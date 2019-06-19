Кубок Америки 2019
Колумбия
0:0
Второй тайм: 84'
Катар
44' Желтая карточкаМадибо Ассим
57' Желтая карточкаХассан Абделькарим
73' Желтая карточкаРо-Ро
73' Желтая карточкаУрибе Андрес
83' Желтая карточкаАфиф Акрам
13
Мина
Йерри
15
Урибе
Андрес
16
Хухи
Буалем
2
Ро-Ро
23
Мадибо
Ассим
11
Афиф
Акрам
19
Али
Альмоэз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Урибе АндресПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Alvaro V
-
14 Luis Díaz II
-
Главный тренер: Кейруш Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
-
2 Ро-РоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадибо АссимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Афиф АкрамПолузащитник
-
19 Али АльмоэзНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Фатхи АхмедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Афиф АлиПолузащитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Санчес Феликс
Ход матча
44'
73'
73'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 1
-
13 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
Колумбия Последние 20 матчей: +11 =4 -5Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия Колумбия 3:0 Панама Южная Корея 2:1 Колумбия
Япония 0:1 Колумбия Колумбия 3:1 Коста-Рика США 2:4 Колумбия Колумбия 0:0 Аргентина Колумбия 2:1 Венесуэла Колумбия 1:1 Англия Сенегал 0:1 Колумбия Польша 0:3 Колумбия Колумбия 1:2 Япония Египет 0:0 Колумбия Австралия 0:0 Колумбия Франция 2:3 Колумбия Китай 0:4 Колумбия Южная Корея 2:1 Колумбия Перу 1:1 Колумбия Колумбия 1:2 Парагвай
Катар Последние 20 матчей: +13 =3 -4Парагвай 2:2 Катар Бразилия 2:0 Катар Япония 1:3 Катар Катар 4:0 ОАЭ
Колумбия
95.9% (139)
Ничья
3.4% (5)
Катар
0.7% (1)
2:0 Колумбия
40% (58)
2:1 Колумбия
23.4% (34)
3:0 Колумбия
12.4% (18)
1:0 Колумбия
9% (13)
3:1 Колумбия
8.3% (12)
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