Кубок Америки 2019
Уругвай
2:2
Конец матча
Стадион: Арена до Гремио
Япония
0:1
25' ГолМиёши Коджи
31' Желтая карточкаУэда Наомиси
1:1
32' ПенальтиСуарес Луис
1:2
59' ГолМиёши Коджи
2:2
66' ГолХименес Хосе
78' Желтая карточкаНакацзима Шоя
19
Ивата
Томоки
11
Миёши
Коджи
20
Абе
Хироки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Табарес Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ивата ТомокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Абе ХирокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Суга ДаикиЗащитник
-
22 Татсута ЮгоЗащитник
-
14 Хара ТерукиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Уэда АясеНападающий
-
Главный тренер: Мориясу Хадзимэ
Ход матча
25'
0:1
31'
32'
1:1
59'
1:2
66'
2:2
67'
78'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
10 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 7
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Уругвай Последние 20 матчей: +12 =0 -8Уругвай 4:0 Эквадор Уругвай 3:0 Панама Аргентина (жен) 3:1 Уругвай Уругвай 4:0 Таиланд
Уругвай 3:0 Узбекистан Франция (жен) 6:0 Уругвай Франция 1:0 Уругвай Уругвай 0:1 Бразилия Япония 4:3 Уругвай Южная Корея 2:1 Уругвай Мексика 1:4 Уругвай Уругвай 0:2 Франция Уругвай 2:1 Португалия Уругвай 3:0 РОССИЯ Уругвай 1:0 Саудовская Аравия Египет 0:1 Уругвай Уругвай 3:0 Узбекистан Уэльс 0:1 Уругвай Уругвай 2:0 Чехия Австрия 2:1 Уругвай
Япония Последние 20 матчей: +12 =3 -5Япония 0:4 Чили Япония 2:0 Сальвадор Япония 0:0 Тринидад и Тобаго Япония 1:0 Боливия
Япония 0:1 Колумбия Япония 1:3 Катар Иран 0:3 Япония Вьетнам 0:1 Япония Япония 1:0 Саудовская Аравия Япония 2:1 Узбекистан Оман 0:1 Япония Япония 3:2 Туркменистан Япония 4:0 Кыргызстан Япония 1:1 Венесуэла Япония 4:3 Уругвай Япония 3:0 Панама Япония 3:0 Коста-Рика Бельгия 3:2 Япония Япония 0:1 Польша Япония 2:2 Сенегал
Последние игры между собой
Уругвай: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Япония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Уругвай
99.3% (143)
Ничья
0.7% (1)
Япония
0% (0)
2:0 Уругвай
31.3% (45)
2:1 Уругвай
23.6% (34)
3:0 Уругвай
14.6% (21)
3:1 Уругвай
13.9% (20)
1:0 Уругвай
11.1% (16)
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