Кубок Америки 2019
1:0
6' ГолЛодейро Николас
14' Желтая карточкаЛодейро Николас
24' Красная карточкаAbel Mathias Platero Hernandez III
2:0
33' ГолКавани Эдинсон
3:0
44' ГолСуарес Луис
63' Желтая карточкаХименес Хосе
4:0
78' Гол в свои воротаМина Артуро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Макси ГомесНападающий
-
Главный тренер: Табарес Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мена АнхельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Ортис ПедроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гомес Эрнан
Ход матча
6'
1:0
14'
33'
2:0
44'
3:0
63'
78'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
9 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 2
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Уругвай Последние 20 матчей: +11 =1 -8Уругвай 3:0 Панама Аргентина (жен) 3:1 Уругвай Уругвай 4:0 Таиланд Уругвай 3:0 Узбекистан
Франция (жен) 6:0 Уругвай Франция 1:0 Уругвай Уругвай 0:1 Бразилия Япония 4:3 Уругвай Южная Корея 2:1 Уругвай Мексика 1:4 Уругвай Уругвай 0:2 Франция Уругвай 2:1 Португалия Уругвай 3:0 РОССИЯ Уругвай 1:0 Саудовская Аравия Египет 0:1 Уругвай Уругвай 3:0 Узбекистан Уэльс 0:1 Уругвай Уругвай 2:0 Чехия Австрия 2:1 Уругвай Польша 0:0 Уругвай
Эквадор Последние 20 матчей: +7 =4 -9Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор Гондурас 0:0 Эквадор США 1:0 Эквадор
Панама 1:2 Эквадор Перу 0:2 Эквадор Оман 0:0 Эквадор Катар 4:3 Эквадор Эквадор 2:0 Гватемала Эквадор 2:0 Ямайка Эквадор 1:3 Аргентина Чили 2:1 Эквадор Эквадор 1:2 Перу Бразилия 2:0 Эквадор Эквадор 3:1 Тринидад и Тобаго Эквадор 3:0 Сальвадор Эквадор 1:1 Венесуэла Эквадор 0:2 Колумбия Парагвай 2:1 Эквадор Эквадор 3:1 Гондурас
Последние игры между собой
Уругвай: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Эквадор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Уругвай
94.8% (146)
Ничья
3.9% (6)
Эквадор
1.3% (2)
2:1 Уругвай
31.2% (48)
2:0 Уругвай
28.6% (44)
1:0 Уругвай
18.2% (28)
3:1 Уругвай
7.8% (12)
3:0 Уругвай
2.6% (4)
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