Кубок Америки 2019

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Уругвай
4:0
Конец матча

Стадион:
Эквадор
0'
1:0
6' Гол
Лодейро Николас
14' Желтая карточка
Лодейро Николас
24' Красная карточка
Abel Mathias Platero Hernandez III
2:0
33' Гол
Кавани Эдинсон
3:0
44' Гол
Суарес Луис
63' Желтая карточка
Хименес Хосе
4:0
78' Гол в свои ворота
Мина Артуро
90'+5
1
Муслера
Фернандо
22
Касерес
Мартин
2
Хименес
Хосе
3
Годин
Диего
17
Лашальт
Диего
8
Нандес
Найтан
5
Весино
Матиас
6
Бетанкур
Родриго
7
Лодейро
Николас
9
Суарес
Луис
21
Кавани
Эдинсон
22
Домингес
Александр
17
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
2
Мина
Артуро
21
Ачильер
Габриэль
19
Кайседо
Бедер
15
Интриаго
Джефферсон
18
Орехуэла
Джефферсон
16
Валенсия
Антонио
10
Мена
Анхель
11
Eduar
Preciado
13
Валенсия
Эннер
Уругвай
4-3-1-2
Эквадор
4-2-3-1

Ход матча

6'
Лодейро Николас
(Суарес Луис)
1:0
14'
Лодейро Николас
 
24'
 
Abel Mathias Platero Hernandez III
29'
 
Веласко Педро
Мена Анхель
33'
Кавани Эдинсон
(Годин Диего)
2:0
44'
Суарес Луис
(Касерес Мартин)
3:0
46'
 
Ибарра Ромарио
Eduar Preciado
63'
Хименес Хосе
 
64'
Перейро Гастон
Нандес Найтан
 
75'
Торрейра Лукас
Лодейро Николас
 
78'
Мина Артуро
4:0
81'
Вальверде Федерико
Весино Матиас
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 2
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Уругвай Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Уругвай 3:0 Панама Аргентина (жен) 3:1 Уругвай Уругвай 4:0 Таиланд Уругвай 3:0 Узбекистан
Франция (жен) 6:0 Уругвай Франция 1:0 Уругвай Уругвай 0:1 Бразилия Япония 4:3 Уругвай Южная Корея 2:1 Уругвай Мексика 1:4 Уругвай Уругвай 0:2 Франция Уругвай 2:1 Португалия Уругвай 3:0 РОССИЯ Уругвай 1:0 Саудовская Аравия Египет 0:1 Уругвай Уругвай 3:0 Узбекистан Уэльс 0:1 Уругвай Уругвай 2:0 Чехия Австрия 2:1 Уругвай Польша 0:0 Уругвай
Эквадор Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор Гондурас 0:0 Эквадор США 1:0 Эквадор
Панама 1:2 Эквадор Перу 0:2 Эквадор Оман 0:0 Эквадор Катар 4:3 Эквадор Эквадор 2:0 Гватемала Эквадор 2:0 Ямайка Эквадор 1:3 Аргентина Чили 2:1 Эквадор Эквадор 1:2 Перу Бразилия 2:0 Эквадор Эквадор 3:1 Тринидад и Тобаго Эквадор 3:0 Сальвадор Эквадор 1:1 Венесуэла Эквадор 0:2 Колумбия Парагвай 2:1 Эквадор Эквадор 3:1 Гондурас

Последние игры между собой

Уругвай: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Эквадор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Уругвай 2:1 Эквадор Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Эквадор 2:1 Уругвай Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Эквадор 1:0 Уругвай Чемпионат Мира Уругвай 1:1 Эквадор Чемпионат Мира
Эквадор 1:2 Уругвай Чемпионат Мира Уругвай 0:0 Эквадор Чемпионат Мира

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Уругвай Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Чили Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Япония Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эквадор Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mineirao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Уругвай 4:0 Эквадор
Уругвай
94.8% (146)
Ничья
3.9% (6)
Эквадор
1.3% (2)
2:1 Уругвай
31.2% (48)
2:0 Уругвай
28.6% (44)
1:0 Уругвай
18.2% (28)
3:1 Уругвай
7.8% (12)
3:0 Уругвай
2.6% (4)
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