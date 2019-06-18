Кубок Америки 2019
27' Желтая карточкаСамбрано Очандарте
1:0
28' ПенальтиМорено Марсело
30' Желтая карточкаЧумасеро Алехандро
42' Желтая карточкаГерреро Паоло
1:1
45' ГолГерреро Паоло
1:2
55' ГолФарфан Джефферсон
14
Кастро
Рауль
13
Тапия
Ренато
14
Поло Энди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кастро РаульПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Рохас ХавьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Вака РамироПолузащитник
-
16 Вайар ДиегоПолузащитник
-
11 Вака ХенриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вильегас Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Поло ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Jesus Pretel
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
Ход матча
28'
1:0
42'
45'
1:1
55'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Боливия Последние 20 матчей: +3 =7 -10Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия
Боливия 2:2 Никарагуа Ирак 0:0 Боливия ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия США 3:0 Боливия Кюрасао 1:0 Боливия Кюрасао 1:1 Боливия Уругвай 4:2 Боливия Боливия 0:0 Бразилия Боливия 1:0 Чили Перу 2:1 Боливия Боливия 3:2 Никарагуа
Перу Последние 20 матчей: +9 =3 -8Венесуэла 0:0 Перу Перу 0:3 Колумбия Перу 1:0 Коста-Рика Перу 0:2 Сальвадор
Последние игры между собой
Боливия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Перу: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Боливия
12.9% (18)
Ничья
20.7% (29)
Перу
66.4% (93)
0:1 Перу
28.6% (40)
1:1 Ничья
18.6% (26)
1:2 Перу
17.1% (24)
0:2 Перу
13.6% (19)
2:1 Боливия
7.1% (10)
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