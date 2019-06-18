Кубок Америки 2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Боливия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

49' Бехарано Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Хорошо играет на выходе Лампе Карлос - мяч в ее руках

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

47' Перу вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Г О О О О Л - Герреро Паоло изменил счет на табло!

45' Куэва Кристиан разрезает оборону соперника отличным пасом

45' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Бехарано Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Бехарано Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Герреро Паоло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Джузино Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Перу вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Перу вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Перу вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

39' Боливия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Боливия

38' Перу вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Трауко Мигель из команды Перу пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Герреро Паоло наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

36' Перу вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

35' Самбрано Очандарте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Боливия имеет хороший шанс забить.

33' Боливия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Фарфан Джефферсон из команды Перу делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.

30' Чумасеро Алехандро получил желтую карточку от судьи

28' Г О О О О Л - Морено Марсело из команды Боливия забивает с точки!

27' Матч возобновлен

27' Самбрано Очандарте получает желтую карточку за игру рукой

27' После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Боливия

25' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

25' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

24' Сауседо Фернандо наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

23' Перу вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Фарфан Джефферсон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

20' Перу имеет хороший шанс забить.

20' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

19' Джузино Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Трауко Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Чумасеро Алехандро из команды Боливия плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

17' Тапия Ренато из команды Перу направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Перу вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

14' Поло Энди из команды Перу делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Перу вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Игра в одни ворота сейчас. Перу доминирует и владеет мячом

12' Перу вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Боливия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

10' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

9' Джузино Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Перу вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Сааведра Эрвин из команды Боливия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Перу вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Бехарано Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Хакин Луис II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Перу вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

4' Адвинкула Луис из команды Перу направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

3' Перу вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Хорошая попытка от Поло Энди , был неплохой удар, но вратарь спас

2' Боливия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Боливия начинает с центра поля