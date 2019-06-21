Кубок Америки 2019

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Уругвай
2:2
Конец матча

Стадион:
Япония
0'
0:1
25' Гол
Миёши Коджи
31' Желтая карточка
Уэда Наомиси
1:1
32' Пенальти
Суарес Луис
1:2
59' Гол
Миёши Коджи
2:2
66' Гол
Хименес Хосе
78' Желтая карточка
Накацзима Шоя
90'+7
1
Муслера
Фернандо
22
Касерес
Мартин
2
Хименес
Хосе
3
Годин
Диего
17
Лашальт
Диего
8
Нандес
Найтан
14
Торрейра
Лукас
6
Бетанкур
Родриго
7
Лодейро
Николас
9
Суарес
Луис
21
Кавани
Эдинсон
1
Кавасима
Эйдзи
19
Ивата
Томоки
5
Уэда
Наомиси
16
Томиясу
Такэхиро
2
Сугиока
Даики
11
Миёши
Коджи
7
Гаку
Сибасаки
4
Итакура
Ко
10
Накацзима
Шоя
18
Окадзаки
Синджи
20
Абе
Хироки
Уругвай
4-4-2
Япония
4-4-2

Ход матча

25'
0:1
Миёши Коджи
(Гаку Сибасаки)
28'
Гонсалес Джованни
Лашальт Диего
 
31'
 
Уэда Наомиси
32'
Суарес Луис
1:1
59'
1:2
Миёши Коджи
60'
Де Арраскаэта Джорджиан
Нандес Найтан
 
66'
Хименес Хосе
(Лодейро Николас)
2:2
67'
 
Уэда Аясе
Абе Хироки
73'
Вальверде Федерико
Лодейро Николас
 
78'
 
Накацзима Шоя
83'
 
Кубо Такефуса
Миёши Коджи
87'
 
Татсута Юго
Ивата Томоки

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 2
  • 12 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Уругвай Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Уругвай 4:0 Эквадор Уругвай 3:0 Панама Аргентина (жен) 3:1 Уругвай Уругвай 4:0 Таиланд
Уругвай 3:0 Узбекистан Франция (жен) 6:0 Уругвай Франция 1:0 Уругвай Уругвай 0:1 Бразилия Япония 4:3 Уругвай Южная Корея 2:1 Уругвай Мексика 1:4 Уругвай Уругвай 0:2 Франция Уругвай 2:1 Португалия Уругвай 3:0 РОССИЯ Уругвай 1:0 Саудовская Аравия Египет 0:1 Уругвай Уругвай 3:0 Узбекистан Уэльс 0:1 Уругвай Уругвай 2:0 Чехия Австрия 2:1 Уругвай
Япония Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Япония 0:4 Чили Япония 2:0 Сальвадор Япония 0:0 Тринидад и Тобаго Япония 1:0 Боливия
Япония 0:1 Колумбия Япония 1:3 Катар Иран 0:3 Япония Вьетнам 0:1 Япония Япония 1:0 Саудовская Аравия Япония 2:1 Узбекистан Оман 0:1 Япония Япония 3:2 Туркменистан Япония 4:0 Кыргызстан Япония 1:1 Венесуэла Япония 4:3 Уругвай Япония 3:0 Панама Япония 3:0 Коста-Рика Бельгия 3:2 Япония Япония 0:1 Польша Япония 2:2 Сенегал

Последние игры между собой

Уругвай: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Япония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Япония 4:3 Уругвай Товарищеские матчи Япония 0:2 Уругвай Товарищеские матчи Япония 2:4 Уругвай Международные матчи Япония 1:3 Уругвай Товарищеские матчи

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Уругвай Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Чили Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Япония Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
4. Эквадор Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena do Gremio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Уругвай 2:2 Япония
Уругвай
99.3% (143)
Ничья
0.7% (1)
Япония
0% (0)
2:0 Уругвай
31.3% (45)
2:1 Уругвай
23.6% (34)
3:0 Уругвай
14.6% (21)
3:1 Уругвай
13.9% (20)
1:0 Уругвай
11.1% (16)
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