Финляндия: Вейккауслига 2019
ВПС
1:2
Конец матча
Стадион: Хиеталахти
КуПС
0:1
32' ГолРангел
0:2
44' ГолСаксман Вилле
49' Желтая карточкаВиртанен Отсо
1:2
51' ГолМорриссей Стивен
58' Желтая карточкаВоутилайнен Джерри
73' Желтая карточкаОямаа Хиндрек
86' Желтая карточкаThiaw Issa
87' Желтая карточкаХольмгрен Хампус
90' Желтая карточкаLuis Murillo
25
Momodou
Sarr
13
Luis
Murillo
33
Солдо
Винко
17
Манга
Таби
25
Tommi
Jyry
9
Рангел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Momodou SarrНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Petri Vuorinen
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Luis MurilloЗащитник
-
33 Солдо ВинкоЗащитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Tommi JyryПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
23 Thiaw Issa
-
-
19 Cem Felek
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
Ход матча
32'
0:1
44'
0:2
49'
51'
1:2
66'
73'
86'
87'
90'
Предыдущие игры
ВПС Последние 20 матчей: +5 =6 -9ХИФК 2:1 ВПС Мариехамн 1:0 ВПС ВПС 0:1 РоПС ВПС 1:3 Мариехамн
КуПС Последние 20 матчей: +8 =6 -6КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 Ильвес Интер Турку 1:0 КуПС ХИФК 1:1 КуПС
Последние игры между собой
ВПС: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
КуПС: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
ВПС 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 ВПС Вейккауслига ВПС 2:2 КуПС Вейккауслига ВПС 1:1 КуПС Вейккауслига ВПС 3:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:2 КуПС Кубок лиги ВПС 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 ВПС Вейккауслига КуПС 1:0 ВПС Вейккауслига КуПС 0:1 ВПС Вейккауслига ВПС 0:3 КуПС Вейккауслига ВПС 1:1 КуПС Вейккауслига ВПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:2 КуПС Вейккауслига
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