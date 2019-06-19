Финляндия: Вейккауслига 2019
ХИК
0:1
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
Хонка
55' Желтая карточкаАлхо Николай
74' Желтая карточкаМенса Эванс
78' Желтая карточкаРафинья
0:1
79' ГолЮха Хакола
82' Желтая карточкаПеровуо Йоэл
88' Желтая карточкаСаваж Демба
90' Желтая карточкаЗенели Эрфан
90' Вторая желтая карточкаМенса Эванс
17
Алхо
Николай
32
Обилор
Файтх
8
Рафинья
13
Тим
Маррей
21
Перовуо
Йоэл
11
Юха
Хакола
20
Силва
Луис
14
Borja
Martin
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
32 Обилор ФайтхЗащитник
- Защитник
-
8 РафиньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ЭлдерсонЗащитник
- Защитник
-
77 Менса ЭвансНападающий
-
80 Зенели ЭрфанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
-
13 Тим МаррейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перовуо ЙоэлПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Юха ХаколаПолузащитник
-
20 Силва ЛуисНападающий
-
14 Borja MartinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
80 Саваж ДембаПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vesa Vesara
Ход матча
55'
74'
78'
79'
0:1
82'
88'
90'
90'
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +4 =9 -7ХИК 1:4 Брабранд АБ 0:0 ХИК Волеренга 4:1 ХИК ХИК 0:3 Б-93
Хонка Последние 20 матчей: +12 =3 -5Хонка 0:1 Коккола ПВ Хонка 2:0 Лахти СЯК Сейнайоки 1:2 Хонка Хонка 1:1 ВПС
Последние игры между собой
ХИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Хонка: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
ХИК 2:1 Хонка Кубок Хонка 2:1 ХИК Кубок ХИК 3:2 Хонка Кубок ХИК 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 Хонка Вейккауслига ХИК 3:3 Хонка Кубок лиги Хонка 1:1 ХИК Кубок лиги ХИК 4:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 ХИК Вейккауслига Хонка 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 4:0 Хонка Кубок Лиги (группа 2) Хонка 0:1 ХИК Кубок Лиги (группа 2) ХИК 1:0 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 ХИК Вейккауслига Хонка 2:2 ХИК Кубок Суоми
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