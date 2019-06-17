Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
ВПС
1:2
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
0:1
32' Гол
Рангел
0:2
44' Гол
Саксман Вилле
49' Желтая карточка
Виртанен Отсо
1:2
51' Гол
Морриссей Стивен
58' Желтая карточка
Воутилайнен Джерри
73' Желтая карточка
Оямаа Хиндрек
86' Желтая карточка
Thiaw Issa
87' Желтая карточка
Хольмгрен Хампус
90' Желтая карточка
Luis Murillo
90'+4
1
Компалла
Мартин
15
Оямаа
Хиндрек
3
Eero-Matti
Auvinen
2
Лахти
Тими
19
Martti
Haukioja
9
Ляхде
Юхо
6
Воутилайнен
Джерри
14
Jonas
Hakkinen
10
Морриссей
Стивен
11
Alain
Ebwelle
25
Momodou
Sarr
1
Виртанен
Отсо
13
Luis
Murillo
33
Солдо
Винко
17
Манга
Таби
2
Kalle
Taimi
20
Саксман
Вилле
25
Tommi
Jyry
3
Reuben
Ayarna
8
Petteri
Pennanen
9
Рангел
11
Ilmari
Niskanen
ВПС
КуПС

Ход матча

32'
0:1
Рангел
44'
0:2
Саксман Вилле
49'
 
Виртанен Отсо
51'
Морриссей Стивен
1:2
58'
Воутилайнен Джерри
 
66'
Аланко Саму
Ляхде Юхо
 
68'
 
Thiaw Issa
Reuben Ayarna
68'
 
Карялайнен Расмус
Рангел
70'
Aatu Laatikainen
Jonas Hakkinen
 
73'
Оямаа Хиндрек
 
79'
Хольмгрен Хампус
Momodou Sarr
 
86'
 
Thiaw Issa
87'
Хольмгрен Хампус
 
88'
 
Arttu Heinonen
Tommi Jyry
90'
 
Luis Murillo

Предыдущие игры

ВПС Последние 20 матчей: +5 =6 -9
ХИФК 2:1 ВПС Мариехамн 1:0 ВПС ВПС 0:1 РоПС ВПС 1:3 Мариехамн
Хонка 1:1 ВПС ВПС 1:1 ХИК Лахти 1:1 ВПС ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 2:2 Коккола ПВ Ильвес 0:0 ВПС ВПС 1:2 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС Гнистан 1:3 ВПС Ильвес 3:0 ВПС ВПС 0:1 Коккола ПВ ВПС 2:1 РоПС ВПС 1:0 КуПС СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС Хонка 3:1 ВПС ВПС 1:2 РоПС
КуПС Последние 20 матчей: +8 =6 -6
КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 Ильвес Интер Турку 1:0 КуПС ХИФК 1:1 КуПС
КуПС 3:1 Коккола ПВ Мариехамн 3:4 КуПС РоПС 0:1 КуПС КуПС 0:3 Хонка КуПС 0:0 ХИК Лахти 3:3 КуПС КуПС 2:2 РоПС РоПС 3:2 КуПС КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:0 КуПС Коккола ПВ 1:1 КуПС Ильвес 4:1 КуПС Мариехамн 1:2 КуПС КуПС 2:1 ТПС КуПС 2:0 Ильвес ВПС 0:3 КуПС

Последние игры между собой

ВПС: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
КуПС: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
ВПС 1:0 КуПС Кубок ВПС 0:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:2 ВПС Вейккауслига ВПС 0:2 КуПС Вейккауслига
ВПС 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 ВПС Вейккауслига ВПС 2:2 КуПС Вейккауслига ВПС 1:1 КуПС Вейккауслига ВПС 3:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:2 КуПС Кубок лиги ВПС 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 ВПС Вейккауслига КуПС 1:0 ВПС Вейккауслига КуПС 0:1 ВПС Вейккауслига ВПС 0:3 КуПС Вейккауслига ВПС 1:1 КуПС Вейккауслига ВПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:2 КуПС Вейккауслига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Саксман Вилле бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Рангел бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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