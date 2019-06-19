Кубок Америки 2019

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Колумбия
0:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Катар
0'
44' Желтая карточка
Мадибо Ассим
57' Желтая карточка
Хассан Абделькарим
73' Желтая карточка
Ро-Ро
73' Желтая карточка
Урибе Андрес
83' Желтая карточка
Афиф Акрам
84'
1
Оспина
Давид
3
Медина
Стефан
13
Мина
Йерри
23
Санчес
Давинсон
6
Тесильо
Вильям
11
Куадрадо
Хуан
5
Барриос
Вилмар
15
Урибе
Андрес
20
Мартинес
Рохер
7
Сапата
Дуван
10
Родригес
Хамес
1
Аль-Шееб
Саад
15
Аль-Рави
Бассам
16
Хухи
Буалем
5
Сальман
Тарек
2
Ро-Ро
10
Аль-Хаидос
Хассан
23
Мадибо
Ассим
6
Хатем
Абдулазиз
3
Хассан
Абделькарим
11
Афиф
Акрам
19
Али
Альмоэз
Колумбия
4-3-3
Катар
3-5-1-1

Ход матча

44'
 
Мадибо Ассим
46'
Ариас Сантьяго
Медина Стефан
 
57'
 
Хассан Абделькарим
64'
Фалькао Радамель
Куадрадо Хуан
 
66'
 
Будьяф Карим
Хатем Абдулазиз
73'
 
Ро-Ро
73'
Урибе Андрес
 
75'
Luis Díaz II
Мартинес Рохер
 
83'
 
Афиф Акрам

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 1
  • 13 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

Колумбия Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия Колумбия 3:0 Панама Южная Корея 2:1 Колумбия
Япония 0:1 Колумбия Колумбия 3:1 Коста-Рика США 2:4 Колумбия Колумбия 0:0 Аргентина Колумбия 2:1 Венесуэла Колумбия 1:1 Англия Сенегал 0:1 Колумбия Польша 0:3 Колумбия Колумбия 1:2 Япония Египет 0:0 Колумбия Австралия 0:0 Колумбия Франция 2:3 Колумбия Китай 0:4 Колумбия Южная Корея 2:1 Колумбия Перу 1:1 Колумбия Колумбия 1:2 Парагвай
Катар Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Парагвай 2:2 Катар Бразилия 2:0 Катар Япония 1:3 Катар Катар 4:0 ОАЭ
Южная Корея 0:1 Катар Катар 1:0 Ирак Саудовская Аравия 0:2 Катар КНДР 0:6 Катар Катар 2:0 Ливан Катар 1:2 Иран Катар 0:1 Алжир Катар 1:0 Кыргызстан Катар 2:0 Иордания Исландия 2:2 Катар Швейцария 0:1 Катар Узбекистан 2:0 Катар Катар 4:3 Эквадор Катар 3:0 Палестина Катар 1:0 Китай Катар 2:2 Сирия
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Morumbi/Cicero Pompeu de Toledo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Колумбия 0:0 Катар
Колумбия
95.9% (139)
Ничья
3.4% (5)
Катар
0.7% (1)
2:0 Колумбия
40% (58)
2:1 Колумбия
23.4% (34)
3:0 Колумбия
12.4% (18)
1:0 Колумбия
9% (13)
3:1 Колумбия
8.3% (12)
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