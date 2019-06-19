Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
ХИК
0:1
Конец матча

Стадион:
Хонка
0'
55' Желтая карточка
Алхо Николай
74' Желтая карточка
Менса Эванс
78' Желтая карточка
Рафинья
0:1
79' Гол
Юха Хакола
82' Желтая карточка
Перовуо Йоэл
88' Желтая карточка
Саваж Демба
90' Желтая карточка
Зенели Эрфан
90' Вторая желтая карточка
Менса Эванс
90'+5
88
Рудаков
Максим
17
Алхо
Николай
32
Обилор
Файтх
5
О`Шоунесси
Даниэль
8
Рафинья
14
Дальстрем
Себастьян
22
Кайринен
Каан
18
Пейпонен
Рони
9
Риски
Рику
7
Eetu
Vertainen
24
Лаппалайнен
Ласси
13
Тим
Маррей
5
Аалто
Хенри
4
Robert
Ivanov
3
Баа
Джиден
23
Сумусало
Микко
10
Lucas
Paz
Kaufmann
21
Перовуо
Йоэл
6
Суарес
Абель
11
Юха
Хакола
20
Силва
Луис
14
Borja
Martin
ХИК
Хонка

Ход матча

55'
Алхо Николай
 
59'
Менса Эванс
Пейпонен Рони
 
67'
 
Саваж Демба
Силва Луис
70'
Зенели Эрфан
Риски Рику
 
74'
Менса Эванс
 
78'
Рафинья
 
79'
0:1
Юха Хакола
82'
 
Перовуо Йоэл
83'
Santeri Vaeaenaenen
Дальстрем Себастьян
 
86'
 
Konsta Rasimus
Сумусало Микко
88'
 
Саваж Демба
90'
Зенели Эрфан
 
90'
Менса Эванс
 

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +4 =9 -7
ХИК 1:4 Брабранд АБ 0:0 ХИК Волеренга 4:1 ХИК ХИК 0:3 Б-93
Рингкёбинг 0:4 ХИК РоПС 0:1 ХИК ХИК 3:1 Коккола ПВ Яммербугт 2:2 ХИК ХИК 3:0 Брёнсхёй Лахти 3:0 ХИК Ванлоесе 1:1 ХИК Мидделфарт 3:0 ХИК ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:1 ХИК ХИК 2:2 Орхус Фремад ХИК 0:0 Ильвес Интер Турку 4:1 ХИК ХИК 2:2 Коллинг ХИК 1:1 ХИФК Скив 4:0 ХИК
Хонка Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Хонка 0:1 Коккола ПВ Хонка 2:0 Лахти СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка Хонка 1:1 ВПС
Ильвес 1:1 Хонка ХИФК 2:0 Хонка Хонка 3:2 Интер Турку КуПС 0:3 Хонка Хонка 1:3 Мариехамн РоПС 1:2 Хонка Хонка 1:1 Ильвес Оулу 0:1 Хонка Хонка 2:0 Интер Турку Хонка 0:0 Мариехамн ХИК 2:3 Хонка ХИФК 1:2 Хонка Хонка 0:1 Лахти Хонка 3:1 ВПС Интер Турку 0:2 Хонка СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка

Последние игры между собой

ХИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Хонка: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
ХИК 2:3 Хонка Кубок Хонка 0:0 ХИК Вейккауслига Хонка 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:2 Хонка Вейккауслига
ХИК 2:1 Хонка Кубок Хонка 2:1 ХИК Кубок ХИК 3:2 Хонка Кубок ХИК 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 Хонка Вейккауслига ХИК 3:3 Хонка Кубок лиги Хонка 1:1 ХИК Кубок лиги ХИК 4:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 ХИК Вейккауслига Хонка 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 4:0 Хонка Кубок Лиги (группа 2) Хонка 0:1 ХИК Кубок Лиги (группа 2) ХИК 1:0 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 ХИК Вейккауслига Хонка 2:2 ХИК Кубок Суоми
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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