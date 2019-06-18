Финляндия: Вейккауслига 2019

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ХИФК
1:0
Перерыв

Стадион:
СЯК Сейнайоки
0'
1:0
8' Гол
Jakob Masloe Dunsby
29' Желтая карточка
Joonas Sundman
32' Желтая карточка
Мянтюля Теро
34' Желтая карточка
Патронен Ханну
36' Желтая карточка
Jude Ekow Arthur
77
Ориджи
Арнольд
20
Хассан
Сисей
4
Патронен
Ханну
24
Мянтюля
Теро
6
Riku
Selander
18
Matias
Haenninen
14
Тикиньо
Франсиско
17
Jani
Baeckman
13
Jakob
Masloe
Dunsby
19
Kevin
Larsson
50
Toro
II
33
Аксалу
Михкель
15
Эльхи
Тревор
23
Кадио
Дидье
30
Надсон
Жозе
16
Joonas
Sundman
7
Ягуби
Моштаг
8
Ерёменко
Сергей
6
Jude
Ekow
Arthur
77
Акофф
Дион
10
Billy
Ions
11
Олейник
Денис
ХИФК
СЯК Сейнайоки

Ход матча

8'
Jakob Masloe Dunsby
1:0
29'
 
Joonas Sundman
32'
Мянтюля Теро
 
34'
Патронен Ханну
 
36'
 
Jude Ekow Arthur
45'
Tino Palmasto
Мянтюля Теро
 

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ХИФК 2:1 ВПС ХИФК 1:1 Интер Турку Коккола ПВ 1:1 ХИФК ХИФК 1:1 КуПС
ХИФК 1:1 Мариехамн РоПС 1:0 ХИФК ХИФК 2:0 Хонка ХИК 1:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Мариехамн 3:0 ХИФК ХИФК 1:3 Интер Турку ХИФК 1:2 Хонка Лахти 2:1 ХИФК ХИК 1:0 ХИФК Каяани 0:1 ХИФК ХИФК 2:1 Коккола ПВ ХИФК 1:0 КТП Ювяскюля 0:2 ХИФК Экенес ИФ 0:3 ХИФК
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +5 =8 -7
КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки
Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка РоПС 0:1 СЯК Сейнайоки

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
СЯК Сейнайоки: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИФК 0:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:3 ХИФК Вейккауслига
ХИФК 3:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИФК 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 4:1 ХИФК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 СЯК Сейнайоки Кубок Суоми СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Икконен СЯК Сейнайоки 4:0 ХИФК Икконен СЯК Сейнайоки 3:1 ХИФК Икконен
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Мянтюля Теро уходит, Tino Palmasto вместо него
  • Желтая карточка
    36'
    Jude Ekow Arthur получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Патронен Ханну получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Мянтюля Теро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Joonas Sundman получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Jakob Masloe Dunsby бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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