Кубок Америки 2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Первый тайм

48' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

48' Аль-Шееб Саад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Родригес Хамес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Команда Колумбия играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Колумбия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Колумбия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Катар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Катар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

44' Мадибо Ассим получил желтую карточку от судьи

43' Катар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Колумбия

42' Хассан Абделькарим из команды Катар делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

42' Колумбия нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

41' Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.

41' Удар от ворот произведет Катар

41' Пространство открывается для Медина Стефан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

40' Хухи Буалем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Сальман Тарек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Хухи Буалем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Хассан Абделькарим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Сапата Дуван наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

36' Колумбия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

35' Матч возобновится спорным мячом

33' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

32' Ро-Ро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Колумбия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Медина Стефан из команды Колумбия пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

31' Колумбия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

28' Катар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Катар

27' Родригес Хамес из команды Колумбия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Катар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Хатем Абдулазиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

25' Хухи Буалем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Хухи Буалем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Удар от ворот произведет Катар

23' Сапата Дуван из команды Колумбия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Удар от ворот произведет Катар

22' Катар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Сапата Дуван получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Ох, нехорошо это выглядит. Хухи Буалем получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Сапата Дуван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Хухи Буалем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Хухи Буалем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Колумбия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Колумбия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Катар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Катар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Игра в одни ворота сейчас. Колумбия доминирует и владеет мячом

15' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

14' Удар от ворот произведет Катар

14' Родригес Хамес наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

13' Колумбия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Катар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Колумбия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Колумбия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Колумбия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

10' Катар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Колумбия

5' Урибе Андрес из команды Колумбия пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

5' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

5' Сальман Тарек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Катар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Катар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Колумбия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Катар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Катар начинает с центра поля