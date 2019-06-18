Финляндия: Вейккауслига 2019
ХИФК
1:0
Перерыв
Стадион: Telia 5G-areena
СЯК Сейнайоки
1:0
8' ГолJakob Masloe Dunsby
29' Желтая карточкаJoonas Sundman
32' Желтая карточкаМянтюля Теро
34' Желтая карточкаПатронен Ханну
36' Желтая карточкаJude Ekow Arthur
20
Хассан
Сисей
24
Мянтюля
Теро
50
Toro
II
15
Эльхи
Тревор
23
Кадио
Дидье
30
Надсон
Жозе
77
Акофф
Дион
10
Billy
Ions
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Хассан СисейЗащитник
- Защитник
-
24 Мянтюля ТероЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Toro IIНападающий
- Запасные игроки
-
10 Гела ЧевдетПолузащитник
-
-
-
25 Foday Manneh
-
22 Elsaid Maher
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Эльхи ТреворЗащитник
-
23 Кадио ДидьеЗащитник
-
30 Надсон ЖозеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Акофф ДионНападающий
-
10 Billy IonsНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Малоло ОбедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alexei Eremenko
Ход матча
8'
29'
32'
34'
36'
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: +7 =5 -8ХИФК 2:1 ВПС ХИФК 1:1 Интер Турку Коккола ПВ 1:1 ХИФК ХИФК 1:1 КуПС
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +5 =8 -7КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки
Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка РоПС 0:1 СЯК Сейнайоки
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
СЯК Сейнайоки: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
ХИФК 3:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИФК 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 4:1 ХИФК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 СЯК Сейнайоки Кубок Суоми СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Икконен СЯК Сейнайоки 4:0 ХИФК Икконен СЯК Сейнайоки 3:1 ХИФК Икконен
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