Кубок Америки 2019

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

50' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

49' Эквадор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Кайседо Бедер получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Кайседо Бедер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Суарес Луис упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

44' Веласко Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Орехуэла Джефферсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

41' Касерес Мартин из команды Уругвай пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

41' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Суарес Луис из команды Уругвай плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

40' Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

40' Кайседо Бедер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

35' Хорошая попытка от Нандес Найтан , был неплохой удар, но вратарь спас

33' Г О О О О Л - Кавани Эдинсон забил потрясным ударом ножницами!

32' Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Эквадор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Кайседо Бедер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Хорошо играет на выходе Муслера Фернандо - мяч в ее руках

30' Валенсия Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

30' Эквадор делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

28' Удар от ворот произведет Эквадор

28' Пространство открывается для Лодейро Николас , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

28' Валенсия Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Кавани Эдинсон нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

27' Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Эквадор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Эквадор

25' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

25' Бетанкур Родриго не смог попасть в створ ударом издали

25' Суарес Луис пробил со штрафного прямо в стенку

24' Матч возобновлен

21' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

21' Ох, нехорошо это выглядит. Лодейро Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Лодейро Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Хорошо играет на выходе Муслера Фернандо - мяч в ее руках

18' Хименес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игрок из команды Эквадор вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Лодейро Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Мена Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

14' Лодейро Николас получил желтую карточку от судьи

14' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

10' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

10' Бетанкур Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Касерес Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Плохо играет Муслера Фернандо - неудачный вынос, и мяч у соперниц

8' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Г О О О О Л - Лодейро Николас изменил счет на табло!

6' Удар от ворот произведет Эквадор

5' Контроль мяча: [team1]: 85%, [team2]: 15%.

4' Суарес Луис из команды Уругвай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

4' Удар от ворот произведет Эквадор

3' Матч возобновлен

3' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

2' Ачильер Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Годин Диего ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

1' Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Уругвай начинает с центра поля