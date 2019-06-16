Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
Ерв
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1456
Санднес
0'
62' Желтая карточка
Martin Hoel Andersen
69' Желтая карточка
Axel Kryger
90' Желтая карточка
Christian Landu Landu
90' Желтая карточка
Kristoffer Toennessen
90'+5
1
Benjamin
Boujar
5
Peter
Reinhardsen
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
2
Torje
Wichne
8
Thomas
Zernichow
6
Вихманн
Матиас
17
Martin
Hoel
Andersen
19
Kristoffer
Toennessen
23
Ole
Marius
Haabestad
27
Анене
Чума
23
Хейгре
Пол
18
Bjoernar
Holmvik
16
Хейккиля
Тапио
14
Akinsola
Akinyemi
17
Ingvald
Halgunset
4
Axel
Kryger
6
Christian
Landu
Landu
7
Simon
Colina
15
Vegard
Oestraat
Erlien
30
Kent
Haavard
Eriksen
9
Угвуаду
Оньекачи
Ерв
3-5-2
Санднес
4-3-1-2

Ход матча

62'
Martin Hoel Andersen
 
69'
 
Axel Kryger
73'
Брендсред Маркус
Ole Marius Haabestad
 
78'
Haakon Suggelia
Martin Hoel Andersen
 
82'
 
Adrian Berntsen
Simon Colina
90'
 
Christian Landu Landu
90'
 
Daniel Edvardsen
Vegard Oestraat Erlien
90'
Kristoffer Toennessen
 

Предыдущие игры

Ерв Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд
Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Ерв 1:2 Конгсвингер Мьёндален 1:1 Ерв Ерв 0:0 Левангер Олесунн 1:1 Ерв Ерв 1:0 Стрёммен
Санднес Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес
Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес Хёугесунн 3:0 Санднес Викинг 5:1 Санднес Левангер 3:4 Санднес Санднес 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Санднес Санднес 1:1 Нест-Сотра Санднес 1:0 Согндаль

Последние игры между собой

Ерв: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0
Санднес: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
Ерв 1:1 Санднес Первый дивизион Санднес 0:0 Ерв Первый дивизион Ерв 2:0 Санднес Первый дивизион Санднес 0:3 Ерв Первый дивизион
Ерв 2:0 Санднес Первый дивизион Санднес 0:1 Ерв Первый дивизион Ерв 0:0 Санднес Первый дивизион Санднес 2:2 Ерв Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 11 9 2 0 21 - 6 29
2. Саннефьёрд 11 7 3 1 21 - 14 24
3. Конгсвингер 11 6 3 2 14 - 9 21
4. КФУМ 11 6 2 3 22 - 14 20
5. Старт 10 6 1 3 18 - 13 19
6. Рёуфосс 11 6 1 4 20 - 22 19
7. Улленсакер-Киса 11 5 2 4 23 - 12 17
8. Ерв 11 3 6 2 14 - 14 15
9. Согндаль 10 4 2 4 18 - 16 14
10. Санднес 11 3 5 3 16 - 14 14
11. Хам-Кам 11 3 4 4 11 - 12 13
12. Нест-Сотра 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Скейд 11 2 4 5 12 - 15 10
14. Стрёммен 11 0 5 6 8 - 18 5
15. Нутодден 11 1 1 9 8 - 22 4
16. Тромсдален 11 0 2 9 15 - 40 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...