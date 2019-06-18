Кубок Америки 2019

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Боливия
1:2
Второй тайм: 71'

Стадион:
Перу
0'
27' Желтая карточка
Самбрано Очандарте
1:0
28' Пенальти
Морено Марсело
30' Желтая карточка
Чумасеро Алехандро
42' Желтая карточка
Герреро Паоло
1:1
45' Гол
Герреро Паоло
1:2
55' Гол
Фарфан Джефферсон
71'
1
Лампе
Карлос
8
Бехарано
Диего
4
Хакин
Луис
II
22
Джузино
Эдриан
17
Бехарано
Марвин
6
Сааведра
Эрвин
7
Хустиниано
Леонель
20
Сауседо
Фернандо
3
Чумасеро
Алехандро
14
Кастро
Рауль
9
Морено
Марсело
1
Гальесе
Педро
17
Адвинкула
Луис
15
Самбрано
Очандарте
2
Абрам
Луис
6
Трауко
Мигель
13
Тапия
Ренато
19
Йотун
Йошимар
14
Поло Энди
10
Фарфан
Джефферсон
8
Куэва
Кристиан
9
Герреро
Паоло
Боливия
4-4-1-1
Перу
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Самбрано Очандарте
28'
Морено Марсело
1:0
30'
Чумасеро Алехандро
 
42'
 
Герреро Паоло
45'
1:1
Герреро Паоло
(Куэва Кристиан)
55'
1:2
Фарфан Джефферсон
(Герреро Паоло)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Боливия Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия
Боливия 2:2 Никарагуа Ирак 0:0 Боливия ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия США 3:0 Боливия Кюрасао 1:0 Боливия Кюрасао 1:1 Боливия Уругвай 4:2 Боливия Боливия 0:0 Бразилия Боливия 1:0 Чили Перу 2:1 Боливия Боливия 3:2 Никарагуа
Перу Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Венесуэла 0:0 Перу Перу 0:3 Колумбия Перу 1:0 Коста-Рика Перу 0:2 Сальвадор
Перу 1:0 Парагвай Перу 2:3 Коста-Рика Перу 0:2 Эквадор США 1:1 Перу Перу 3:0 Чили Германия 2:1 Перу Голландия 2:1 Перу Австралия 0:2 Перу Франция 1:0 Перу Перу 0:1 Дания Швеция 0:0 Перу Перу 3:0 Саудовская Аравия Перу 2:0 Шотландия Перу 3:1 Исландия Перу 2:0 Хорватия Перу 2:0 Новая Зеландия

Последние игры между собой

Боливия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Перу: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Перу 2:1 Боливия Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Боливия 0:3 Перу Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Боливия 1:3 Перу Кубок Америки Перу 1:1 Боливия Чемпионат Мира
Боливия 1:1 Перу Чемпионат Мира Боливия 0:0 Перу Товарищеские матчи Перу 2:2 Боливия Товарищеские матчи Перу 1:0 Боливия Чемпионат Мира Боливия 3:0 Перу Чемпионат Мира Боливия 2:1 Перу Товарищеские матчи
  • Второй тайм
  • 71'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 70'
    Удар от ворот произведет Перу
  • 69'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    69'
    Гальесе Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 68'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 67'
    Как она упустила момент!?! Сааведра Эрвин имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 67'
    Кастро Рауль нанес удар издали, а Гальесе Педро отбил его обратно в игру!
  • 67'
    Чумасеро Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 67'
    Сааведра Эрвин из команды Боливия отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Перу вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Отличную защиту показывает Джузино Эдриан от команды Боливия, не дает пропустить гол своей команде.
  • 66'
    Поло Энди из команды Перу делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 66'
    Куэва Кристиан бьет, но Лампе Карлос отбивает мяч перед собой...
  • 65'
    Перу вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Трауко Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 65'
    Перу вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 64'
    Боливия пытается что-то создать.
  • 64'
    Хорошо играет на выходе Лампе Карлос - мяч в ее руках
  • 63'
    Адвинкула Луис из команды Перу отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Перу вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    63'
    Чумасеро Алехандро возвращается на поле.
  • 63'
    Боливия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 62'
    Удар от ворот произведет Боливия
  • 62'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    62'
    Ох, нехорошо это выглядит. Чумасеро Алехандро получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    61'
    Чумасеро Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 60'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 60'
    Пространство открывается для Фарфан Джефферсон, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 60'
    Герреро Паоло из команды Перу делает передачу одноклубнику.
  • 60'
    Адвинкула Луис из команды Перу делает навес прямо в штрафную.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 59'
    Перу вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Перу контролирует мяч.
  • 58'
    Перу вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Боливия контролирует мяч.
  • 57'
    Перу нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 57'
    Куэва Кристиан из команды Перу плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 57'
    Адвинкула Луис из команды Перу отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Герреро Паоло сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    55'
    ГОООООЛ - Фарфан Джефферсон Перу забивает ударом головой
  • 55'
    Герреро Паоло из команды Перу делает отличный кросс...
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Фол, нарушение
    54'
    Адвинкула Луис наказан за толчок Бехарано Марвин
  • 54'
    Боливия контролирует мяч.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Перу
  • 53'
    Сауседо Фернандо из команды Боливия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 52'
    Абрам Луис нанес удар головой, но Лампе Карлос спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    52'
    Куэва Кристиан из команды Перу подал угловой справа.
  • 52'
    Матч возобновлен
  • 52'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 51'
    Бехарано Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 51'
    Куэва Кристиан из команды Перу отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Перу контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Герреро Паоло из команды Перу поставил подножку. Пострадал Джузино Эдриан
  • 50'
    Удар от ворот произведет Перу
  • 50'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 49'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 49'
    Кастро Рауль не смог попасть в створ ударом издали
  • 49'
    Чумасеро Алехандро из команды Боливия делает пас партнеру.
  • 49'
    Сааведра Эрвин из команды Боливия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 49'
    Боливия пытается что-то создать.
  • 48'
    Фарфан Джефферсон из команды Перу делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 48'
    Фарфан Джефферсон из команды Перу пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 48'
    Перу начинает контратаку
  • 48'
    Перу вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Боливия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Боливия
  • 47'
    Поло Энди не смог попасть в створ ударом издали
  • 47'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Фарфан Джефферсон, обходя своих соперников
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Трауко Мигель из команды Перу поставил подножку. Пострадал Сааведра Эрвин
  • 46'
    Перу пытается что-то создать.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Новости
Прогнозы на матч Боливия 1:2 Перу
Боливия
12.9% (18)
Ничья
20.7% (29)
Перу
66.4% (93)
0:1 Перу
28.6% (40)
1:1 Ничья
18.6% (26)
1:2 Перу
17.1% (24)
0:2 Перу
13.6% (19)
2:1 Боливия
7.1% (10)
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