChristian Landu Landu
90' Желтая карточкаKristoffer Toennessen
27
Анене
Чума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Анене ЧумаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Арам ХалилиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
-
23 Хейгре ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
Ход матча
Предыдущие игры
Ерв Последние 20 матчей: +5 =8 -7Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд
Санднес Последние 20 матчей: +7 =6 -7Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес
Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес Хёугесунн 3:0 Санднес Викинг 5:1 Санднес Левангер 3:4 Санднес Санднес 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Санднес Санднес 1:1 Нест-Сотра Санднес 1:0 Согндаль
Последние игры между собой
Ерв: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0
Санднес: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|11
|9
|2
|0
|21 - 6
|29
|2.
|Саннефьёрд
|11
|7
|3
|1
|21 - 14
|24
|3.
|Конгсвингер
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|КФУМ
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|5.
|Старт
|10
|6
|1
|3
|18 - 13
|19
|6.
|Рёуфосс
|11
|6
|1
|4
|20 - 22
|19
|7.
|Улленсакер-Киса
|11
|5
|2
|4
|23 - 12
|17
|8.
|Ерв
|11
|3
|6
|2
|14 - 14
|15
|9.
|Согндаль
|10
|4
|2
|4
|18 - 16
|14
|10.
|Санднес
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|11.
|Хам-Кам
|11
|3
|4
|4
|11 - 12
|13
|12.
|Нест-Сотра
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Скейд
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|14.
|Стрёммен
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|15.
|Нутодден
|11
|1
|1
|9
|8 - 22
|4
|16.
|Тромсдален
|11
|0
|2
|9
|15 - 40
|2
Загрузка...