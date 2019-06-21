Кубок Америки 2019

Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

96' Де Арраскаэта Джорджиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Япония вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Удар от ворот произведет Япония

94' Пространство открывается для Суарес Луис , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

94' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Итакура Ко получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Итакура Ко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Хорошо играет на выходе Кавасима Эйдзи - мяч в ее руках

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Сугиока Даики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Уругвай имеет хороший шанс забить.

90' Удар от ворот произведет Уругвай

90' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

89' Удар от ворот произведет Япония

89' Суарес Луис пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

88' Татсута Юго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Уругвай нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

85' Уругвай имеет хороший шанс забить.

85' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Кавани Эдинсон пробил со штрафного прямо в стенку

85' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

83' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Миёши Коджи из команды Япония является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

81' Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Хорошие скиллы дриблинга показывает Суарес Луис , обходя своих соперников

80' Игра в одни ворота сейчас. Уругвай доминирует и владеет мячом

80' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

80' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Суарес Луис и попал в каркас ворот!

79' Япония вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Уэда Наомиси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Де Арраскаэта Джорджиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Накацзима Шоя совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Торрейра Лукас из команды Уругвай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Япония вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

74' Удар от ворот произведет Уругвай

74' Накацзима Шоя решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' Япония вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

71' Удар от ворот произведет Уругвай

71' Миёши Коджи из команды Япония делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

71' Хименес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Хорошо играет на выходе Кавасима Эйдзи - мяч в ее руках

70' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

70' Удар от ворот произведет Япония

69' Пространство открывается для Касерес Мартин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

69' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Япония вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Абе Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Де Арраскаэта Джорджиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

64' Удар от ворот произведет Япония

63' Окадзаки Синджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Суарес Луис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

63' Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Миёши Коджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Гаку Сибасаки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Лодейро Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Уругвай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

59' Г О О О О Л - Миёши Коджи первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

59' Плохо играет Муслера Фернандо - неудачный вынос, и мяч у соперниц

58' Касерес Мартин из команды Уругвай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

58' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Удар от ворот произведет Уругвай

57' Пространство открывается для Окадзаки Синджи , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

57' Япония имеет хороший шанс забить.

57' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

55' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Кавани Эдинсон ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

54' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Уругвай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Япония вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Япония вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Япония имеет хороший шанс забить.

51' Удар от ворот произведет Япония

50' Пространство открывается для Суарес Луис , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

50' Плохо играет Итакура Ко - неудачный вынос, и мяч у соперниц

50' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

49' Удар от ворот произведет Япония

49' Кавани Эдинсон из команды Уругвай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

49' Плохо играет Уэда Наомиси - неудачный вынос, и мяч у соперниц

49' Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Удар от ворот произведет Уругвай

46' Япония имеет хороший шанс забить.